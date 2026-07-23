تُوثّق هذه الصفحة ميزات الأمان في واجهة برمجة تطبيقات نقاط نهاية Cloud ضمن ClickHouse. كما توضّح كيفية تأمين عمليات نشر ClickHouse من خلال إدارة الوصول عبر آليات المصادقة والتفويض.

​ واجهة برمجة تطبيقات عناوين IP الثابتة

إذا كنت بحاجة إلى استرجاع قائمة عناوين IP الثابتة، فيمكنك استخدام نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud التالية: https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json . توفّر واجهة برمجة تطبيقات هذه نقاط النهاية لخدمات ClickHouse Cloud، مثل عناوين IP الواردة/الصادرة ونقاط نهاية S3 بحسب كل Region وCloud.

إذا كنت تستخدم تكاملًا مثل MySQL أو PostgreSQL Engine، فقد تحتاج إلى تفويض ClickHouse Cloud للوصول إلى المثيلات الخاصة بك. يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات هذه لاسترجاع عناوين IP العامة وتهيئتها في firewalls أو Authorized networks في GCP أو Security Groups في Azure أو AWS، أو في أي نظام آخر تستخدمه لإدارة حركة egress ضمن البنية التحتية.

على سبيل المثال، للسماح بالوصول من خدمة ClickHouse Cloud مستضافة على AWS في Region ‏ ap-south-1 ، يمكنك إضافة عناوين egress_ips الخاصة بتلك المنطقة:

❯ curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq '.' { "aws" : [ { "egress_ips" : [ "3.110.39.68" , "15.206.7.77" , "3.6.83.17" ], "ingress_ips" : [ "15.206.78.111" , "3.6.185.108" , "43.204.6.248" ], "region" : "ap-south-1", "s3_endpoints" : "vpce-0a975c9130d07276d" }, ...

على سبيل المثال، يجب أن تكون لدى مثيل AWS RDS الذي يعمل في us-east-2 ويحتاج إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud قواعد مجموعة الأمان الواردة التالية: