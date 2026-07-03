تُعد العروض المادية التزايدية في ClickHouse قوية للغاية، وعادةً ما تكون قابليتها للتوسع أفضل بكثير من النهج المستخدم في العروض المادية القابلة للتحديث، خاصةً في الحالات التي يلزم فيها إجراء aggregation على جدول واحد. فمن خلال احتساب aggregation فقط لكل block من البيانات عند insertه، ثم دمج الحالات التزايدية في الجدول النهائي، لا يُنفَّذ الـ query إلا على مجموعة فرعية من البيانات. ويمكن لهذا الأسلوب أن يتوسع ليصل إلى بيتابايتات من البيانات، وهو عادةً الأسلوب المفضل. ومع ذلك، هناك حالات استخدام لا تكون فيها هذه العملية التزايدية مطلوبة أو قابلة للتطبيق. فبعض المشكلات إما لا تتوافق مع النهج التزايدي أو لا تتطلب تحديثات في الوقت الفعلي، بحيث تكون إعادة البناء الدورية أكثر ملاءمة. على سبيل المثال، قد ترغب في إجراء إعادة احتساب كاملة لعرضٍ ما بانتظام على مجموعة البيانات بأكملها لأنه يستخدم عملية join معقدة، وهو ما لا يتوافق مع النهج التزايدي.
متى ينبغي استخدام العروض المادية القابلة للتحديث؟
يمكن للعروض المادية القابلة للتحديث تشغيل عمليات دفعية لتنفيذ مهام مثل إلغاء التطبيع. ويمكن إنشاء تبعيات بين العروض المادية القابلة للتحديث بحيث يعتمد أحد العروض على نتائج عرض آخر، ولا يُنفَّذ إلا بعد اكتماله. ويمكن أن يحل هذا محل مسارات العمل المجدولة أو مخططات DAG البسيطة مثل مهمة dbt. ولمعرفة المزيد حول كيفية تعيين التبعيات بين العروض المادية القابلة للتحديث، انتقل إلى CREATE VIEW، قسم
Dependencies.
يُحدَّث العرض المادي القابل للتحديث تلقائيًا على فاصل زمني يُحدَّد أثناء الإنشاء. على سبيل المثال، يُحدَّث العرض المادي التالي كل دقيقة:
كيف يتم تحديث عرض مادي قابل للتحديث؟
إذا أردت فرض تحديث عرض مادي، يمكنك استخدام العبارة
CREATE MATERIALIZED VIEW table_name_mv
REFRESH EVERY 1 MINUTE TO table_name AS
...
SYSTEM REFRESH VIEW:
يمكنك أيضًا إلغاء العرض أو إيقافه أو تشغيله. لمزيد من التفاصيل، راجع توثيق إدارة العروض المادية القابلة للتحديث.
SYSTEM REFRESH VIEW table_name_mv;
لمعرفة وقت آخر تحديث للعرض المادي القابل للتحديث، يمكنك الاستعلام عن جدول النظام
متى تم آخر تحديث للعرض المادي القابل للتحديث؟
system.view_refreshes، كما هو موضح أدناه:
SELECT database, view, status,
last_success_time, last_refresh_time, next_refresh_time,
read_rows, written_rows
FROM system.view_refreshes;
┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐
│ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:11:00 │ 5491132 │ 817718 │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘
لتغيير معدل التحديث لعرض مادي قابل للتحديث، استخدم صيغة
كيف يمكنني تغيير معدل التحديث؟
ALTER TABLE...MODIFY REFRESH.
بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك استخدام استعلام متى كان آخر تحديث لعرض مادي قابل للتحديث؟ للتحقق من تحديث المعدّل:
ALTER TABLE table_name_mv
MODIFY REFRESH EVERY 30 SECONDS;
┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐
│ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:23:00 │ 5491132 │ 817718 │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘
تتيح لك وظيفة
استخدام
استخدام
APPEND لإضافة صفوف جديدة
APPEND إضافة صفوف جديدة إلى نهاية الجدول بدلًا من استبدال العرض بأكمله.
ومن استخدامات هذه الميزة التقاط لقطات للقيم في نقطة زمنية معيّنة. على سبيل المثال، لنتخيّل أن لدينا جدول
events يُملأ بتدفّق من الرسائل من Kafka، أو Redpanda، أو أي منصة أخرى للبيانات المتدفقة.
SELECT *
FROM events
LIMIT 10
تحتوي مجموعة البيانات هذه على
Query id: 7662bc39-aaf9-42bd-b6c7-bc94f2881036
┌──────────────────ts─┬─uuid─┬─count─┐
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 0eb │ 547 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 60b │ 148 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 106 │ 750 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 398 │ 875 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ ca0 │ 318 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 6ba │ 105 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ df9 │ 422 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ a71 │ 991 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 3a2 │ 495 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 598 │ 238 │
└─────────────────────┴──────┴───────┘
4096 قيمة في العمود
uuid. ويمكننا كتابة الاستعلام التالي للعثور على القيم الأعلى من حيث العدد الإجمالي:
SELECT
uuid,
sum(count) AS count
FROM events
GROUP BY ALL
ORDER BY count DESC
LIMIT 10
لنفترض أننا نريد تسجيل العدد لكل
┌─uuid─┬───count─┐
│ c6f │ 5676468 │
│ 951 │ 5669731 │
│ 6a6 │ 5664552 │
│ b06 │ 5662036 │
│ 0ca │ 5658580 │
│ 2cd │ 5657182 │
│ 32a │ 5656475 │
│ ffe │ 5653952 │
│ f33 │ 5653783 │
│ c5b │ 5649936 │
└──────┴─────────┘
uuid كل 10 ثوانٍ وتخزينه في جدول جديد باسم
events_snapshot. سيبدو مخطط
events_snapshot كما يلي:
يمكننا بعد ذلك إنشاء عرض مادي قابل للتحديث لتعبئة هذا الجدول:
CREATE TABLE events_snapshot (
ts DateTime32,
uuid String,
count UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY uuid;
يمكننا بعد ذلك الاستعلام عن
CREATE MATERIALIZED VIEW events_snapshot_mv
REFRESH EVERY 10 SECOND APPEND TO events_snapshot
AS SELECT
now() AS ts,
uuid,
sum(count) AS count
FROM events
GROUP BY ALL;
events_snapshot للحصول على العدد بمرور الوقت لقيمة
uuid محددة:
SELECT *
FROM events_snapshot
WHERE uuid = 'fff'
ORDER BY ts ASC
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
┌──────────────────ts─┬─uuid─┬───count─┐
│ 2024-10-01 16:12:56 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:00 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:10 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:20 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:30 │ fff │ 5674669 │
│ 2024-10-01 16:13:40 │ fff │ 5947912 │
│ 2024-10-01 16:13:50 │ fff │ 6203361 │
│ 2024-10-01 16:14:00 │ fff │ 6501695 │
└─────────────────────┴──────┴─────────┘
لنرَ الآن كيفية استخدام العروض المادية القابلة للتحديث مع بعض مجموعات البيانات النموذجية.
أمثلة
يوضح دليل إزالة تطبيع البيانات تقنيات متنوعة لإزالة تطبيع البيانات باستخدام مجموعة بيانات Stack Overflow. نملأ هذه الجداول بالبيانات التالية:
Stack Overflow
votes و
users و
badges و
posts و
postlinks.
في ذلك الدليل، أوضحنا كيفية إزالة تطبيع مجموعة بيانات
postlinks ضمن جدول
posts باستخدام الاستعلام التالي:
ثم أوضحنا كيفية إجراء
SELECT
posts.*,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Linked' AND p.2 != 0, Related)) AS LinkedPosts,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Duplicate' AND p.2 != 0, Related)) AS DuplicatePosts
FROM posts
LEFT JOIN (
SELECT
PostId,
groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related
FROM postlinks
GROUP BY PostId
) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered.Id = postlinks.PostId;
insert لمرة واحدة لهذه البيانات في جدول
posts_with_links، ولكن في نظام production، سنرغب في تشغيل هذه العملية بشكل دوري.
قد يُحدَّث كلٌّ من جدولي
posts و
postlinks. لذلك، بدلًا من محاولة تنفيذ عملية
join هذه باستخدام العروض المادية التزايدية، قد يكون من الكافي ببساطة جدولة هذا الاستعلام ليعمل على فاصل زمني محدد، مثل مرة كل ساعة، مع تخزين النتائج في جدول
post_with_links.
وهنا يأتي دور العرض المادي القابل للتحديث، ويمكننا إنشاء واحد باستخدام الاستعلام التالي:
سيُنفَّذ العرض فورًا، ثم كل ساعة بعد ذلك وفقًا للإعدادات، لضمان انعكاس التحديثات على الجدول المصدر. والأهم من ذلك أنه عند إعادة تنفيذ الاستعلام، تُحدَّث مجموعة النتائج بصورة ذرّية وشفافة.
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_with_links_mv
REFRESH EVERY 1 HOUR TO posts_with_links AS
SELECT
posts.*,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Linked' AND p.2 != 0, Related)) AS LinkedPosts,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Duplicate' AND p.2 != 0, Related)) AS DuplicatePosts
FROM posts
LEFT JOIN (
SELECT
PostId,
groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related
FROM postlinks
GROUP BY PostId
) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered.Id = postlinks.PostId;
الصياغة هنا مطابقة لصياغة العرض المادي التزايدي، باستثناء أننا نُدرج بند
REFRESH:
في دليل تكامل dbt وClickHouse، ملأنا مجموعة بيانات IMDb بالجداول التالية:
IMDb
actors و
directors و
genres و
movie_directors و
movies و
roles.
يمكننا بعد ذلك كتابة الاستعلام التالي لاستخراج ملخص لكل ممثل، مرتبًا حسب أكبر عدد من مرات الظهور في الأفلام.
SELECT
id, any(actor_name) AS name, uniqExact(movie_id) AS movies,
round(avg(rank), 2) AS avg_rank, uniqExact(genre) AS genres,
uniqExact(director_name) AS directors, max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT
imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id, imdb.movies.rank AS rank, genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
INNER JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY movies DESC
LIMIT 5;
لا يستغرق إرجاع النتيجة وقتًا طويلًا، ولكن لنفترض أننا نريدها أن تكون أسرع وأقل تكلفةً من الناحية الحسابية. ولنفترض أيضًا أن مجموعة البيانات هذه تخضع لتحديثات مستمرة، إذ تصدر أفلام جديدة باستمرار ويظهر كذلك ممثلون ومخرجون جدد. لقد حان وقت استخدام عرض مادي قابل للتحديث، لذا لننشئ أولًا الجدول الهدف للنتائج:
┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬───────────avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884792542982515 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605094212635 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034230202023 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342420755093 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.393 sec. Processed 5.45 million rows, 86.82 MB (13.87 million rows/s., 221.01 MB/s.)
Peak memory usage: 1.38 GiB.
والآن يمكننا تعريف العرض:
CREATE TABLE imdb.actor_summary
(
`id` UInt32,
`name` String,
`num_movies` UInt16,
`avg_rank` Float32,
`unique_genres` UInt16,
`uniq_directors` UInt16,
`updated_at` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY num_movies
سيُنفَّذ الـ view فورًا، ثم كل دقيقة بعد ذلك وفقًا للإعدادات، لضمان انعكاس التحديثات على جدول المصدر. كما يصبح استعلامنا السابق للحصول على ملخص للممثلين أبسطَ من حيث الصياغة وأسرعَ بكثير!
CREATE MATERIALIZED VIEW imdb.actor_summary_mv
REFRESH EVERY 1 MINUTE TO imdb.actor_summary AS
SELECT
id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS unique_genres,
uniqExact(director_name) AS uniq_directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM
(
SELECT
imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
INNER JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC;
SELECT *
FROM imdb.actor_summary
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5
لنفترض أننا أضفنا ممثلًا جديدًا، وهو “Clicky McClickHouse”، إلى بيانات المصدر لدينا، واتضح أنه ظهر في عدد كبير من الأفلام!
┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
بعد أقل من 60 ثانية بقليل، يُحدَّث الجدول المستهدف لدينا ليعكس غزارة أعمال Clicky التمثيلية:
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845466, 'Clicky', 'McClickHouse', 'M');
INSERT INTO imdb.roles SELECT
845466 AS actor_id,
id AS movie_id,
'Himself' AS role,
now() AS created_at
FROM imdb.movies
LIMIT 10000, 910;
SELECT *
FROM imdb.actor_summary
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5;
┌─────id─┬─name────────────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 845466 │ Clicky McClickHouse │ 910 │ 1.4687939 │ 21 │ 662 │ 2024-11-11 12:53:51 │
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.