لمزيد من التفاصيل حول بناء جملة window function، راجع: Window Functions - Syntax. المعلمات
lagInFrame(x[, offset[, default]])
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
x— اسم العمود.
offset— قيمة OFFSET المراد تطبيقها. (U)Int*. (اختياري -
1افتراضيًا).
default— القيمة التي تُعاد إذا تجاوز الصف المحسوب حدود إطار النافذة. (اختياري - تُستخدم القيمة الافتراضية لنوع العمود عند عدم تحديدها).
- القيمة التي تُقيَّم عند الصف الواقع على إزاحة مادية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتَّب.
lagInFrame لحساب الفرق اليومي والتغيّر بالنسبة المئوية في سعر إغلاق السهم.
Query
CREATE TABLE stock_prices
(
`date` Date,
`open` Float32, -- opening price
`high` Float32, -- daily high
`low` Float32, -- daily low
`close` Float32, -- closing price
`volume` UInt32 -- trade volume
)
Engine = Memory;
INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);
Query
SELECT
date,
close,
lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
) AS previous_day_close,
COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC
Response
┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
1. │ 2024-06-07 │ 120.89 │ 121 │ -0.11 │ -0.09 │
2. │ 2024-06-06 │ 121 │ 122.44 │ -1.44 │ -1.18 │
3. │ 2024-06-05 │ 122.44 │ 116.44 │ 6 │ 5.15 │
4. │ 2024-06-04 │ 116.44 │ 115 │ 1.44 │ 1.25 │
5. │ 2024-06-03 │ 115 │ 115 │ 0 │ 0 │
└────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘