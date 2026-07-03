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تعيد آخر قيمة جرى تقييمها ضمن إطارها المرتَّب. بشكل افتراضي، يتم تجاهل الوسيطات NULL، لكن يمكن استخدام المُعدِّل RESPECT NULLS لتجاوز هذا السلوك. البنية
الاسم المستعار: anyLast.
يضمن استخدام المُعدِّل الاختياري RESPECT NULLS بعد first_value(column_name) عدم تخطي وسيطات NULL. راجع معالجة NULL لمزيد من المعلومات.الاسم المستعار: lastValueRespectNulls
لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النوافذ، راجع: دوال النوافذ - الصياغة. القيمة المعادة
  • آخر قيمة جرى تقييمها ضمن إطارها المُرتَّب.
مثال في هذا المثال، تُستخدم الدالة last_value لتحديد لاعب كرة القدم الأقل أجرًا من مجموعة بيانات خيالية لرواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦