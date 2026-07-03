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تعيد أول قيمة جرى تقييمها ضمن إطارها المرتَّب. افتراضيًا، يتم تجاهل وسائط NULL، ولكن يمكن استخدام المُعدِّل RESPECT NULLS لتجاوز هذا السلوك. الصياغة
الاسم البديل: any.
يضمن استخدام المُعدِّل الاختياري RESPECT NULLS بعد first_value(column_name) عدم تجاهل الوسائط NULL. راجع معالجة NULL لمزيد من المعلومات.الاسم البديل: firstValueRespectNulls
لمزيد من التفاصيل حول بنية دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - البنية. القيمة المُعادة
  • أول قيمة جرى تقييمها ضمن إطارها المُرتَّب.
مثال في هذا المثال، تُستخدم الدالة first_value لتحديد لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا من مجموعة بيانات خيالية لرواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦