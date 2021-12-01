DETACH
Заставляет сервер "забыть" о существовании таблицы, материализованного представления или словаря.
Синтаксис
DETACH TABLE|VIEW|DICTIONARY [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster] [PERMANENTLY]
Такой запрос не удаляет ни данные, ни метаданные таблицы, материализованного представления или словаря. Если отключение не было перманентным (запрос без ключевого слова
PERMANENTLY), то при следующем запуске сервер прочитает метаданные и снова узнает о таблице/представлении/словаре. Если сущность была отключена перманентно, то сервер не подключит их обратно автоматически.
Независимо от того, каким способом таблица была отключена, ее можно подключить обратно с помощью запроса ATTACH. Системные log таблицы также могут быть подключены обратно (к примеру,
query_log,
text_log и др.). Другие системные таблицы не могут быть подключены обратно, но на следующем запуске сервер снова "вспомнит" об этих таблицах.
ATTACH MATERIALIZED VIEW не может быть использован с кратким синтаксисом (без
SELECT), но можно подключить представление с помощью запроса
ATTACH TABLE.
Обратите внимание, что нельзя перманентно отключить таблицу, которая уже временно отключена. Для этого ее сначала надо подключить обратно, а затем снова отключить перманентно.
Также нельзя использовать DROP с отключенной таблицей или создавать таблицу с помощью CREATE TABLE с таким же именем, как у отключенной таблицы. Еще нельзя заменить отключенную таблицу другой с помощью запроса RENAME TABLE.
Пример
Создание таблицы:
Запрос:
CREATE TABLE test ENGINE = Log AS SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM test;
Результат:
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
Отключение таблицы:
Запрос:
DETACH TABLE test;
SELECT * FROM test;
Результат:
Received exception from server (version 21.4.1):
Code: 60. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Table default.test doesn't exist.
Смотрите также