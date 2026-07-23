هناك سيناريوهات قد يكون من المفيد فيها إيقاف MySQL ClickPipe مؤقتًا. على سبيل المثال، قد ترغب في إجراء بعض التحليلات على البيانات الحالية وهي في حالة مستقرة. أو قد تكون بصدد تنفيذ عمليات ترقية على MySQL. إليك كيفية إيقاف MySQL ClickPipe مؤقتًا ثم استئنافها.

​ خطوات إيقاف MySQL ClickPipe مؤقتًا

في علامة تبويب مصادر البيانات، انقر على MySQL ClickPipe الذي تريد إيقافه مؤقتًا. انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات. انقر على زر إيقاف مؤقت.

من المفترض أن تظهر نافذة تأكيد. انقر على إيقاف مؤقت مرة أخرى.

انتقل إلى علامة تبويب المقاييس. بعد نحو 5 ثوانٍ (وأيضًا عند تحديث الصفحة)، يجب أن تظهر حالة المسار على أنها موقوف مؤقتًا.

​ خطوات استئناف MySQL ClickPipe

في علامة التبويب مصدر البيانات، انقر على MySQL ClickPipe الذي تريد استئنافه. يجب أن تكون حالة المرآة موقوف مؤقتًا في البداية. انتقل إلى علامة التبويب Settings. انقر على زر Resume.

سيظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على Resume مرة أخرى.