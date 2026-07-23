تتضمن إعادة المزامنة العمليات التالية بالترتيب:

يتم الاحتفاظ بجميع إعدادات ClickPipe الأصلي في ClickPipe الخاص بإعادة المزامنة. وتُمسَح إحصاءات ClickPipe الأصلي في UI.

فيما يلي بعض السيناريوهات: