|الصفحة
|الوصف
|Service uptime
|معلومات عن مدة توفر الخدمة في ClickHouse Cloud.
|Account closure and deletion
|كيفية إغلاق حساب ClickHouse Cloud الخاص بك وحذفه.
|Data resiliency
|نظرة عامة على مرونة البيانات في ClickHouse Cloud.
|Configuring settings
|كيفية تهيئة الإعدادات في ClickHouse Cloud.
|Console roles and permissions
|مرجع لأدوار Console والأذونات.
|Console audit log events
|مرجع لأحداث سجل تدقيق Console.
|Security and compliance reports
|نظرة عامة على تقارير الأمان والامتثال.
|AI compliance
|الامتثال المتعلق بالذكاء الاصطناعي في ClickHouse Cloud.
|Personal data access
|كيفية الوصول إلى بياناتك الشخصية في ClickHouse Cloud.
نظرة عامة
الصفحة الرئيسية لقسم مراجع Cloud
يُعد هذا القسم دليلًا مرجعيًا لبعض التفاصيل التقنية الأكثر تقدمًا في ClickHouse Cloud، ويضم الصفحات التالية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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