يتطلب بناء تطبيقات تفاعلية قائمة على البيانات أكثر من مجرد قاعدة بيانات سريعة، وبيانات منظَّمة جيدًا، واستعلامات محسَّنة. فواجهتك الأمامية والخدمات المصغّرة تحتاج أيضًا إلى طريقة سهلة لاستهلاك البيانات التي تُرجعها تلك الاستعلامات، ويفضَّل أن يكون ذلك عبر واجهات برمجة تطبيقات منظَّمة جيدًا.

تتيح لك ميزة Query API endpoints إنشاء نقطة نهاية API مباشرةً من أي استعلام SQL محفوظ في ClickHouse Cloud Console. وستتمكن من الوصول إلى نقاط نهاية API عبر HTTP لتنفيذ استعلاماتك المحفوظة دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud عبر برنامج تشغيل native.

​ التحكم في الوصول عبر IP

تلتزم Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints بقائمة السماح لعناوين IP على مستوى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات. وعلى غرار SQL Console، تمرِّر Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints الطلبات من داخل البنية التحتية لـ ClickHouse، لذا لا تنطبق إعدادات قائمة السماح لعناوين IP على مستوى الخدمة.

لتقييد العملاء الذين يمكنهم استدعاء Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints الخاصة بك:

1 افتح إعدادات مفتاح واجهة برمجة تطبيقات انتقل إلى ClickHouse Cloud Console → Organization → واجهة برمجة تطبيقات Keys انقر على Edit بجوار مفتاح واجهة برمجة تطبيقات المستخدم لـ Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints 2 أضف عناوين IP المسموح بها في قسم Allow access to this واجهة برمجة تطبيقات Key، حدِّد Specific locations أدخل عناوين IP أو نطاقات CIDR (على سبيل المثال، 203.0.113.1 أو 203.0.113.0/24 ) أضف عدة إدخالات حسب الحاجة يتطلب إنشاء Query واجهة برمجة تطبيقات endpoints دور Admin في Console ومفتاح واجهة برمجة تطبيقات يملك الأذونات المناسبة.