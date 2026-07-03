تشرح هذه الوثيقة كيفية التحكم في مزامنة ClickPipe الخاص بـ MySQL عندما يكون ClickPipe في وضع CDC (Running).

​ نظرة عامة

تتكوّن معمارية ClickPipes لقواعد البيانات من عمليتين متوازيتين: السحب من قاعدة البيانات المصدر، والإرسال إلى قاعدة البيانات الهدف. وتتحكم في عملية السحب إعدادات المزامنة التي تحدد مدى تكرار سحب البيانات وكمية البيانات التي يجب سحبها في كل مرة. والمقصود بعبارة “في كل مرة” هو دفعة واحدة، لأن ClickPipe يسحب البيانات ويرسلها على دفعات.

هناك طريقتان رئيسيتان للتحكم في مزامنة MySQL ClickPipe. وسيبدأ ClickPipe في الإرسال عند تفعيل أحد الإعدادات أدناه.

​ فاصل المزامنة

فاصل المزامنة الخاص بـ مسار هو مقدار الوقت (بالثواني) الذي سيقوم ClickPipe خلاله بـ سحب السجلات من قاعدة البيانات المصدر. ولا يشمل هذا الفاصل الزمن اللازم لـ إرسال ما لدينا إلى ClickHouse.

القيمة default هي دقيقة واحدة. يمكن ضبط فاصل المزامنة على أي عدد صحيح موجب، ولكن يُوصى بالإبقاء عليه فوق 10 ثوانٍ.

​ حجم دفعة السحب

حجم دفعة السحب هو عدد السجلات التي سيسحبها ClickPipe من قاعدة البيانات المصدر في دفعة واحدة. والمقصود بالسجلات هنا عمليات الإدراج والتحديث والحذف التي تُجرى على الجداول التي تُشكّل جزءًا من الـ مسار.

القيمة الافتراضية هي 100,000 سجل. والحد الأقصى الآمن هو 10 ملايين.

​ استثناء: المعاملات طويلة التشغيل على قاعدة البيانات المصدر

عند تنفيذ معاملة على قاعدة البيانات المصدر، ينتظر ClickPipe حتى يتلقى COMMIT الخاص بها قبل المتابعة. وهذا يتجاوز كلاً من فاصل المزامنة وحجم دفعة السحب.

​ تكوين إعدادات المزامنة

يمكنك تعيين فاصل المزامنة وحجم دفعة السحب عند إنشاء ClickPipe أو تعديل ClickPipe موجود. عند إنشاء ClickPipe، ستظهر هذه الإعدادات في الخطوة الثانية من معالج الإنشاء، كما هو موضح أدناه:

عند تعديل ClickPipe موجود، يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب Settings الخاصة بالمسار، ثم إيقاف المسار مؤقتًا والنقر على Configure هنا:

سيؤدي ذلك إلى فتح لوحة جانبية تتضمن إعدادات المزامنة، حيث يمكنك تغيير فاصل المزامنة وحجم دفعة السحب:

​ مراقبة سلوك التحكم في المزامنة

يمكنك معرفة المدة التي تستغرقها كل دفعة في جدول CDC Syncs ضمن علامة التبويب Metrics في ClickPipe. لاحظ أن المدة هنا تشمل وقت الإرسال، وإذا لم تكن هناك أي صفوف واردة، فسينتظر ClickPipe، ويُحتسب وقت الانتظار أيضًا ضمن هذه المدة.