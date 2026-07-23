SELECT metric, ts, value , round ( avg ( value ) OVER ( PARTITION BY metric ORDER BY toDate(ts) RANGE BETWEEN 10 PRECEDING AND CURRENT ROW ), 2 ) AS moving_avg_10_days_temp FROM sensors ORDER BY metric ASC , ts ASC ; ┌─metric───────┬──────────────────ts─┬─ value ─┬─moving_avg_10_days_temp─┐ │ ambient_temp │ 2020 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ 16 │ 16 │ │ ambient_temp │ 2020 - 01 - 01 12 : 00 : 00 │ 16 │ 16 │ │ ambient_temp │ 2020 - 01 - 02 11 : 00 : 00 │ 9 │ 12 . 5 │ │ ambient_temp │ 2020 - 01 - 02 12 : 00 : 00 │ 9 │ 12 . 5 │ │ ambient_temp │ 2020 - 02 - 01 10 : 00 : 00 │ 10 │ 10 │ │ ambient_temp │ 2020 - 02 - 01 12 : 00 : 00 │ 10 │ 10 │ │ ambient_temp │ 2020 - 02 - 10 12 : 00 : 00 │ 12 │ 11 │ │ ambient_temp │ 2020 - 02 - 10 13 : 00 : 00 │ 12 │ 11 │ │ ambient_temp │ 2020 - 02 - 20 12 : 00 : 01 │ 16 │ 13 . 33 │ │ ambient_temp │ 2020 - 03 - 01 12 : 00 : 00 │ 16 │ 16 │ │ ambient_temp │ 2020 - 03 - 01 12 : 00 : 00 │ 16 │ 16 │ │ ambient_temp │ 2020 - 03 - 01 12 : 00 : 00 │ 16 │ 16 │ └──────────────┴─────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘