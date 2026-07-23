التعريف الافتراضي والإلزامي لـ
cume_dist ()
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
إطار النافذة هو
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
لمزيد من التفاصيل حول بنية
window function، راجع: دوال النافذة - البنية.
القيمة المعادة
- الرتبة النسبية للصف الحالي. نوع الإرجاع هو Float64 ضمن النطاق [0, 1]. Float64.
Query
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
cume_dist() OVER (ORDER BY salary DESC) AS cume_dist
FROM salaries;
تفاصيل التنفيذ تحسب الدالة
Response
┌─player──────────┬─salary─┬───────────cume_dist─┐
1. │ Robert George │ 195000 │ 0.2857142857142857 │
2. │ Gary Chen │ 195000 │ 0.2857142857142857 │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 0.42857142857142855 │
4. │ Douglas Benson │ 150000 │ 0.8571428571428571 │
5. │ Michael Stanley │ 150000 │ 0.8571428571428571 │
6. │ Scott Harrison │ 150000 │ 0.8571428571428571 │
7. │ James Henderson │ 140000 │ 1 │
└─────────────────┴────────┴─────────────────────┘
cume_dist() الموضع النسبي باستخدام الصيغة التالية:
تحصل الصفوف ذات القيم المتساوية (الأقران) على قيمة التوزيع التراكمي نفسها، والتي تقابل أعلى مرتبة في مجموعة الأقران.
cume_dist = (number of rows ≤ current row value) / (total number of rows in partition)