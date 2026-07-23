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تعيد أول قيمة غير NULL جرى تقييمها عند الصف رقم n (الإزاحة) في إطارها المرتّب. الصياغة
لمزيد من التفاصيل حول صياغة الدوال النافذية، راجع: الدوال النافذية - الصياغة. المعلمات
  • x — اسم العمود.
  • offset — الصف رقم n الذي سيُقيَّم الصف الحالي بالنسبة إليه.
القيمة المُعادة
  • أول قيمة غير NULL جرى تقييمها مقابل الصف رقم n (offset) ضمن إطاره المرتب.
مثال في هذا المثال، تُستخدم الدالة nth-value للعثور على ثالث أعلى راتب في مجموعة بيانات خيالية لرواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦