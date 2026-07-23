metric_column بالنسبة إلى
timestamp_column.
هذه دالة نافذة خاصة بـ ClickHouse وليست جزءًا من معيار SQL.
لكل صف، تُحسب المشتقة بالنسبة إلى الصف السابق في ترتيب تقييم النافذة، الذي تحدده جملة
ORDER BY الخاصة بالنافذة — لا
timestamp_column.
يُستخدم الوسيط
timestamp_column فقط لقياس الوقت المنقضي بين الصف الحالي والصف السابق؛ ولا يتحكم في ترتيب الصفوف بحد ذاته.
النتيجة هي معدل تغيّر المقياس لكل
INTERVAL، مع تثبيت أي قيمة سالبة عند
0.
يُفيد هذا في المقاييس المتزايدة بشكل رتيب، كالعدّادات، إذ يشير الانخفاض فيها عادةً إلى إعادة تعيين وليس إلى معدل سالب حقيقي.
الصياغة
لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - الصياغة. الوسيطات
nonNegativeDerivative(metric_column, timestamp_column[, INTERVAL X UNITS])
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name AS ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group])
metric_column— العمود الذي تُحسب مشتقته. (U)Int* أو Float*.
timestamp_column— العمود المستخدم لقياس الوقت المنقضي بين الصف الحالي والصف السابق في ترتيب النافذة. لا يتحكم في ترتيب الصفوف؛ بل تتولى ذلك جملة
ORDER BYالخاصة بالنافذة، وينبغي عادةً أن تستخدم هذا العمود نفسه. DateTime أو DateTime64.
INTERVAL X UNITS— اختياري. وحدة الزمن التي تُقاس إليها النتيجة. القيمة الافتراضية هي
INTERVAL 1 SECOND. الوحدات ذات الطول الثابت فقط مدعومة (
NANOSECOND،
MICROSECOND،
MILLISECOND،
SECOND،
MINUTE،
HOUR،
DAY،
WEEK)؛ أما الوحدات متغيرة الطول (
MONTH،
QUARTER،
YEAR) فتُطلق استثناءً.
0للصف الأول؛
0لأي صف يكون فيه الوقت المنقضي منذ الصف السابق غير موجب (أي ، كما يحدث مع الترتيب التنازلي أو الطوابع الزمنية المكررة)؛ و
- في جميع الحالات الأخرى.
0. نوع القيمة المُعادة هو Float64.
مثال
يحسب المثال التالي معدل التغيّر في الثانية لقراءة مستشعر.
لاحظ أن الصف الثالث ينخفض من
110 إلى
105، لذا تُثبَّت مشتقته عند
0.
Query
CREATE TABLE sensor_readings
(
`sensor_id` UInt32,
`ts` DateTime,
`reading` Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO sensor_readings VALUES
(1, '2024-01-01 00:00:00', 100),
(1, '2024-01-01 00:00:10', 110),
(1, '2024-01-01 00:00:20', 105),
(1, '2024-01-01 00:00:30', 130);
Query
SELECT
ts,
reading,
nonNegativeDerivative(reading, ts) OVER (ORDER BY ts ASC) AS deriv_per_second
FROM sensor_readings
ORDER BY ts ASC;
Response
┌──────────────────ts─┬─reading─┬─deriv_per_second─┐
1. │ 2024-01-01 00:00:00 │ 100 │ 0 │
2. │ 2024-01-01 00:00:10 │ 110 │ 1 │
3. │ 2024-01-01 00:00:20 │ 105 │ 0 │
4. │ 2024-01-01 00:00:30 │ 130 │ 2.5 │
└─────────────────────┴─────────┴──────────────────┘