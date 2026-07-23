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تُسنِد ترتيبًا للصف الحالي ضمن تقسيمه مع وجود فجوات. وبعبارة أخرى، إذا كانت قيمة أي صف تصادفه مساوية لقيمة صف سابق، فسيحصل على الترتيب نفسه الذي حصل عليه ذلك الصف السابق. ويكون ترتيب الصف التالي مساويًا لترتيب الصف السابق مضافًا إليه فجوة تساوي عدد المرات التي مُنح فيها الترتيب السابق. توفّر الدالة dense_rank السلوك نفسه ولكن من دون فجوات في الترتيب. الصياغة
لمزيد من التفاصيل حول صياغة الدوال النافذية، راجع: الدوال النافذية - الصياغة. القيمة المعادة
  • رقم للصف الحالي ضمن تقسيمه، مع احتساب الفجوات. UInt64.
مثال يعتمد المثال التالي على المثال الوارد في الفيديو التعليمي Ranking window functions in ClickHouse.
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦