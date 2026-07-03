NULL، ولكن يمكن استخدام المُعدِّل
RESPECT NULLS لتجاوز هذا السلوك.
الصياغة
الاسم البديل:
first_value (column_name) [[RESPECT NULLS] | [IGNORE NULLS]]
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
any.
لمزيد من التفاصيل حول بنية دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - البنية. القيمة المُعادة
يضمن استخدام المُعدِّل الاختياري
RESPECT NULLS بعد
first_value(column_name) عدم تجاهل الوسائط
NULL.
راجع معالجة NULL لمزيد من المعلومات.الاسم البديل:
firstValueRespectNulls
- أول قيمة جرى تقييمها ضمن إطارها المُرتَّب.
first_value لتحديد لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا من مجموعة بيانات خيالية لرواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
Query
DROP TABLE IF EXISTS salaries;
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT VALUES
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 196000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 100000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 180000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
first_value(player) OVER (ORDER BY salary DESC) AS highest_paid_player
FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─highest_paid_player─┐
1. │ Gary Chen │ 196000 │ Gary Chen │
2. │ Robert George │ 195000 │ Gary Chen │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ Gary Chen │
4. │ Scott Harrison │ 180000 │ Gary Chen │
5. │ Douglas Benson │ 150000 │ Gary Chen │
6. │ James Henderson │ 140000 │ Gary Chen │
7. │ Michael Stanley │ 100000 │ Gary Chen │
└─────────────────┴────────┴─────────────────────┘