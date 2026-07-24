قراءة البيانات
- Java
- Scala
- بايثون
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// تهيئة جلسة Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder().appName("example").master("local").getOrCreate();
String jdbcURL = "jdbc:ch://localhost:8123/default";
String query = "select * from example_table where id > 2";
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// تحميل الجدول من ClickHouse باستخدام الأسلوب jdbc
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
Properties jdbcProperties = new Properties();
jdbcProperties.put("user", "default");
jdbcProperties.put("password", "123456");
Dataset<Row> df1 = spark.read().jdbc(jdbcURL, String.format("(%s)", query), jdbcProperties);
df1.show();
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// تحميل الجدول من ClickHouse باستخدام الأسلوب load
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dataset<Row> df2 = spark.read()
.format("jdbc")
.option("url", jdbcURL)
.option("user", "default")
.option("password", "123456")
.option("query", query)
.load();
df2.show();
// إيقاف جلسة Spark
spark.stop();
}
كتابة البيانات
- Java
- Scala
- بايثون
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// Initialize Spark session
SparkSession spark = SparkSession.builder().appName("example").master("local").getOrCreate();
// JDBC connection details
String jdbcUrl = "jdbc:ch://localhost:8123/default";
Properties jdbcProperties = new Properties();
jdbcProperties.put("user", "default");
jdbcProperties.put("password", "123456");
// Create a sample DataFrame
StructType schema = new StructType(new StructField[]{
DataTypes.createStructField("id", DataTypes.IntegerType, false),
DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, false)
});
List<Row> rows = new ArrayList<Row>();
rows.add(RowFactory.create(1, "John"));
rows.add(RowFactory.create(2, "Doe"));
Dataset<Row> df = spark.createDataFrame(rows, schema);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// Write the df to ClickHouse using the jdbc method
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
df.write()
.mode(SaveMode.Append)
.jdbc(jdbcUrl, "example_table", jdbcProperties);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// Write the df to ClickHouse using the save method
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
df.write()
.format("jdbc")
.mode("append")
.option("url", jdbcUrl)
.option("dbtable", "example_table")
.option("user", "default")
.option("password", "123456")
.save();
// Stop the Spark session
spark.stop();
}
عند استخدام Spark JDBC، يقرأ Spark البيانات باستخدام تقسيم واحد. لتحقيق درجة أعلى من التزامن، يجب تحديد
التوازي
partitionColumn و
lowerBound و
upperBound و
numPartitions، وهي تحدد كيفية تقسيم الجدول عند
القراءة بالتوازي من عدة عمّال.
يُرجى زيارة الوثائق الرسمية لـ Apache Spark للحصول على مزيد من المعلومات
حول إعدادات JDBC.
قيود JDBC
- يفتقر Spark JDBC إلى دعم الأنواع المعقدة (MAP, ARRAY, STRUCT) بسبب عدم توفر dialect خاص بـ ClickHouse — استخدم الموصل الأصلي Spark-ClickHouse للحصول على دعم كامل للأنواع المعقدة.
- حتى الآن، لا يمكنك إدراج البيانات باستخدام JDBC إلا في الجداول الموجودة مسبقًا (ولا توجد حاليًا طريقة لإنشاء الجدول تلقائيًا عند إدراج DF، كما يفعل Spark مع الموصلات الأخرى).