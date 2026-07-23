Skip to main content
تعيد الرتبة النسبية (أي القيمة المئينية) للصفوف داخل قسم النافذة. الصياغة الاسم المستعار: percentRank (حسّاس لحالة الأحرف)
التعريف الافتراضي والإلزامي لإطار النافذة هو RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - الصياغة. مثال
Query
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦