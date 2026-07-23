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تُسنِد رتبةً إلى الصف الحالي ضمن قسمه من دون فجوات. بمعنى آخر، إذا كانت قيمة أي صف جديد تظهر مساويةً لقيمة أحد الصفوف السابقة، فإنه يحصل على الرتبة التالية مباشرةً من دون أي فجوات في الترتيب. توفّر الدالة rank السلوك نفسه، ولكن مع وجود فجوات في الترتيب. البنية اسم بديل: denseRank (حساس لحالة الأحرف)
لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - الصياغة. القيمة المُعادة
  • رقم يخص الصف الحالي داخل القسم الخاص به، من دون فجوات في الترتيب. UInt64.
مثال يعتمد المثال التالي على المثال الوارد في فيديو الشرح Ranking window functions in ClickHouse.
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦