لمزيد من التفاصيل حول صياغة الدوال النافذية، راجع: الدوال النافذية - الصياغة. المعلمات
nth_value (x, offset)
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
x— اسم العمود.
offset— الصف رقم n الذي سيُقيَّم الصف الحالي بالنسبة إليه.
- أول قيمة غير
NULLجرى تقييمها مقابل الصف رقم n (
offset) ضمن إطاره المرتب.
nth-value للعثور على ثالث أعلى راتب في مجموعة بيانات خيالية لرواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
Query
DROP TABLE IF EXISTS salaries;
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 100000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 180000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary, nth_value(player,3) OVER(ORDER BY salary DESC) AS third_highest_salary FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─third_highest_salary─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ │
2. │ Robert George │ 195000 │ │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ Charles Juarez │
4. │ Scott Harrison │ 180000 │ Charles Juarez │
5. │ Douglas Benson │ 150000 │ Charles Juarez │
6. │ James Henderson │ 140000 │ Charles Juarez │
7. │ Michael Stanley │ 100000 │ Charles Juarez │
└─────────────────┴────────┴──────────────────────┘