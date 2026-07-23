يدعم ClickHouse بنية SQL القياسية للنوافذ ودوال النافذة. يوضح الجدول أدناه الميزات المدعومة حاليًا:
دوال النافذة القياسية
|الميزة
|مدعومة؟
|تعليق
|تحديد نافذة مخصص (
count(*) OVER (PARTITION BY id ORDER BY time DESC))
|✅
|تعبيرات تتضمن دوال النافذة، مثل
(count(*) OVER ()) / 2
|✅
|عبارة
WINDOW (
SELECT ... FROM table WINDOW w AS (PARTITION BY id))
|✅
|إطار
ROWS
|✅
|إطار
RANGE
|✅
|يُستخدم افتراضيًا عندما لا يُحدَّد إطار بشكل صريح (
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW).
|صياغة
INTERVAL لإطار
DateTime
RANGE OFFSET
|❌
|حدِّد عدد الثواني بدلًا من ذلك (
RANGE يعمل مع أي نوع رقمي).
|إطار
GROUPS
|❌
|حساب الدوال التجميعية على إطار (
sum(value) OVER (ORDER BY time))
|✅
|جميع الدوال التجميعية مدعومة.
rank(),
dense_rank()/
denseRank(),
row_number()
|✅
percent_rank()/
percentRank()
|✅
|يحسب بكفاءة الترتيب النسبي لقيمة داخل قسم. ويستبدل بذلك حساب SQL يدويًا أطول وأكثر كلفةً من ناحية المعالجة، والمعبَّر عنه كما يلي:
ifNull((rank() OVER (PARTITION BY x ORDER BY y) - 1) / nullif(count(1) OVER (PARTITION BY x) - 1, 0), 0).
cume_dist()
|✅
|يحسب التوزيع التراكمي لقيمة داخل مجموعة من القيم. ويُرجع النسبة المئوية للصفوف التي تكون قيمها أقل من قيمة الصف الحالي أو مساوية لها.
lag/lead(value, offset)
|✅
|يمكنك أيضًا استخدام أحد الحلول البديلة التالية:
1)
any(value) OVER (... ROWS BETWEEN <offset> PRECEDING AND <offset> PRECEDING)، أو
FOLLOWING بدلًا من
PRECEDING في حالة
lead
2)
lagInFrame/leadInFrame، وهما متشابهان لكنهما يراعيان إطار النافذة. للحصول على سلوك مطابق تمامًا لـ
lag/lead، استخدم
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
ntile(buckets)
|✅
|حدِّد النافذة، على سبيل المثال، على النحو التالي:
(PARTITION BY x ORDER BY y ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING).
الصيغة
aggregate_function (column_name)
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([
[PARTITION BY grouping_column]
[ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group]
])
PARTITION BY- يحدّد كيفية تقسيم مجموعة النتائج إلى مجموعات.
ORDER BY- يحدّد كيفية ترتيب الصفوف داخل المجموعة أثناء حساب aggregate_function.
ROWS or RANGE- يحدّد حدود الإطار، ويُحسَب aggregate_function ضمن هذا الإطار.
WINDOW- يتيح لعدة تعبيرات استخدام تعريف النافذة نفسه.
PARTITION
┌─────────────────┐ <-- UNBOUNDED PRECEDING (BEGINNING of the PARTITION)
│ │
│ │
│=================│ <-- N PRECEDING <─┐
│ N ROWS │ │ F
│ Before CURRENT │ │ R
│~~~~~~~~~~~~~~~~~│ <-- CURRENT ROW │ A
│ M ROWS │ │ M
│ After CURRENT │ │ E
│=================│ <-- M FOLLOWING <─┘
│ │
│ │
└─────────────────┘ <--- UNBOUNDED FOLLOWING (END of the PARTITION)
لا يمكن استخدام الدوال التالية إلا كدوال النافذة. معظمها دوال SQL قياسية، بينما تُعد
الدوال التي لا يمكن استخدامها إلا كدوال النافذة
lagInFrame و
leadInFrame و
nonNegativeDerivative امتدادات خاصة بـ ClickHouse.
|Function
|Description
row_number()
|رقِّم الصف الحالي داخل القسم الخاص به بدءًا من 1.
first_value(x)
|أرجِع أول قيمة جرى تقييمها ضمن الإطار المرتَّب.
last_value(x)
|أرجِع آخر قيمة جرى تقييمها ضمن الإطار المرتَّب.
nth_value(x, offset)
|أرجِع أول قيمة non-NULL جرى تقييمها عند الصف رقم n (offset) ضمن الإطار المرتَّب.
rank()
|امنح الصف الحالي ترتيبًا داخل القسم الخاص به مع وجود فجوات.
dense_rank()
|امنح الصف الحالي ترتيبًا داخل القسم الخاص به من دون فجوات.
percent_rank()
|احسب الترتيب النسبي للصف الحالي داخل القسم الخاص به، كقيمة بين 0 و1.
cume_dist()
|احسب التوزيع التراكمي لقيمة ضمن مجموعة من القيم.
lag(x, offset)
|أرجِع قيمة جرى تقييمها عند صف يسبق الصف الحالي بعدد صفوف الإزاحة داخل القسم.
lead(x, offset)
|أرجِع قيمة جرى تقييمها عند صف يلي الصف الحالي بعدد صفوف الإزاحة داخل القسم.
lagInFrame(x)
|أرجِع قيمة جرى تقييمها عند صف يسبق الصف الحالي بإزاحة مادية محددة ضمن الإطار المرتَّب.
leadInFrame(x)
|أرجِع قيمة جرى تقييمها عند صف يلي الصف الحالي بعدد صفوف الإزاحة ضمن الإطار المرتَّب.
ntile(buckets)
|قسِّم الصفوف المرتَّبة داخل القسم إلى العدد المحدد من المجموعات، وأرجِع رقم المجموعة الخاصة بالصف الحالي.
nonNegativeDerivative(metric_column, timestamp_column[, INTERVAL X UNITS])
|احسب المشتقة غير السالبة لـ
metric_column بالنسبة إلى
timestamp_column. هذه الدالة خاصة بـ ClickHouse.
لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة لكيفية استخدام دوال النافذة.
أمثلة
ترقيم الصفوف
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M');
SELECT
player,
salary,
row_number() OVER (ORDER BY salary ASC) AS row
FROM salaries;
┌─player──────────┬─salary─┬─row─┐
│ Michael Stanley │ 150000 │ 1 │
│ Scott Harrison │ 150000 │ 2 │
│ Charles Juarez │ 190000 │ 3 │
│ Gary Chen │ 195000 │ 4 │
│ Robert George │ 195000 │ 5 │
└─────────────────┴────────┴─────┘
SELECT
player,
salary,
row_number() OVER (ORDER BY salary ASC) AS row,
rank() OVER (ORDER BY salary ASC) AS rank,
dense_rank() OVER (ORDER BY salary ASC) AS denseRank
FROM salaries;
┌─player──────────┬─salary─┬─row─┬─rank─┬─denseRank─┐
│ Michael Stanley │ 150000 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ Scott Harrison │ 150000 │ 2 │ 1 │ 1 │
│ Charles Juarez │ 190000 │ 3 │ 3 │ 2 │
│ Gary Chen │ 195000 │ 4 │ 4 │ 3 │
│ Robert George │ 195000 │ 5 │ 4 │ 3 │
└─────────────────┴────────┴─────┴──────┴───────────┘
قارن راتب كل لاعب بمتوسط راتب فريقه.
دوال التجميع
SELECT
player,
salary,
team,
avg(salary) OVER (PARTITION BY team) AS teamAvg,
salary - teamAvg AS diff
FROM salaries;
قارن راتب كل لاعب بأقصى راتب في فريقه.
┌─player──────────┬─salary─┬─team──────────────────────┬─teamAvg─┬───diff─┐
│ Charles Juarez │ 190000 │ New Coreystad Archdukes │ 170000 │ 20000 │
│ Scott Harrison │ 150000 │ New Coreystad Archdukes │ 170000 │ -20000 │
│ Gary Chen │ 195000 │ Port Elizabeth Barbarians │ 180000 │ 15000 │
│ Michael Stanley │ 150000 │ Port Elizabeth Barbarians │ 180000 │ -30000 │
│ Robert George │ 195000 │ Port Elizabeth Barbarians │ 180000 │ 15000 │
└─────────────────┴────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────┘
SELECT
player,
salary,
team,
max(salary) OVER (PARTITION BY team) AS teamMax,
salary - teamMax AS diff
FROM salaries;
┌─player──────────┬─salary─┬─team──────────────────────┬─teamMax─┬───diff─┐
│ Charles Juarez │ 190000 │ New Coreystad Archdukes │ 190000 │ 0 │
│ Scott Harrison │ 150000 │ New Coreystad Archdukes │ 190000 │ -40000 │
│ Gary Chen │ 195000 │ Port Elizabeth Barbarians │ 195000 │ 0 │
│ Michael Stanley │ 150000 │ Port Elizabeth Barbarians │ 195000 │ -45000 │
│ Robert George │ 195000 │ Port Elizabeth Barbarians │ 195000 │ 0 │
└─────────────────┴────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────┘
التقسيم حسب العمود
CREATE TABLE wf_partition
(
`part_key` UInt64,
`value` UInt64,
`order` UInt64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO wf_partition FORMAT Values
(1,1,1), (1,2,2), (1,3,3), (2,0,0), (3,0,0);
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (PARTITION BY part_key) AS frame_values
FROM wf_partition
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1,2,3] │ <┐
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2,3] │ │ 1-st group
│ 1 │ 3 │ 3 │ [1,2,3] │ <┘
│ 2 │ 0 │ 0 │ [0] │ <- 2-nd group
│ 3 │ 0 │ 0 │ [0] │ <- 3-d group
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┘
تعيين حدود الإطار
CREATE TABLE wf_frame
(
`part_key` UInt64,
`value` UInt64,
`order` UInt64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO wf_frame FORMAT Values
(1,1,1), (1,2,2), (1,3,3), (1,4,4), (1,5,5);
-- Frame is bounded by bounds of a partition (BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (
PARTITION BY part_key
ORDER BY order ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [1,2,3,4,5] │
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┘
-- short form - no bound expression, no order by,
-- an equalent of `ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING`
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (PARTITION BY part_key) AS frame_values_short,
groupArray(value) OVER (PARTITION BY part_key
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values_short─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1,2,3,4,5] │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2,3,4,5] │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [1,2,3,4,5] │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [1,2,3,4,5] │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [1,2,3,4,5] │ [1,2,3,4,5] │
└──────────┴───────┴───────┴────────────────────┴──────────────┘
-- frame is bounded by the beginning of a partition and the current row
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (
PARTITION BY part_key
ORDER BY order ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [1,2,3] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [1,2,3,4] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [1,2,3,4,5] │
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┘
-- short form (frame is bounded by the beginning of a partition and the current row)
-- an equalent of `ORDER BY order ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW`
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (PARTITION BY part_key ORDER BY order ASC) AS frame_values_short,
groupArray(value) OVER (PARTITION BY part_key ORDER BY order ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values_short─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1] │ [1] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2] │ [1,2] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [1,2,3] │ [1,2,3] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [1,2,3,4] │ [1,2,3,4] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [1,2,3,4,5] │ [1,2,3,4,5] │
└──────────┴───────┴───────┴────────────────────┴──────────────┘
-- frame is bounded by the beginning of a partition and the current row, but order is backward
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (PARTITION BY part_key ORDER BY order DESC) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [5,4,3,2,1] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [5,4,3,2] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [5,4,3] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [5,4] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [5] │
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┘
-- sliding frame - 1 PRECEDING ROW AND CURRENT ROW
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (
PARTITION BY part_key
ORDER BY order ASC
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [2,3] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [3,4] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [4,5] │
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┘
-- sliding frame - ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER (
PARTITION BY part_key
ORDER BY order ASC
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
) AS frame_values
FROM wf_frame
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [1,2,3,4,5] │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [2,3,4,5] │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [3,4,5] │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [4,5] │
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┘
-- row_number does not respect the frame, so rn_1 = rn_2 = rn_3 != rn_4
SELECT
part_key,
value,
order,
groupArray(value) OVER w1 AS frame_values,
row_number() OVER w1 AS rn_1,
sum(1) OVER w1 AS rn_2,
row_number() OVER w2 AS rn_3,
sum(1) OVER w2 AS rn_4
FROM wf_frame
WINDOW
w1 AS (PARTITION BY part_key ORDER BY order DESC),
w2 AS (
PARTITION BY part_key
ORDER BY order DESC
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW
)
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─part_key─┬─value─┬─order─┬─frame_values─┬─rn_1─┬─rn_2─┬─rn_3─┬─rn_4─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ [5,4,3,2,1] │ 5 │ 5 │ 5 │ 2 │
│ 1 │ 2 │ 2 │ [5,4,3,2] │ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │
│ 1 │ 3 │ 3 │ [5,4,3] │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │
│ 1 │ 4 │ 4 │ [5,4] │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ 1 │ 5 │ 5 │ [5] │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
└──────────┴───────┴───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
-- first_value and last_value respect the frame
SELECT
groupArray(value) OVER w1 AS frame_values_1,
first_value(value) OVER w1 AS first_value_1,
last_value(value) OVER w1 AS last_value_1,
groupArray(value) OVER w2 AS frame_values_2,
first_value(value) OVER w2 AS first_value_2,
last_value(value) OVER w2 AS last_value_2
FROM wf_frame
WINDOW
w1 AS (PARTITION BY part_key ORDER BY order ASC),
w2 AS (PARTITION BY part_key ORDER BY order ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW)
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─frame_values_1─┬─first_value_1─┬─last_value_1─┬─frame_values_2─┬─first_value_2─┬─last_value_2─┐
│ [1] │ 1 │ 1 │ [1] │ 1 │ 1 │
│ [1,2] │ 1 │ 2 │ [1,2] │ 1 │ 2 │
│ [1,2,3] │ 1 │ 3 │ [2,3] │ 2 │ 3 │
│ [1,2,3,4] │ 1 │ 4 │ [3,4] │ 3 │ 4 │
│ [1,2,3,4,5] │ 1 │ 5 │ [4,5] │ 4 │ 5 │
└────────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┘
-- second value within the frame
SELECT
groupArray(value) OVER w1 AS frame_values_1,
nth_value(value, 2) OVER w1 AS second_value
FROM wf_frame
WINDOW w1 AS (PARTITION BY part_key ORDER BY order ASC ROWS BETWEEN 3 PRECEDING AND CURRENT ROW)
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─frame_values_1─┬─second_value─┐
│ [1] │ 0 │
│ [1,2] │ 2 │
│ [1,2,3] │ 2 │
│ [1,2,3,4] │ 2 │
│ [2,3,4,5] │ 3 │
└────────────────┴──────────────┘
-- second value within the frame + Null for missing values
SELECT
groupArray(value) OVER w1 AS frame_values_1,
nth_value(toNullable(value), 2) OVER w1 AS second_value
FROM wf_frame
WINDOW w1 AS (PARTITION BY part_key ORDER BY order ASC ROWS BETWEEN 3 PRECEDING AND CURRENT ROW)
ORDER BY
part_key ASC,
value ASC;
┌─frame_values_1─┬─second_value─┐
│ [1] │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ [1,2] │ 2 │
│ [1,2,3] │ 2 │
│ [1,2,3,4] │ 2 │
│ [2,3,4,5] │ 3 │
└────────────────┴──────────────┘
تتناول الأمثلة التالية مشكلات واقعية شائعة.
أمثلة واقعية
الحد الأقصى/إجمالي الرواتب لكل قسم
CREATE TABLE employees
(
`department` String,
`employee_name` String,
`salary` Float
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO employees FORMAT Values
('Finance', 'Jonh', 200),
('Finance', 'Joan', 210),
('Finance', 'Jean', 505),
('IT', 'Tim', 200),
('IT', 'Anna', 300),
('IT', 'Elen', 500);
SELECT
department,
employee_name AS emp,
salary,
max_salary_per_dep,
total_salary_per_dep,
round((salary / total_salary_per_dep) * 100, 2) AS `share_per_dep(%)`
FROM
(
SELECT
department,
employee_name,
salary,
max(salary) OVER wndw AS max_salary_per_dep,
sum(salary) OVER wndw AS total_salary_per_dep
FROM employees
WINDOW wndw AS (
PARTITION BY department
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
)
ORDER BY
department ASC,
employee_name ASC
);
┌─department─┬─emp──┬─salary─┬─max_salary_per_dep─┬─total_salary_per_dep─┬─share_per_dep(%)─┐
│ Finance │ Jean │ 505 │ 505 │ 915 │ 55.19 │
│ Finance │ Joan │ 210 │ 505 │ 915 │ 22.95 │
│ Finance │ Jonh │ 200 │ 505 │ 915 │ 21.86 │
│ IT │ Anna │ 300 │ 500 │ 1000 │ 30 │
│ IT │ Elen │ 500 │ 500 │ 1000 │ 50 │
│ IT │ Tim │ 200 │ 500 │ 1000 │ 20 │
└────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
المجموع التراكمي
CREATE TABLE warehouse
(
`item` String,
`ts` DateTime,
`value` Float
)
ENGINE = Memory
INSERT INTO warehouse VALUES
('sku38', '2020-01-01', 9),
('sku38', '2020-02-01', 1),
('sku38', '2020-03-01', -4),
('sku1', '2020-01-01', 1),
('sku1', '2020-02-01', 1),
('sku1', '2020-03-01', 1);
SELECT
item,
ts,
value,
sum(value) OVER (PARTITION BY item ORDER BY ts ASC) AS stock_balance
FROM warehouse
ORDER BY
item ASC,
ts ASC;
┌─item──┬──────────────────ts─┬─value─┬─stock_balance─┐
│ sku1 │ 2020-01-01 00:00:00 │ 1 │ 1 │
│ sku1 │ 2020-02-01 00:00:00 │ 1 │ 2 │
│ sku1 │ 2020-03-01 00:00:00 │ 1 │ 3 │
│ sku38 │ 2020-01-01 00:00:00 │ 9 │ 9 │
│ sku38 │ 2020-02-01 00:00:00 │ 1 │ 10 │
│ sku38 │ 2020-03-01 00:00:00 │ -4 │ 6 │
└───────┴─────────────────────┴───────┴───────────────┘
المتوسط المتحرك / المتوسط الانزلاقي (لكل 3 صفوف)
CREATE TABLE sensors
(
`metric` String,
`ts` DateTime,
`value` Float
)
ENGINE = Memory;
insert into sensors values('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:00', 87),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:01', 77),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:02', 93),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:03', 87),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:04', 87),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:05', 87),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:06', 87),
('cpu_temp', '2020-01-01 00:00:07', 87);
SELECT
metric,
ts,
value,
avg(value) OVER (
PARTITION BY metric
ORDER BY ts ASC
ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS moving_avg_temp
FROM sensors
ORDER BY
metric ASC,
ts ASC;
┌─metric───┬──────────────────ts─┬─value─┬───moving_avg_temp─┐
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:00 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:01 │ 77 │ 82 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:02 │ 93 │ 85.66666666666667 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:03 │ 87 │ 85.66666666666667 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:04 │ 87 │ 89 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:05 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:06 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:07 │ 87 │ 87 │
└──────────┴─────────────────────┴───────┴───────────────────┘
المتوسط المتحرك / المتوسط الانزلاقي (كل 10 ثوانٍ)
SELECT
metric,
ts,
value,
avg(value) OVER (PARTITION BY metric ORDER BY ts
RANGE BETWEEN 10 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS moving_avg_10_seconds_temp
FROM sensors
ORDER BY
metric ASC,
ts ASC;
┌─metric───┬──────────────────ts─┬─value─┬─moving_avg_10_seconds_temp─┐
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:00:00 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:01:10 │ 77 │ 77 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:02:20 │ 93 │ 93 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:03:30 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:04:40 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:05:50 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:06:00 │ 87 │ 87 │
│ cpu_temp │ 2020-01-01 00:07:10 │ 87 │ 87 │
└──────────┴─────────────────────┴───────┴────────────────────────────┘
تُخزَّن درجة الحرارة بدقة الثانية، ولكن باستخدام
المتوسط المتحرك / المتوسط الانزلاقي (لكل 10 أيام)
Range و
ORDER BY toDate(ts) نُكوِّن إطارًا بحجم 10 وحدات، وبما أن
toDate(ts) مستخدَمة هنا، فالوحدة هي اليوم.
CREATE TABLE sensors
(
`metric` String,
`ts` DateTime,
`value` Float
)
ENGINE = Memory;
insert into sensors values('ambient_temp', '2020-01-01 00:00:00', 16),
('ambient_temp', '2020-01-01 12:00:00', 16),
('ambient_temp', '2020-01-02 11:00:00', 9),
('ambient_temp', '2020-01-02 12:00:00', 9),
('ambient_temp', '2020-02-01 10:00:00', 10),
('ambient_temp', '2020-02-01 12:00:00', 10),
('ambient_temp', '2020-02-10 12:00:00', 12),
('ambient_temp', '2020-02-10 13:00:00', 12),
('ambient_temp', '2020-02-20 12:00:01', 16),
('ambient_temp', '2020-03-01 12:00:00', 16),
('ambient_temp', '2020-03-01 12:00:00', 16),
('ambient_temp', '2020-03-01 12:00:00', 16);
SELECT
metric,
ts,
value,
round(avg(value) OVER (PARTITION BY metric ORDER BY toDate(ts)
RANGE BETWEEN 10 PRECEDING AND CURRENT ROW),2) AS moving_avg_10_days_temp
FROM sensors
ORDER BY
metric ASC,
ts ASC;
┌─metric───────┬──────────────────ts─┬─value─┬─moving_avg_10_days_temp─┐
│ ambient_temp │ 2020-01-01 00:00:00 │ 16 │ 16 │
│ ambient_temp │ 2020-01-01 12:00:00 │ 16 │ 16 │
│ ambient_temp │ 2020-01-02 11:00:00 │ 9 │ 12.5 │
│ ambient_temp │ 2020-01-02 12:00:00 │ 9 │ 12.5 │
│ ambient_temp │ 2020-02-01 10:00:00 │ 10 │ 10 │
│ ambient_temp │ 2020-02-01 12:00:00 │ 10 │ 10 │
│ ambient_temp │ 2020-02-10 12:00:00 │ 12 │ 11 │
│ ambient_temp │ 2020-02-10 13:00:00 │ 12 │ 11 │
│ ambient_temp │ 2020-02-20 12:00:01 │ 16 │ 13.33 │
│ ambient_temp │ 2020-03-01 12:00:00 │ 16 │ 16 │
│ ambient_temp │ 2020-03-01 12:00:00 │ 16 │ 16 │
│ ambient_temp │ 2020-03-01 12:00:00 │ 16 │ 16 │
└──────────────┴─────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘
المراجع
خطة الطريق للدعم الأولي لدوال النوافذ موجودة في هذه المشكلة. جميع مشكلات GitHub المتعلقة بدوال النوافذ تحمل الوسم comp-window-functions.
مشكلات GitHub
تتضمن هذه الاختبارات أمثلة على البنية النحوية المدعومة حاليًا: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/tests/performance/window_functions.xml https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/tests/queries/0_stateless/01591_window_functions.sql
الاختبارات
https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html#SQL-WINDOW https://www.postgresql.org/docs/devel/sql-expressions.html#SYNTAX-WINDOW-FUNCTIONS https://www.postgresql.org/docs/devel/functions-window.html https://www.postgresql.org/docs/devel/tutorial-window.html
وثائق Postgres
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/window-function-descriptions.html https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/window-functions-usage.html https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/window-functions-frames.html