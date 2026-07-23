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تحسب التوزيع التراكمي لقيمة ضمن مجموعة من القيم، أي النسبة المئوية للصفوف التي تكون قيمها أقل من أو تساوي قيمة الصف الحالي. ويمكن استخدامها لتحديد الموقع النسبي لقيمة داخل تقسيم. الصياغة
التعريف الافتراضي والإلزامي لـ إطار النافذة هو RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. لمزيد من التفاصيل حول بنية window function، راجع: دوال النافذة - البنية. القيمة المعادة
  • الرتبة النسبية للصف الحالي. نوع الإرجاع هو Float64 ضمن النطاق [0, 1]. Float64.
مثال يحسب المثال التالي التوزيع التراكمي للرواتب داخل الفريق:
Query
Query
Response
تفاصيل التنفيذ تحسب الدالة cume_dist() الموضع النسبي باستخدام الصيغة التالية:
تحصل الصفوف ذات القيم المتساوية (الأقران) على قيمة التوزيع التراكمي نفسها، والتي تقابل أعلى مرتبة في مجموعة الأقران.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦