تجعل ميزة Query Insights سجل الاستعلامات المضمّن في ClickHouse أسهل استخدامًا من خلال المرئيات والجداول. ويُعد جدول system.query_log في ClickHouse مصدرًا أساسيًا للمعلومات اللازمة لتحسين الاستعلامات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومراقبة الحالة العامة للعنقود وأدائه.

​ نظرة عامة على الاستعلامات

بعد تحديد خدمة، من المفترض أن يتوسّع عنصر التنقّل Monitoring في الشريط الجانبي الأيسر ليعرض عنصرًا فرعيًا جديدًا باسم Query insights. ويؤدي النقر على هذا الخيار إلى فتح صفحة Query insights الجديدة:

​ المقاييس عالية المستوى

تعرض مربعات الإحصاءات في الأعلى بعض المقاييس الأساسية عالية المستوى للاستعلامات خلال الفترة الزمنية المحددة. وتحتها، تظهر ثلاثة مخططات زمنية تمثل حجم الاستعلامات وزمن الاستجابة ومعدل الأخطاء، مقسّمة حسب نوع الاستعلام (select وinsert وغيرها) ضمن النافذة الزمنية المحددة. ويمكن أيضًا ضبط مخطط زمن الاستجابة لعرض قيم p50 وp90 وp99:

​ الاستعلامات الأخيرة

أسفل المقاييس عالية المستوى، يعرض جدول إدخالات سجل الاستعلامات (مجمّعة حسب قيمة تجزئة الاستعلام المُطبَّع والمستخدم) ضمن النافذة الزمنية المحددة:

يمكن تصفية الاستعلامات الأخيرة وفرزها حسب أي حقل متاح. ويمكن أيضًا تهيئة الجدول لإظهار حقول إضافية أو إخفائها، مثل الجداول وزمن الاستجابة p90 وp99.

​ التعمّق في الاستعلام

سيؤدي اختيار استعلام من جدول استعلامات أخيرة إلى فتح لوحة جانبية تحتوي على مقاييس ومعلومات خاصة بالاستعلام المحدد:

كما نرى من اللوحة الجانبية، جرى تشغيل هذا الاستعلام أكثر من 3000 مرة خلال آخر 24 ساعة. جميع المقاييس في علامة التبويب Query info هي مقاييس مُجمّعة، ولكن يمكننا أيضًا عرض مقاييس عمليات التشغيل الفردية باختيار علامة التبويب Query history: