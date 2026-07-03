​ الخمول التلقائي

في صفحة الإعدادات، يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد السماح بالخمول التلقائي لخدمتك عند بقائها غير نشطة لمدة معيّنة أم لا (أي عندما لا تنفّذ الخدمة أي استعلامات يرسلها المستخدم). يخفّض الخمول التلقائي تكلفة خدمتك، إذ لا تتم محاسبتك على موارد المعالجة عندما تكون الخدمة متوقفة مؤقتًا.

قم بتكوين قائمة الوصول لعناوين IP الخاصة بخدمتك عند إنشاء خدمة ClickHouse Cloud، يكون الإعداد الافتراضي لـ قائمة السماح لعناوين IP هو ‘Allow from anywhere.’ نوصي بشدة بقصر الوصول على عناوين أو نطاقات IP محددة في أقرب وقت ممكن. قد تُنقَل الخدمات المضبوطة على Allow from anywhere بشكل دوري من حالة الخمول إلى الحالة النشطة بواسطة زواحف الإنترنت وأدوات الفحص التي تبحث عن عناوين IP العامة، وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف غير متوقعة.

​ الخمول المتكيف

تُطبّق ClickHouse Cloud الخمول المتكيف لمنع الانقطاعات مع تحسين التكاليف. يقيّم النظام عدة شروط قبل نقل الخدمة إلى حالة الخمول. ويتجاوز الخمول المتكيف إعداد مدة الخمول عند استيفاء أي من الشروط المذكورة أدناه:

عندما يتجاوز عدد الأجزاء الحد الأقصى للأجزاء المسموح به للخمول (الافتراضي: 10,000)، لا تدخل الخدمة في حالة الخمول حتى تستمر أعمال الصيانة في الخلفية

عند وجود عمليات دمج جارية، لا تدخل الخدمة في حالة الخمول حتى تكتمل هذه العمليات، لتجنّب مقاطعة دمج البيانات الحيوي

بالإضافة إلى ذلك، يكيّف النظام أيضًا مهلات الخمول استنادًا إلى وقت تهيئة الخادم: إذا كان وقت تهيئة الخادم أقل من 15 دقيقة، فلا تُطبَّق أي مهلة تكيفية، وتُستخدم مهلة الخمول الافتراضية التي يضبطها العميل إذا كان وقت تهيئة الخادم بين 15 و30 دقيقة، فستُضبط مهلة الخمول على 15 دقيقة إذا كان وقت تهيئة الخادم بين 30 و60 دقيقة، فستُضبط مهلة الخمول على 30 دقيقة. إذا كان وقت تهيئة الخادم أكثر من 60 دقيقة، فستُضبط مهلة الخمول على ساعة واحدة



قد تدخل الخدمة في حالة خمول تُعلَّق خلالها عمليات تحديث refreshable materialized views ، واستهلاك البيانات من S3Queue ، وجدولة عمليات الدمج الجديدة. وستكتمل عمليات الدمج الحالية قبل انتقال الخدمة إلى حالة الخمول. ولضمان التشغيل المستمر لـ refreshable materialized views واستهلاك S3Queue، عطّل وظيفة حالة الخمول.