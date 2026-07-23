يوفر واجهة ClickStack، وهي منصة observability جاهزة لبيئات production ومبنية على ClickHouse وOpenTelemetry (OTel)، وتوحّد السجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات في حل واحد عالي الأداء وقابل للتوسع.

Managed ClickStack يقدّم منصة ClickStack المفتوحة المصدر للـ observability على ClickHouse Cloud بصيغة مُدارة بالكامل. وبالاعتماد على ClickHouse وOpenTelemetry (OTel)، فهو يوحّد السجلات، والتتبعات، والمقاييس، وبيانات الجلسات في حل واحد عالي الأداء. وقد صُمّم لمراقبة الأنظمة المعقدة واستكشاف أخطائها وإصلاحها، ويُمكّن Managed ClickStack المطورين ومهندسي SRE من تتبّع المشكلات من البداية إلى النهاية من دون التنقل بين الأدوات أو ربط البيانات يدويًا باستخدام الطوابع الزمنية أو معرّفات الارتباط.

وبصفته خدمة مُدارة، يقدّم Managed ClickStack المشروع المفتوح المصدر مع دمج واجهة ClickStack مباشرةً في ClickHouse Cloud console، وميزة ضبط الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) بشكل أصيل، وإمكانات إضافية مثل AI notebooks والتنبيهات بمستوى المؤسسات. ولا توجد بنية تحتية لإدارتها، ولا آلية مصادقة منفصلة يلزم تهيئتها.

تُعد واجهة ClickStack ‏(HyperDX) واجهة أمامية مخصصة لاستكشاف بيانات observability وعرضها بصريًا، مع دعم كلٍّ من الاستعلامات بأسلوب Lucene واستعلامات SQL، ولوحات المعلومات التفاعلية، والتنبيهات، واستكشاف التتبعات، وغير ذلك، وكل هذا مُحسَّن للعمل مع ClickHouse كواجهة خلفية.

يمكن تشغيل Managed ClickStack بنقرة واحدة وربطه ببياناتك، وهو مدمج بالكامل في نظام المصادقة الخاص بـ ClickHouse Cloud لتوفير وصول سلس وآمن إلى رؤى observability لديك.

ستجد ClickStack متاحًا في قائمة التنقل الرئيسية اليسرى عند تحديد أي خدمة.

للبدء باستخدام ClickStack في ClickHouse Cloud، نوصي بالرجوع إلى دليل البدء المخصص.