يجب أن تكون الوسيطة
ntile (buckets)
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
buckets عددًا صحيحًا موجبًا ثابتًا.
وجود عبارة
ORDER BY مطلوب. ويجب أن يكون إطار النافذة هو القسم بالكامل (
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)، وهو أيضًا الإطار الافتراضي المستخدم عندما لا يُحدَّد أي إطار صراحةً.
لمزيد من التفاصيل حول بنية الدوال النافذة، راجع: Window Functions - Syntax.
القيمة المعادة
- رقم المجموعة التي ينتمي إليها الصف الحالي ضمن قسمه. UInt64.
Query
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
ntile(4) OVER (ORDER BY salary DESC, player ASC) AS bucket
FROM salaries;
يوجد هنا سبعة صفوف وأربع حاويات، لذا تحتوي الحاويات الثلاث الأولى على صفّين لكل منها، بينما تحتوي الحاوية الأخيرة على صف واحد.
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─bucket─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ 1 │
2. │ Robert George │ 195000 │ 1 │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 2 │
4. │ Douglas Benson │ 150000 │ 2 │
5. │ Michael Stanley │ 150000 │ 3 │
6. │ Scott Harrison │ 150000 │ 3 │
7. │ James Henderson │ 140000 │ 4 │
└─────────────────┴────────┴────────┘