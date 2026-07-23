التنسيقات المدعومة
الميزات
سيحمّل ClickPipe الخاص بـ ABS جميع الملفات المطابقة لنمط معيّن من الحاوية المحددة إلى جدول الوجهة في ClickHouse ضمن عملية دفعية واحدة. وما إن تكتمل مهمة الاستيعاب، يتوقف ClickPipe تلقائيًا. يوفّر وضع الاستيعاب لمرة واحدة هذا ضمان المعالجة مرة واحدة فقط، بما يضمن معالجة كل ملف بشكل موثوق من دون تكرار.
الاستيعاب لمرة واحدة
عند تفعيل الاستيعاب المستمر، تواصل ClickPipes استيعاب البيانات من المسار المحدد. ولتحديد ترتيب الاستيعاب، يعتمد ClickPipe الخاص بـ ABS على الترتيب المعجمي الضمني للملفات.
الاستيعاب المستمر
يفترض ABS ClickPipe أن الملفات تُضاف إلى الحاوية وفق الترتيب المعجمي، ويعتمد على هذا الترتيب الضمني لاستيعاب الملفات بشكل تسلسلي. وهذا يعني أن أي ملف جديد يجب أن يكون أكبر معجميًا من آخر ملف تم استيعابه. على سبيل المثال، ستُستوعَب الملفات المسماة
الترتيب المعجمي
file1 و
file2 و
file3 بالتسلسل، ولكن إذا أُضيف ملف جديد باسم
file 0 إلى الحاوية، فسيتم تجاهله لأن اسم الملف ليس أكبر معجميًا من آخر ملف تم استيعابه.
في هذا الوضع، يُجري ABS ClickPipe تحميلًا أوليًا لـ جميع الملفات في المسار المحدد، ثم يتحقق من وجود ملفات جديدة على فاصل زمني قابل للتهيئة (30 ثانية افتراضيًا). لا يمكن بدء الاستيعاب من ملف محدد أو من نقطة زمنية معينة — إذ ستقوم ClickPipes دائمًا بتحميل جميع الملفات في المسار المحدد.
تتبع Object Storage ClickPipes معيار POSIX في مطابقة أنماط الملفات. جميع الأنماط حساسة لحالة الأحرف، وتُطابق المسار الكامل بعد اسم الحاوية. ولتحسين الأداء، استخدم النمط الأكثر تحديدًا قدر الإمكان (مثل
مطابقة أنماط الملفات
data-2024-*.csv بدلًا من
*.csv).
الأنماط المدعومة
أمثلة:
|النمط
|الوصف
|مثال
|يطابق
?
|يطابق حرفًا واحدًا تمامًا (باستثناء
/)
data-?.csv
data-1.csv,
data-a.csv,
data-x.csv
*
|يطابق صفرًا أو أكثر من الأحرف (باستثناء
/)
data-*.csv
data-1.csv,
data-001.csv,
data-report.csv,
data-.csv
**
تكراري
|يطابق صفرًا أو أكثر من الأحرف (بما في ذلك
/). يتيح اجتياز الأدلة بشكل تكراري.
logs/**/error.log
logs/error.log,
logs/2024/error.log,
logs/2024/01/error.log
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/folder/*.csv
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/logs/**/data.json
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-?.parquet
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/data-2024-*.csv.gz
الأنماط غير المدعومة
أمثلة:
|النمط
|الوصف
|المثال
|البدائل
{abc,def}
|توسيع الأقواس المعقوفة - بدائل
{logs,data}/file.csv
|أنشئ ClickPipes منفصلة لكل مسار.
{N..M}
|توسيع النطاق الرقمي
file-{1..100}.csv
|استخدم
file-*.csv أو
file-?.csv.
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{documents-01,documents-02}.json
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-{1..100}.csv
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{logs,metrics}/data.parquet
قد تحدث أنواع مختلفة من الإخفاقات عند استيعاب مجموعات بيانات كبيرة، ما قد يؤدي إلى عمليات إدراج جزئية أو بيانات مكررة. تتمتع Object Storage ClickPipes بالمرونة في مواجهة إخفاقات الإدراج وتوفّر ضمان المعالجة مرة واحدة فقط. ويتحقق ذلك باستخدام جداول “مرحلية” مؤقتة. تُدرج البيانات أولاً في الجداول المرحلية. وإذا حدث خطأ ما أثناء عملية الإدراج هذه، يمكن إفراغ الجدول المرحلي وإعادة محاولة الإدراج من حالة نظيفة. ولا تُنقل الأقسام من الجدول المرحلي إلى الجدول الهدف إلا بعد اكتمال عملية الإدراج بنجاح. ولمزيد من المعلومات حول هذه الاستراتيجية، اطّلع على هذه التدوينة.
ضمان المعالجة مرة واحدة فقط
لتتبّع الملفات التي تم إدخالها، أدرِج العمود الافتراضي
الأعمدة الافتراضية
_file ضمن قائمة تعيين الأعمدة. يحتوي العمود الافتراضي
_file على اسم ملف الكائن المصدر، ويمكن استخدامه للاستعلام عن الملفات التي تمت معالجتها.
التحكم بالوصول
لا يدعم ClickPipe الخاص بـ ABS إلا الحاويات الخاصة. الحاويات العامة غير مدعومة. يجب أن تسمح الحاويات بالإجراءين
الأذونات
s3:GetObject و
s3:ListBucket في سياسة الـ bucket.
المصادقة
تعتمد المصادقة في Azure Blob Storage على سلسلة اتصال، وهي تدعم كلًا من مفاتيح الوصول وتوقيعات الوصول المشتركة (SAS).
المصادقة باستخدام Microsoft Entra ID (بما في ذلك الهويات المُدارة) غير مدعومة حاليًا.
للمصادقة باستخدام مفتاح وصول الحساب، قدّم سلسلة اتصال بالتنسيق التالي:
مفتاح الوصول
يمكنك العثور على اسم حساب التخزين ومفتاح الوصول في Azure Portal ضمن Storage Account > Access keys.
DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=storage-account-name;AccountKey=account-access-key;EndpointSuffix=core.windows.net
للمصادقة باستخدام توقيع الوصول المشترك (SAS)، قدِّم سلسلة اتصال تتضمن رمز SAS:
توقيع الوصول المشترك (SAS)
أنشئ رمز SAS في Azure Portal ضمن Storage Account > Shared access signature مع الأذونات المناسبة (
BlobEndpoint=https://storage-account-name.blob.core.windows.net/;SharedAccessSignature=sas-token
Read،
List) للحاوية وكائنات blob التي تريد إدخالها.
تستخدم ABS ClickPipes مسارين منفصلين للشبكة لاكتشاف البيانات الوصفية واستيعاب البيانات: خدمة ClickPipes وخدمة ClickHouse Cloud، على التوالي. إذا كنت تريد تهيئة طبقة إضافية من أمان الشبكة (على سبيل المثال، لأسباب تتعلق بالامتثال)، فيجب تهيئة الوصول إلى الشبكة لكلا المسارين.
الوصول إلى الشبكة
-
بالنسبة إلى التحكم في الوصول المستند إلى عناوين IP، يجب أن تسمح قواعد شبكة IP في جدار حماية Azure Storage بعناوين IP الثابتة الخاصة بمنطقة خدمة ClickPipes والمدرجة هنا، بالإضافة إلى عناوين IP الثابتة الخاصة بخدمة ClickHouse Cloud. وللحصول على عناوين IP الثابتة لمنطقة ClickHouse Cloud، افتح الطرفية وشغّل:
# استبدل <your-region> بمنطقة ClickHouse Cloud الخاصة بك curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.azure[] | select(.region == "<your-region>") | .egress_ips[]'
يوفّر ClickPipes إعدادات افتراضية مناسبة تلبي متطلبات معظم حالات الاستخدام. وإذا كانت حالة الاستخدام لديك تتطلب ضبطًا أدق، فيمكنك تعديل الإعدادات التالية:
الإعدادات المتقدمة
|Setting
|Default value
|Description
Max insert bytes
|10GB
|عدد البايتات التي ستتم معالجتها في دفعة إدراج واحدة.
Max file count
|100
|الحد الأقصى لعدد الملفات التي ستتم معالجتها في دفعة إدراج واحدة.
Max threads
|auto(3)
|الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ المتزامنة لمعالجة الملفات.
Max insert threads
|1
|الحد الأقصى لعدد سلاسل تنفيذ إدراج المتزامنة لمعالجة الملفات.
Min insert block size bytes
|1GB
|الحد الأدنى لحجم البايتات في block التي يمكن إدراجها في جدول.
Max download threads
|4
|الحد الأقصى لعدد سلاسل تنفيذ التنزيل المتزامنة.
Object storage polling interval
|30s
|يضبط الحد الأقصى لفترة الانتظار قبل إدراج البيانات في مجموعة ClickHouse.
Parallel distributed insert select
|2
|إعداد parallel distributed إدراج select.
Parallel view processing
|false
|ما إذا كان سيتم تمكين تمرير البيانات إلى العروض المرفقة بالتوازي بدلًا من التسلسل.
Use cluster function
|true
|ما إذا كانت الملفات ستُعالَج بالتوازي عبر عدة عقد.
يتم تحجيم Object Storage ClickPipes بناءً على الحد الأدنى لحجم خدمة ClickHouse الذي تحدده إعدادات التحجيم التلقائي الرأسي المُعدّة. ويُحدَّد حجم ClickPipe عند إنشائه. ولن تؤثر أي تغييرات لاحقة على إعدادات خدمة ClickHouse في حجم ClickPipe. لزيادة معدل النقل في مهام إدخال البيانات الكبيرة، نوصي بتحجيم خدمة ClickHouse قبل إنشاء ClickPipe.
التحجيم
القيود المعروفة
لن يحاول ClickPipes إلا إدخال الكائنات التي يبلغ حجمها 10GB أو أقل. وإذا تجاوز حجم الملف 10GB، فستُضاف رسالة خطأ إلى جدول الأخطاء المخصّص لـ ClickPipes.
حجم الملف
بالنسبة إلى الحاويات التي تضم أكثر من 100,000 ملف، تضيف عمليات
زمن الاستجابة
LIST في Azure blob storage زمن استجابة إضافيًا عند اكتشاف الملفات الجديدة، إلى جانب الفاصل الافتراضي للاستطلاع:
- < 100k files: ~30 ثانية (الفاصل الافتراضي للاستطلاع)
- 100k files: ~40-45 ثانية
- 250k files: ~55-70 ثانية
- 500k+ files: قد تتجاوز 90 ثانية
العروض المادية على الجدول الهدف مدعومة أيضًا. ستُنشئ ClickPipes جداول مرحلية ليس فقط للجدول الهدف، بل أيضًا لأي عرض مادي تابع له. نحن لا ننشئ جداول مرحلية للعروض غير المادية. وهذا يعني أنه إذا كان لديك جدول هدف يتبعه عرض مادي واحد أو أكثر في المراحل اللاحقة، فينبغي أن تتجنب هذه العروض المادية تحديد البيانات عبر عرض من الجدول الهدف. وإلا، فقد تلاحظ فقدان بعض البيانات في العرض المادي.
دعم العروض
أي تغييرات تُجرى على جدول الوجهة، أو على عروضه المادية (بما في ذلك العروض المادية المتسلسلة)، أو على الجداول الهدف للعروض المادية أثناء تشغيل ClickPipe ستؤدي إلى أخطاء قابلة لإعادة المحاولة. ولإجراء تغييرات على المخطط لهذه التبعيات، ينبغي إيقاف ClickPipe مؤقتًا، وتطبيق التغييرات، ثم استئنافه.