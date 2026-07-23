OBJECT_FINALIZE وإدخال أي ملفات جديدة بغض النظر عن اصطلاح تسمية الملفات. بشكل افتراضي، يفترض GCS ClickPipe أن الملفات تُضاف إلى الحاوية وفق الترتيب المعجمي . ويمكن تهيئة GCS ClickPipe لإدخال الملفات التي لا تتبع ترتيبًا ضمنيًا من خلال إعداد اشتراك Google Cloud Pub/Sub متصل بالحاوية. يتيح ذلك لـ ClickPipes الاستماع إلى إشعاراتوإدخال أي ملفات جديدة بغض النظر عن اصطلاح تسمية الملفات.

غير مدعوم للحاويات العامة. ويتطلب ذلك مصادقة باستخدام حساب خدمة واشتراك الوضع غير المرتبمدعوم للحاويات العامة. ويتطلب ذلك مصادقة باستخدامواشتراك Google Cloud Pub/Sub متصل بالحاوية.

​ كيف يعمل

في هذا الوضع، يُجري GCS ClickPipe تحميلًا أوليًا لكل الملفات الموجودة في المسار المحدد، ثم يستمع إلى إشعارات الكائنات عبر اشتراك Pub/Sub التي تطابق هذا المسار. سيتم تجاهل أي رسالة تخص ملفًا سبق اكتشافه، أو ملفًا لا يطابق المسار، أو حدثًا من نوع مختلف. لا يمكن بدء الإدخال من ملف معيّن أو من نقطة زمنية محددة — إذ يحمّل ClickPipes دائمًا جميع الملفات في المسار المحدد.

قد تحدث أنواع مختلفة من الإخفاقات أثناء إدخال البيانات، ما قد يؤدي إلى عمليات insert جزئية أو إلى بيانات مكررة. يتميز Object Storage ClickPipes بالقدرة على التعامل مع إخفاقات insert ويوفر دلالات exactly-once باستخدام جداول مرحلية مؤقتة. تُدرج البيانات أولًا في جدول مرحلي؛ وإذا حدث خطأ ما، يُفرَّغ الجدول المرحلي وتُعاد محاولة insert من حالة نظيفة. ولا تُنقل partitions إلى الجدول الهدف إلا بعد اكتمال عملية insert بنجاح.