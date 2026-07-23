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تُقسِّم الصفوف المرتَّبة داخل كل قسم إلى عدد محدد من المجموعات بأحجام متقاربة قدر الإمكان، ثم تُرجِع رقم المجموعة التي ينتمي إليها الصف الحالي. يبدأ ترقيم المجموعات من 1. وفي كل قسم، تُوزَّع الصفوف على المجموعات بالترتيب: فإذا لم يكن عدد الصفوف قابلًا للقسمة على عدد المجموعات، تحصل المجموعات الأولى على صف إضافي واحد مقارنةً بالمجموعات اللاحقة. الصياغة
يجب أن تكون الوسيطة buckets عددًا صحيحًا موجبًا ثابتًا. وجود عبارة ORDER BY مطلوب. ويجب أن يكون إطار النافذة هو القسم بالكامل (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)، وهو أيضًا الإطار الافتراضي المستخدم عندما لا يُحدَّد أي إطار صراحةً. لمزيد من التفاصيل حول بنية الدوال النافذة، راجع: Window Functions - Syntax. القيمة المعادة
  • رقم المجموعة التي ينتمي إليها الصف الحالي ضمن قسمه. UInt64.
مثال يوضح المثال التالي تقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات مرتبة حسب الراتب ترتيبًا تنازليًا.
Query
Query
Response
يوجد هنا سبعة صفوف وأربع حاويات، لذا تحتوي الحاويات الثلاث الأولى على صفّين لكل منها، بينما تحتوي الحاوية الأخيرة على صف واحد.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦