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تعيد قيمةً جرى تقييمها في الصف الموجود عند إزاحة فعلية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتّب. تشبه هذه الدالة lagInFrame، لكنها تستخدم دائمًا الإطار ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. البنية
لمزيد من التفاصيل حول بنية دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - البنية. المعاملات
  • x — اسم العمود.
  • offset — الإزاحة المطلوب تطبيقها. (U)Int*. (اختياري - 1 افتراضيًا).
  • default — القيمة التي تُعاد إذا تجاوز الصف المحسوب حدود إطار النافذة. (اختياري - القيمة الافتراضية لنوع العمود عند عدم تحديده).
القيمة المعادة
  • القيمة المحسوبة عند الصف الواقع على إزاحة فعلية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتَّب.
مثال يستعرض هذا المثال البيانات التاريخية لسهم معيّن، ويستخدم الدالة lag لحساب الفرق اليومي والتغير النسبي في سعر إغلاق السهم.
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦