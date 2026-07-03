تُعرّف عبارة DDL
CREATE TABLE test.visits(
CounterID UInt32,
StartDate Date,
Sign Int8,
IsNew UInt8,
VisitID UInt64,
UserID UInt64,
Goals Nested(
ID UInt32,
Serial UInt32,
EventTime DateTime,
Price Int64,
OrderID String,
CurrencyID UInt32
)
)
ENGINE = CollapsingMergeTree(Sign)
ORDER BY (StartDate, intHash32(UserID), (CounterID, StartDate, intHash32(UserID), VisitID));
INSERT INTO test.visits
(CounterID, StartDate, Sign, IsNew, VisitID, UserID, Goals.ID, Goals.Serial, Goals.EventTime, Goals.Price, Goals.OrderID, Goals.CurrencyID)
VALUES
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1001, 100001, [1073752, 591325, 591325], [1, 2, 3], ['2014-03-17 16:38:10', '2014-03-17 16:38:48', '2014-03-17 16:42:27'], [0, 0, 0], ['', '', ''], [0, 0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1002, 100002, [1073752], [1], ['2014-03-17 00:28:25'], [0], [''], [0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1003, 100003, [1073752], [1], ['2014-03-17 10:46:20'], [0], [''], [0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1004, 100004, [1073752, 591325, 591325, 591325], [1, 2, 3, 4], ['2014-03-17 13:59:20', '2014-03-17 22:17:55', '2014-03-17 22:18:07', '2014-03-17 22:18:51'], [0, 0, 0, 0], ['', '', '', ''], [0, 0, 0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1005, 100005, [], [], [], [], [], []),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1006, 100006, [1073752, 591325, 591325], [1, 2, 3], ['2014-03-17 11:37:06', '2014-03-17 14:07:47', '2014-03-17 14:36:21'], [0, 0, 0], ['', '', ''], [0, 0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1007, 100007, [], [], [], [], [], []),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1008, 100008, [], [], [], [], [], []),
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1009, 100009, [591325, 1073752], [1, 2], ['2014-03-17 00:46:05', '2014-03-17 00:46:05'], [0, 0], ['', ''], [0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1010, 100010, [1073752, 591325, 591325, 591325], [1, 2, 3, 4], ['2014-03-17 13:28:33', '2014-03-17 13:30:26', '2014-03-17 18:51:21', '2014-03-17 18:51:45'], [0, 0, 0, 0], ['', '', '', ''], [0, 0, 0, 0]);
CREATE TABLE أعلاه بنية بيانات متداخلة
Goals، التي تتضمن بيانات عن التحويلات أو الأهداف التي تم تحقيقها.
ويرتبط كل صف في جدول ‘visits’ بصفر أو أكثر من عمليات التحويل.
عند ضبط الإعداد
flatten_nested على
0 (في حين أن القيمة الافتراضية هي
flatten_nested=1)، يكون دعم مستويات تداخل عشوائية متاحاً.
في معظم الحالات، عند العمل مع بنية بيانات متداخلة، تُحدَّد أعمدتها باستخدام أسماء أعمدة يفصل بينها نقطة.
وتشكّل هذه الأعمدة مصفوفة من الأنواع المتطابقة.
ولجميع مصفوفات الأعمدة ضمن بنية بيانات متداخلة واحدة الطول نفسه.
على سبيل المثال:
SELECT
Goals.ID,
Goals.EventTime
FROM test.visits
WHERE CounterID = 101500 AND length(Goals.ID) < 5
ORDER BY VisitID
LIMIT 10
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Goals.ID ┃ Goals.EventTime ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
1. │ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 16:38:10','2014-03-17 16:38:48','2014-03-17 16:42:27'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
2. │ [1073752] │ ['2014-03-17 00:28:25'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
3. │ [1073752] │ ['2014-03-17 10:46:20'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
4. │ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:59:20','2014-03-17 22:17:55','2014-03-17 22:18:07','2014-03-17 22:18:51'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
5. │ [] │ [] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
6. │ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 11:37:06','2014-03-17 14:07:47','2014-03-17 14:36:21'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
7. │ [] │ [] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
8. │ [] │ [] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
9. │ [591325,1073752] │ ['2014-03-17 00:46:05','2014-03-17 00:46:05'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
10. │ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:28:33','2014-03-17 13:30:26','2014-03-17 18:51:21','2014-03-17 18:51:45'] │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
نظرًا إلى أن كل عمود في بنية
تصفية أعمدة Nested في WHERE
Nested يُخزَّن على هيئة
Array، فإن الإشارة إليه في بند
WHERE تعيد لك المصفوفة كاملةً لكل صف، لا عنصرًا منفردًا. ولا يمكنك مقارنة عمود متداخل مباشرةً بقيمة مفردة، لذا يجب استخدام دوال المصفوفات بدلًا من ذلك.
على سبيل المثال، هذا الاستعلام لا يعيد أي صفوف بصمت، بل يثير استثناءً، لأن
Goals.ID من النوع
Array(UInt32)، و
equals(Array(UInt32), UInt32) ليست مقارنة صالحة:
-- WRONG: compares the entire Array to a scalar
SELECT * FROM test.visits
WHERE Goals.ID = 591325;
استخدم
Code: 43. DB::Exception: Illegal types of arguments (`Array(UInt32)`, `UInt32`)
of function `equals`. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
has للتحقّق مما إذا كانت المصفوفة تحتوي على قيمة معيّنة:
استخدم
-- Find visits that have at least one goal with ID 591325
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE has(Goals.ID, 591325);
arrayExists عندما يكون الشرط أكثر تعقيدًا:
يمكنك التصفية حسب طول المصفوفات باستخدام
-- Find visits that have at least one goal with ID greater than 1000000
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE arrayExists(id -> id > 1000000, Goals.ID);
length أو استبعاد المصفوفات الفارغة باستخدام
notEmpty:
للتصفية حسب العناصر الفردية داخل بنية متداخلة بدلًا من الصفوف بأكملها، استخدم
-- Visits with at least 3 goals
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE length(Goals.ID) >= 3;
-- Visits with at least one goal (non-empty array)
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE notEmpty(Goals.ID);
ARRAY JOIN لفرد المصفوفات أولًا.
بعد
ARRAY JOIN، يصبح كل عنصر صفًا منفصلًا، لذا يُطبَّق بند
WHERE على القيم المفردة.
لمزيد من المعلومات، راجع بند
ARRAY JOIN. مثال:
SELECT
Goal.ID,
Goal.EventTime
FROM test.visits
ARRAY JOIN Goals AS Goal
WHERE CounterID = 101500 AND length(Goals.ID) < 5
ORDER BY VisitID, Goal.Serial
LIMIT 10
لا يمكنك تنفيذ
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Goal.ID ┃ Goal.EventTime ┃
┡━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
1. │ 1073752 │ 2014-03-17 16:38:10 │
├─────────┼─────────────────────┤
2. │ 591325 │ 2014-03-17 16:38:48 │
├─────────┼─────────────────────┤
3. │ 591325 │ 2014-03-17 16:42:27 │
├─────────┼─────────────────────┤
4. │ 1073752 │ 2014-03-17 00:28:25 │
├─────────┼─────────────────────┤
5. │ 1073752 │ 2014-03-17 10:46:20 │
├─────────┼─────────────────────┤
6. │ 1073752 │ 2014-03-17 13:59:20 │
├─────────┼─────────────────────┤
7. │ 591325 │ 2014-03-17 22:17:55 │
├─────────┼─────────────────────┤
8. │ 591325 │ 2014-03-17 22:18:07 │
├─────────┼─────────────────────┤
9. │ 591325 │ 2014-03-17 22:18:51 │
├─────────┼─────────────────────┤
10. │ 1073752 │ 2014-03-17 11:37:06 │
└─────────┴─────────────────────┘
SELECT على بنية بيانات متداخلة كاملة. يمكنك فقط تحديد الأعمدة الفردية التي تكون جزءًا منها صراحةً.
في استعلام
إدراج البيانات
INSERT، يجب تمرير جميع مصفوفات الأعمدة المكوِّنة لبنية بيانات متداخلة كلٌّ منها على حدة (كما لو كانت مصفوفات أعمدة مستقلة). أثناء الإدراج، يتحقق النظام من تساوي أطوالها.
يُدرج كل عمود فرعي متداخل في قائمة الأعمدة باستخدام ترميز النقطة (
Goals.ID,
Goals.Serial, …)، وتكون القيم المقابلة مصفوفات:
يجب أن تكون جميع مصفوفات الأعمدة الفرعية المتداخلة ضمن صف واحد بالطول نفسه. ويؤدي اختلاف الأطوال إلى حدوث خطأ:
INSERT INTO test.visits
(CounterID, StartDate, Sign, IsNew, VisitID, UserID,
Goals.ID, Goals.Serial, Goals.EventTime, Goals.Price, Goals.OrderID, Goals.CurrencyID)
VALUES
-- A visit with two goals: each nested sub-column gets an array of length 2
(101500, '2014-03-18', 1, 1, 2001, 200001,
[1073752, 591325], [1, 2],
['2014-03-18 10:00:00', '2014-03-18 10:05:00'],
[100, 200], ['order_a', 'order_b'], [1, 2]),
-- A visit with no goals: all nested sub-columns get empty arrays
(101500, '2014-03-18', 1, 0, 2002, 200002,
[], [], [], [], [], []);
في استعلام
-- ERROR: Goals.ID has 2 elements, but Goals.Serial has 1
INSERT INTO test.visits
(CounterID, StartDate, Sign, IsNew, VisitID, UserID,
Goals.ID, Goals.Serial, Goals.EventTime, Goals.Price, Goals.OrderID, Goals.CurrencyID)
VALUES
(101500, '2014-03-18', 1, 1, 2003, 200003,
[1073752, 591325], [1],
['2014-03-18 12:00:00'], [0], [''], [0]);
DESCRIBE، تُدرَج الأعمدة في بنية بيانات متداخلة بشكل منفصل وبالطريقة نفسها.
تخضع استعلامات
قيود ALTER
ALTER على بُنى البيانات المتداخلة للقيود التالية:
تعمل إضافة الأعمدة الفرعية بشكل طبيعي. يمكنك إضافة عمود فرعي جديد إلى بنية
Nested موجودة:
حذف الأعمدة الفرعية ينطبق على الأعمدة الفرعية الفردية:
ALTER TABLE test.visits ADD COLUMN Goals.Revenue Float64;
تعديل النوع لعمود فرعي ممكن ويؤدي إلى mutation (إعادة كتابة البيانات):
ALTER TABLE test.visits DROP COLUMN Goals.Revenue;
إعادة التسمية تخضع لبعض القيود. يمكنك إعادة تسمية عمود فرعي داخل البنية المتداخلة نفسها:
ALTER TABLE test.visits MODIFY COLUMN Goals.Price Int32;
ومع ذلك، لا يمكنك:
-- OK: stays within the Goals structure
ALTER TABLE test.visits RENAME COLUMN Goals.Price TO Goals.Amount;
- إعادة تسمية البنية المتداخلة نفسها بالكامل (على سبيل المثال، من
Goalsإلى
Conversions).
- نقل عمود فرعي إلى بنية متداخلة أخرى (على سبيل المثال، من
Goals.IDإلى
OtherNested.ID).
- نقل عمود فرعي إلى خارج بنية متداخلة أو إلى داخلها (على سبيل المثال، من
Goals.IDإلى
GoalIDأو العكس).