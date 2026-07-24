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يُعد JDBC أحد أكثر مصادر البيانات شيوعًا في Spark. في هذا القسم، سنوضّح كيفية استخدام موصل JDBC الرسمي لـ ClickHouse مع Spark.

قراءة البيانات

كتابة البيانات

التوازي

عند استخدام Spark JDBC، يقرأ Spark البيانات باستخدام تقسيم واحد. لتحقيق درجة أعلى من التزامن، يجب تحديد partitionColumn وlowerBound وupperBound وnumPartitions، وهي تحدد كيفية تقسيم الجدول عند القراءة بالتوازي من عدة عمّال. يُرجى زيارة الوثائق الرسمية لـ Apache Spark للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات JDBC.

قيود JDBC

  • يفتقر Spark JDBC إلى دعم الأنواع المعقدة (MAP, ARRAY, STRUCT) بسبب عدم توفر dialect خاص بـ ClickHouse — استخدم الموصل الأصلي Spark-ClickHouse للحصول على دعم كامل للأنواع المعقدة.
  • حتى الآن، لا يمكنك إدراج البيانات باستخدام JDBC إلا في الجداول الموجودة مسبقًا (ولا توجد حاليًا طريقة لإنشاء الجدول تلقائيًا عند إدراج DF، كما يفعل Spark مع الموصلات الأخرى).
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦