خطوات إيقاف MySQL ClickPipe مؤقتًا
- في علامة تبويب مصادر البيانات، انقر على MySQL ClickPipe الذي تريد إيقافه مؤقتًا.
- انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات.
- انقر على زر إيقاف مؤقت.
- من المفترض أن تظهر نافذة تأكيد. انقر على إيقاف مؤقت مرة أخرى.
- انتقل إلى علامة تبويب المقاييس.
- بعد نحو 5 ثوانٍ (وأيضًا عند تحديث الصفحة)، يجب أن تظهر حالة المسار على أنها موقوف مؤقتًا.
خطوات استئناف MySQL ClickPipe
- في علامة التبويب مصدر البيانات، انقر على MySQL ClickPipe الذي تريد استئنافه. يجب أن تكون حالة المرآة موقوف مؤقتًا في البداية.
- انتقل إلى علامة التبويب Settings.
- انقر على زر Resume.
- سيظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على Resume مرة أخرى.
- انتقل إلى علامة التبويب مقياس.
- خلال نحو 5 ثوانٍ (وأيضًا عند تحديث الصفحة)، يجب أن تصبح حالة المسار Running.