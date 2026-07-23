تتضمن إعادة المزامنة العمليات التالية بالترتيب:
ماذا تفعل إعادة المزامنة؟
- يُحذف ClickPipe الحالي، ثم يُطلَق ClickPipe جديد لعملية “resync”. وبذلك، تُلتقَط التغييرات التي تطرأ على بُنى جداول المصدر عند إجراء إعادة المزامنة.
- ينشئ ClickPipe الخاص بإعادة المزامنة (أو يستبدل) مجموعة جديدة من جداول الوجهة تحمل الأسماء نفسها للجداول الأصلية، مع إضافة اللاحقة
_resync.
- يُنفَّذ التحميل الأوّلي على جداول
_resync.
- بعد ذلك، يُجرى تبديل جداول
_resyncمع الجداول الأصلية. وتُنقل الصفوف المحذوفة حذفًا غير نهائي من الجداول الأصلية إلى جداول
_resyncقبل التبديل.
فيما يلي بعض السيناريوهات:
حالات استخدام إعادة مزامنة ClickPipe
- قد تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة على بنية الجداول المصدر، وهو ما قد يؤدي إلى تعطل ClickPipe الحالي ويستلزم البدء من جديد. يمكنك ببساطة النقر على Resync بعد إجراء هذه التغييرات.
- وبالنسبة إلى ClickHouse تحديدًا، قد تحتاج إلى تحديث القيم في أعمدة ORDER BY في الجداول الهدف. يمكنك استخدام Resync لإعادة تعبئة البيانات في الجدول الجديد باستخدام مفتاح الفرز الصحيح.
يمكنك إعادة المزامنة عدة مرات، ولكن يُرجى مراعاة الحمل على قاعدة البيانات المصدر عند إعادة المزامنة، نظرًا إلى أن التحميل الأولي باستخدام خيوط تنفيذ متوازية يكون متضمنًا في كل مرة.
دليل Resync ClickPipe
- في علامة التبويب Data Sources، انقر على MySQL ClickPipe الذي تريد عمل Resync له.
- انتقل إلى علامة التبويب Settings.
- انقر على الزر Resync.
- يجب أن تظهر نافذة تأكيد. انقر على Resync مرة أخرى.
- انتقل إلى علامة التبويب Metrics.
- بعد نحو 5 ثوانٍ (وأيضًا عند تحديث الصفحة)، يجب أن تصبح حالة المسار Setup أو Snapshot.
- يمكن متابعة التحميل الأولي لـ Resync في علامة التبويب Tables ضمن قسم Initial Load Stats.
- بعد اكتمال التحميل الأولي، سيُبدِّل المسار الجداول
_resyncمع الجداول الأصلية تبديلًا ذريًا. أثناء التبديل، ستكون الحالة Resync.
- بعد اكتمال التبديل، سيدخل المسار في حالة Running ويُجري CDC إذا كان مُمكّنًا.