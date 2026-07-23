تحسب المشتقة غير السالبة لـ metric_column بالنسبة إلى timestamp_column . هذه دالة نافذة خاصة بـ ClickHouse وليست جزءًا من معيار SQL.

لكل صف، تُحسب المشتقة بالنسبة إلى الصف السابق في ترتيب تقييم النافذة، الذي تحدده جملة ORDER BY الخاصة بالنافذة — لا timestamp_column . يُستخدم الوسيط timestamp_column فقط لقياس الوقت المنقضي بين الصف الحالي والصف السابق؛ ولا يتحكم في ترتيب الصفوف بحد ذاته.

لا تُرتّب nonNegativeDerivative الصفوف بواسطة timestamp_column ؛ بل تتولى ذلك جملة ORDER BY الخاصة بالنافذة. لكي تنطبق الصيغة أدناه، يجب أن يكون timestamp_column متزايدًا تزايدًا صارمًا في ترتيب تقييم النافذة، لذا ينبغي في العادة ترتيب النافذة بواسطة timestamp_column تصاعديًا (على سبيل المثال ... OVER (ORDER BY ts ASC) مع nonNegativeDerivative(metric, ts) ). في كل مرة يكون فيها الوقت المنقضي بين الصف الحالي والصف السابق غير موجب — وهو ما يحدث عند استخدام ORDER BY timestamp_column DESC أو عند تكرار الطوابع الزمنية (تساويها) — تُعيد الدالة 0 لذلك الصف بدلًا من تطبيق الصيغة.

النتيجة هي معدل تغيّر المقياس لكل INTERVAL ، مع تثبيت أي قيمة سالبة عند 0 . يُفيد هذا في المقاييس المتزايدة بشكل رتيب، كالعدّادات، إذ يشير الانخفاض فيها عادةً إلى إعادة تعيين وليس إلى معدل سالب حقيقي.

الصياغة

nonNegativeDerivative(metric_column, timestamp_column[, INTERVAL X UNITS]) OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group]] | [window_name]) FROM table_name WINDOW window_name AS ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group])

لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - الصياغة

الوسيطات

metric_column — العمود الذي تُحسب مشتقته. (U)Int* أو Float*.

— العمود الذي تُحسب مشتقته. (U)Int* أو Float*. timestamp_column — العمود المستخدم لقياس الوقت المنقضي بين الصف الحالي والصف السابق في ترتيب النافذة. لا يتحكم في ترتيب الصفوف؛ بل تتولى ذلك جملة ORDER BY الخاصة بالنافذة، وينبغي عادةً أن تستخدم هذا العمود نفسه. DateTime أو DateTime64.

— العمود المستخدم لقياس الوقت المنقضي بين الصف الحالي والصف السابق في ترتيب النافذة. لا يتحكم في ترتيب الصفوف؛ بل تتولى ذلك جملة الخاصة بالنافذة، وينبغي عادةً أن تستخدم هذا العمود نفسه. DateTime أو DateTime64. INTERVAL X UNITS — اختياري. وحدة الزمن التي تُقاس إليها النتيجة. القيمة الافتراضية هي INTERVAL 1 SECOND . الوحدات ذات الطول الثابت فقط مدعومة ( NANOSECOND ، MICROSECOND ، MILLISECOND ، SECOND ، MINUTE ، HOUR ، DAY ، WEEK )؛ أما الوحدات متغيرة الطول ( MONTH ، QUARTER ، YEAR ) فتُطلق استثناءً.

القيمة المُعادة

لكل صف، تُحسب القيمة على النحو التالي:

0 للصف الأول؛

للصف الأول؛ 0 لأي صف يكون فيه الوقت المنقضي منذ الصف السابق غير موجب (أي timestamp i − timestamp i − 1 ≤ 0 \text{timestamp}_i - \text{timestamp}_{i-1} \le 0 timestamp i ​ − timestamp i − 1 ​ ≤ 0 ، كما يحدث مع الترتيب التنازلي أو الطوابع الزمنية المكررة)؛ و

لأي صف يكون فيه الوقت المنقضي منذ الصف السابق غير موجب (أي ، كما يحدث مع الترتيب التنازلي أو الطوابع الزمنية المكررة)؛ و metric i − metric i − 1 timestamp i − timestamp i − 1 ∗ interval {\text{metric}_i - \text{metric}_{i-1} \over \text{timestamp}_i - \text{timestamp}_{i-1}} * \text{interval} timestamp i ​ − timestamp i − 1 ​ metric i ​ − metric i − 1 ​ ​ ∗ interval في جميع الحالات الأخرى.

0 . نوع القيمة المُعادة هو إذا كانت القيمة المحسوبة سالبة، تُثبَّت عند. نوع القيمة المُعادة هو Float64

مثال

يحسب المثال التالي معدل التغيّر في الثانية لقراءة مستشعر. لاحظ أن الصف الثالث ينخفض من 110 إلى 105 ، لذا تُثبَّت مشتقته عند 0 .

Query CREATE TABLE sensor_readings ( `sensor_id` UInt32, `ts` DateTime , `reading` Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO sensor_readings VALUES ( 1 , '2024-01-01 00:00:00' , 100 ), ( 1 , '2024-01-01 00:00:10' , 110 ), ( 1 , '2024-01-01 00:00:20' , 105 ), ( 1 , '2024-01-01 00:00:30' , 130 );

Query SELECT ts, reading, nonNegativeDerivative(reading, ts) OVER ( ORDER BY ts ASC ) AS deriv_per_second FROM sensor_readings ORDER BY ts ASC ;