RESPECT NULLS لتجاوز هذا السلوك.
البنية
الاسم المستعار:
last_value (column_name) [[RESPECT NULLS] | [IGNORE NULLS]]
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
anyLast.
لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النوافذ، راجع: دوال النوافذ - الصياغة. القيمة المعادة
يضمن استخدام المُعدِّل الاختياري
RESPECT NULLS بعد
first_value(column_name) عدم تخطي وسيطات
NULL.
راجع معالجة NULL لمزيد من المعلومات.الاسم المستعار:
lastValueRespectNulls
- آخر قيمة جرى تقييمها ضمن إطارها المُرتَّب.
last_value لتحديد لاعب كرة القدم الأقل أجرًا من مجموعة بيانات خيالية لرواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
Query
DROP TABLE IF EXISTS salaries;
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT VALUES
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 196000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 100000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 180000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
last_value(player) OVER (ORDER BY salary DESC RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS lowest_paid_player
FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─lowest_paid_player─┐
1. │ Gary Chen │ 196000 │ Michael Stanley │
2. │ Robert George │ 195000 │ Michael Stanley │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ Michael Stanley │
4. │ Scott Harrison │ 180000 │ Michael Stanley │
5. │ Douglas Benson │ 150000 │ Michael Stanley │
6. │ James Henderson │ 140000 │ Michael Stanley │
7. │ Michael Stanley │ 100000 │ Michael Stanley │
└─────────────────┴────────┴────────────────────┘