تلتزم Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints بقائمة السماح لعناوين IP على مستوى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات. وعلى غرار SQL Console، تمرِّر Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints الطلبات من داخل البنية التحتية لـ ClickHouse، لذا لا تنطبق إعدادات قائمة السماح لعناوين IP على مستوى الخدمة. لتقييد العملاء الذين يمكنهم استدعاء Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints الخاصة بك:
التحكم في الوصول عبر IP
1
افتح إعدادات مفتاح واجهة برمجة تطبيقات
- انتقل إلى ClickHouse Cloud Console → Organization → واجهة برمجة تطبيقات Keys
- انقر على Edit بجوار مفتاح واجهة برمجة تطبيقات المستخدم لـ Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints
2
أضف عناوين IP المسموح بها
- في قسم Allow access to this واجهة برمجة تطبيقات Key، حدِّد Specific locations
- أدخل عناوين IP أو نطاقات CIDR (على سبيل المثال،
203.0.113.1أو
203.0.113.0/24)
- أضف عدة إدخالات حسب الحاجة