Skip to main content
تعيد قيمةً جرى تقييمها عند الصف الواقع على بُعد إزاحة مادية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتّب.
يختلف سلوك lagInFrame عن دالة النافذة القياسية lag في SQL. تراعي دالة النافذة lagInFrame في ClickHouse إطار النافذة. للحصول على سلوك مطابق تمامًا لـ lag، استخدم ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
الصياغة
لمزيد من التفاصيل حول بناء جملة window function، راجع: Window Functions - Syntax. المعلمات
  • x — اسم العمود.
  • offset — قيمة OFFSET المراد تطبيقها. (U)Int*. (اختياري - 1 افتراضيًا).
  • default — القيمة التي تُعاد إذا تجاوز الصف المحسوب حدود إطار النافذة. (اختياري - تُستخدم القيمة الافتراضية لنوع العمود عند عدم تحديدها).
القيمة المُعادة
  • القيمة التي تُقيَّم عند الصف الواقع على إزاحة مادية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتَّب.
مثال يستعرض هذا المثال البيانات التاريخية لسهم معيّن، ويستخدم الدالة lagInFrame لحساب الفرق اليومي والتغيّر بالنسبة المئوية في سعر إغلاق السهم.
Query
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦