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GET
Get organization usage costs
Returns a grand total and a list of daily, per-entity organization usage cost records for the organization in the queried time period (maximum 31 days). All days in both the request and the response are evaluated based on the UTC timezone.

التفويضات

Authorization
string
header
مطلوب

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

معلمات المسار

organizationId
string<uuid>
مطلوب

ID of the requested organization.

معلمات الاستعلام

from_date
string<date>
مطلوب

Start date for the report, e.g. 2024-12-19.

to_date
string<date>
مطلوب

End date (inclusive) for the report, e.g. 2024-12-20. This date cannot be more than 30 days after from_date (for a maximum queried period of 31 days).

filter
string[]

Filter criteria to apply when retrieving the usage cost report. Currently, only filtering by resource tags is supported.

الاستجابة

Successful response

status
number

HTTP status code.

مثال:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
آخر تعديل في ٢٥ يوليو ٢٠٢٦