تُعد العروض المادية القابلة للتحديث مشابهة من حيث الفكرة للعروض المادية في قواعد بيانات OLTP التقليدية؛ إذ تخزّن ناتج استعلام محدد لسرعة استرجاعه وتقليل الحاجة إلى إعادة تنفيذ الاستعلامات كثيفة الاستهلاك للموارد بشكل متكرر. وعلى عكس العروض المادية التزايدية في ClickHouse، يتطلب هذا النوع تنفيذ الاستعلام دوريًا على مجموعة البيانات كاملة، ثم تخزين نتائجه في جدول هدف للاستعلام عنها. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تكون مجموعة النتائج هذه أصغر من مجموعة البيانات الأصلية، مما يتيح تنفيذ الاستعلامات اللاحقة بسرعة أكبر.

يوضح المخطط التالي آلية عمل العروض المادية القابلة للتحديث:

يمكنك أيضًا مشاهدة الفيديو التالي:

​ متى ينبغي استخدام العروض المادية القابلة للتحديث؟

تُعد العروض المادية التزايدية في ClickHouse قوية للغاية، وعادةً ما تكون قابليتها للتوسع أفضل بكثير من النهج المستخدم في العروض المادية القابلة للتحديث، خاصةً في الحالات التي يلزم فيها إجراء aggregation على جدول واحد. فمن خلال احتساب aggregation فقط لكل block من البيانات عند insertه، ثم دمج الحالات التزايدية في الجدول النهائي، لا يُنفَّذ الـ query إلا على مجموعة فرعية من البيانات. ويمكن لهذا الأسلوب أن يتوسع ليصل إلى بيتابايتات من البيانات، وهو عادةً الأسلوب المفضل.

ومع ذلك، هناك حالات استخدام لا تكون فيها هذه العملية التزايدية مطلوبة أو قابلة للتطبيق. فبعض المشكلات إما لا تتوافق مع النهج التزايدي أو لا تتطلب تحديثات في الوقت الفعلي، بحيث تكون إعادة البناء الدورية أكثر ملاءمة. على سبيل المثال، قد ترغب في إجراء إعادة احتساب كاملة لعرضٍ ما بانتظام على مجموعة البيانات بأكملها لأنه يستخدم عملية join معقدة، وهو ما لا يتوافق مع النهج التزايدي.

Dependencies . يمكن للعروض المادية القابلة للتحديث تشغيل عمليات دفعية لتنفيذ مهام مثل إلغاء التطبيع. ويمكن إنشاء تبعيات بين العروض المادية القابلة للتحديث بحيث يعتمد أحد العروض على نتائج عرض آخر، ولا يُنفَّذ إلا بعد اكتماله. ويمكن أن يحل هذا محل مسارات العمل المجدولة أو مخططات DAG البسيطة مثل مهمة dbt . ولمعرفة المزيد حول كيفية تعيين التبعيات بين العروض المادية القابلة للتحديث، انتقل إلى CREATE VIEW ، قسم

​ كيف يتم تحديث عرض مادي قابل للتحديث؟

يُحدَّث العرض المادي القابل للتحديث تلقائيًا على فاصل زمني يُحدَّد أثناء الإنشاء. على سبيل المثال، يُحدَّث العرض المادي التالي كل دقيقة:

CREATE MATERIALIZED VIEW table_name_mv REFRESH EVERY 1 MINUTE TO table_name AS ...

إذا أردت فرض تحديث عرض مادي، يمكنك استخدام العبارة SYSTEM REFRESH VIEW :

SYSTEM REFRESH VIEW table_name_mv;

يمكنك أيضًا إلغاء العرض أو إيقافه أو تشغيله. لمزيد من التفاصيل، راجع توثيق إدارة العروض المادية القابلة للتحديث

​ متى تم آخر تحديث للعرض المادي القابل للتحديث؟

لمعرفة وقت آخر تحديث للعرض المادي القابل للتحديث، يمكنك الاستعلام عن جدول النظام system.view_refreshes ، كما هو موضح أدناه:

SELECT database , view, status , last_success_time, last_refresh_time, next_refresh_time, read_rows, written_rows FROM system . view_refreshes ;

┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐ │ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:11:00 │ 5491132 │ 817718 │ └──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘

​ كيف يمكنني تغيير معدل التحديث؟

لتغيير معدل التحديث لعرض مادي قابل للتحديث، استخدم صيغة ALTER TABLE...MODIFY REFRESH

ALTER TABLE table_name_mv MODIFY REFRESH EVERY 30 SECONDS ;

┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐ │ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:23:00 │ 5491132 │ 817718 │ └──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘

​ استخدام APPEND لإضافة صفوف جديدة

تتيح لك وظيفة APPEND إضافة صفوف جديدة إلى نهاية الجدول بدلًا من استبدال العرض بأكمله.

events يُملأ بتدفّق من الرسائل من ومن استخدامات هذه الميزة التقاط لقطات للقيم في نقطة زمنية معيّنة. على سبيل المثال، لنتخيّل أن لدينا جدوليُملأ بتدفّق من الرسائل من Kafka ، أو Redpanda ، أو أي منصة أخرى للبيانات المتدفقة.

SELECT * FROM events LIMIT 10

Query id: 7662bc39-aaf9-42bd-b6c7-bc94f2881036 ┌──────────────────ts─┬─uuid─┬─count─┐ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 0eb │ 547 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 60b │ 148 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 106 │ 750 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 398 │ 875 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ ca0 │ 318 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 6ba │ 105 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ df9 │ 422 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ a71 │ 991 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 3a2 │ 495 │ │ 2008-08-06 17:07:19 │ 598 │ 238 │ └─────────────────────┴──────┴───────┘

تحتوي مجموعة البيانات هذه على 4096 قيمة في العمود uuid . ويمكننا كتابة الاستعلام التالي للعثور على القيم الأعلى من حيث العدد الإجمالي:

SELECT uuid, sum (count) AS count FROM events GROUP BY ALL ORDER BY count DESC LIMIT 10

┌─uuid─┬───count─┐ │ c6f │ 5676468 │ │ 951 │ 5669731 │ │ 6a6 │ 5664552 │ │ b06 │ 5662036 │ │ 0ca │ 5658580 │ │ 2cd │ 5657182 │ │ 32a │ 5656475 │ │ ffe │ 5653952 │ │ f33 │ 5653783 │ │ c5b │ 5649936 │ └──────┴─────────┘

لنفترض أننا نريد تسجيل العدد لكل uuid كل 10 ثوانٍ وتخزينه في جدول جديد باسم events_snapshot . سيبدو مخطط events_snapshot كما يلي:

CREATE TABLE events_snapshot ( ts DateTime32, uuid String, count UInt64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY uuid;

يمكننا بعد ذلك إنشاء عرض مادي قابل للتحديث لتعبئة هذا الجدول:

CREATE MATERIALIZED VIEW events_snapshot_mv REFRESH EVERY 10 SECOND APPEND TO events_snapshot AS SELECT now () AS ts, uuid, sum (count) AS count FROM events GROUP BY ALL;

يمكننا بعد ذلك الاستعلام عن events_snapshot للحصول على العدد بمرور الوقت لقيمة uuid محددة:

SELECT * FROM events_snapshot WHERE uuid = 'fff' ORDER BY ts ASC FORMAT PrettyCompactMonoBlock

┌──────────────────ts─┬─uuid─┬───count─┐ │ 2024-10-01 16:12:56 │ fff │ 5424711 │ │ 2024-10-01 16:13:00 │ fff │ 5424711 │ │ 2024-10-01 16:13:10 │ fff │ 5424711 │ │ 2024-10-01 16:13:20 │ fff │ 5424711 │ │ 2024-10-01 16:13:30 │ fff │ 5674669 │ │ 2024-10-01 16:13:40 │ fff │ 5947912 │ │ 2024-10-01 16:13:50 │ fff │ 6203361 │ │ 2024-10-01 16:14:00 │ fff │ 6501695 │ └─────────────────────┴──────┴─────────┘

لنرَ الآن كيفية استخدام العروض المادية القابلة للتحديث مع بعض مجموعات البيانات النموذجية.

​ Stack Overflow

votes و users و badges و posts و postlinks . يوضح دليل إزالة تطبيع البيانات تقنيات متنوعة لإزالة تطبيع البيانات باستخدام مجموعة بيانات Stack Overflow. نملأ هذه الجداول بالبيانات التالية:

في ذلك الدليل، أوضحنا كيفية إزالة تطبيع مجموعة بيانات postlinks ضمن جدول posts باستخدام الاستعلام التالي:

SELECT posts. * , arrayMap(p -> ( p . 1 , p . 2 ), arrayFilter(p -> p . 3 = 'Linked' AND p . 2 != 0 , Related)) AS LinkedPosts, arrayMap(p -> ( p . 1 , p . 2 ), arrayFilter(p -> p . 3 = 'Duplicate' AND p . 2 != 0 , Related)) AS DuplicatePosts FROM posts LEFT JOIN ( SELECT PostId, groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related FROM postlinks GROUP BY PostId ) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered . Id = postlinks . PostId ;

ثم أوضحنا كيفية إجراء insert لمرة واحدة لهذه البيانات في جدول posts_with_links ، ولكن في نظام production، سنرغب في تشغيل هذه العملية بشكل دوري.

قد يُحدَّث كلٌّ من جدولي posts و postlinks . لذلك، بدلًا من محاولة تنفيذ عملية join هذه باستخدام العروض المادية التزايدية، قد يكون من الكافي ببساطة جدولة هذا الاستعلام ليعمل على فاصل زمني محدد، مثل مرة كل ساعة، مع تخزين النتائج في جدول post_with_links .

وهنا يأتي دور العرض المادي القابل للتحديث، ويمكننا إنشاء واحد باستخدام الاستعلام التالي:

CREATE MATERIALIZED VIEW posts_with_links_mv REFRESH EVERY 1 HOUR TO posts_with_links AS SELECT posts. * , arrayMap(p -> ( p . 1 , p . 2 ), arrayFilter(p -> p . 3 = 'Linked' AND p . 2 != 0 , Related)) AS LinkedPosts, arrayMap(p -> ( p . 1 , p . 2 ), arrayFilter(p -> p . 3 = 'Duplicate' AND p . 2 != 0 , Related)) AS DuplicatePosts FROM posts LEFT JOIN ( SELECT PostId, groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related FROM postlinks GROUP BY PostId ) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered . Id = postlinks . PostId ;

سيُنفَّذ العرض فورًا، ثم كل ساعة بعد ذلك وفقًا للإعدادات، لضمان انعكاس التحديثات على الجدول المصدر. والأهم من ذلك أنه عند إعادة تنفيذ الاستعلام، تُحدَّث مجموعة النتائج بصورة ذرّية وشفافة.

الصياغة هنا مطابقة لصياغة العرض المادي التزايدي، باستثناء أننا نُدرج بند REFRESH

actors و directors و genres و movie_directors و movies و roles . في دليل تكامل dbt وClickHouse ، ملأنا مجموعة بيانات IMDb بالجداول التالية:

يمكننا بعد ذلك كتابة الاستعلام التالي لاستخراج ملخص لكل ممثل، مرتبًا حسب أكبر عدد من مرات الظهور في الأفلام.

SELECT id, any(actor_name) AS name , uniqExact(movie_id) AS movies, round ( avg (rank), 2 ) AS avg_rank, uniqExact(genre) AS genres, uniqExact(director_name) AS directors, max (created_at) AS updated_at FROM ( SELECT imdb . actors .id AS id, concat ( imdb . actors .first_name, ' ' , imdb . actors .last_name) AS actor_name, imdb . movies .id AS movie_id, imdb . movies .rank AS rank, genre, concat ( imdb . directors .first_name, ' ' , imdb . directors .last_name) AS director_name, created_at FROM imdb . actors INNER JOIN imdb . roles ON imdb . roles .actor_id = imdb . actors .id LEFT JOIN imdb . movies ON imdb . movies .id = imdb . roles .movie_id LEFT JOIN imdb . genres ON imdb . genres .movie_id = imdb . movies .id LEFT JOIN imdb . movie_directors ON imdb . movie_directors .movie_id = imdb . movies .id LEFT JOIN imdb . directors ON imdb . directors .id = imdb . movie_directors .director_id ) GROUP BY id ORDER BY movies DESC LIMIT 5 ;

┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬───────────avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐ │ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884792542982515 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605094212635 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034230202023 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342420755093 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │ └────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.393 sec. Processed 5.45 million rows, 86.82 MB (13.87 million rows/s., 221.01 MB/s.) Peak memory usage: 1.38 GiB.

لا يستغرق إرجاع النتيجة وقتًا طويلًا، ولكن لنفترض أننا نريدها أن تكون أسرع وأقل تكلفةً من الناحية الحسابية. ولنفترض أيضًا أن مجموعة البيانات هذه تخضع لتحديثات مستمرة، إذ تصدر أفلام جديدة باستمرار ويظهر كذلك ممثلون ومخرجون جدد.

لقد حان وقت استخدام عرض مادي قابل للتحديث، لذا لننشئ أولًا الجدول الهدف للنتائج:

CREATE TABLE imdb .actor_summary ( `id` UInt32, `name` String, `num_movies` UInt16, `avg_rank` Float32, `unique_genres` UInt16, `uniq_directors` UInt16, `updated_at` DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY num_movies

والآن يمكننا تعريف العرض:

CREATE MATERIALIZED VIEW imdb . actor_summary_mv REFRESH EVERY 1 MINUTE TO imdb . actor_summary AS SELECT id, any(actor_name) AS name , uniqExact(movie_id) AS num_movies, avg (rank) AS avg_rank, uniqExact(genre) AS unique_genres, uniqExact(director_name) AS uniq_directors, max (created_at) AS updated_at FROM ( SELECT imdb . actors .id AS id, concat ( imdb . actors .first_name, ' ' , imdb . actors .last_name) AS actor_name, imdb . movies .id AS movie_id, imdb . movies .rank AS rank, genre, concat ( imdb . directors .first_name, ' ' , imdb . directors .last_name) AS director_name, created_at FROM imdb . actors INNER JOIN imdb . roles ON imdb . roles .actor_id = imdb . actors .id LEFT JOIN imdb . movies ON imdb . movies .id = imdb . roles .movie_id LEFT JOIN imdb . genres ON imdb . genres .movie_id = imdb . movies .id LEFT JOIN imdb . movie_directors ON imdb . movie_directors .movie_id = imdb . movies .id LEFT JOIN imdb . directors ON imdb . directors .id = imdb . movie_directors .director_id ) GROUP BY id ORDER BY num_movies DESC ;

سيُنفَّذ الـ view فورًا، ثم كل دقيقة بعد ذلك وفقًا للإعدادات، لضمان انعكاس التحديثات على جدول المصدر. كما يصبح استعلامنا السابق للحصول على ملخص للممثلين أبسطَ من حيث الصياغة وأسرعَ بكثير!

SELECT * FROM imdb . actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5

┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐ │ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │ │ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │ └────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.

لنفترض أننا أضفنا ممثلًا جديدًا، وهو “Clicky McClickHouse”، إلى بيانات المصدر لدينا، واتضح أنه ظهر في عدد كبير من الأفلام!

INSERT INTO imdb . actors VALUES ( 845466 , 'Clicky' , 'McClickHouse' , 'M' ); INSERT INTO imdb . roles SELECT 845466 AS actor_id, id AS movie_id, 'Himself' AS role , now () AS created_at FROM imdb . movies LIMIT 10000 , 910 ;

بعد أقل من 60 ثانية بقليل، يُحدَّث الجدول المستهدف لدينا ليعكس غزارة أعمال Clicky التمثيلية:

SELECT * FROM imdb . actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5 ;