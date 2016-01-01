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ClickPipes для Postgres: Поддержка распространения изменений схемы

ClickPipes для Postgres может обнаруживать изменения схемы в исходных таблицах. Некоторые из этих изменений могут быть распространены на соответствующие целевые таблицы. Способ обработки каждого изменения схемы документирован ниже:

Тип изменения схемыПоведение
Добавление новой колонки (ALTER TABLE ADD COLUMN ...)Автоматически распространяется, все строки после изменения будут иметь заполненные все колонки
Добавление новой колонки со значением по умолчанию (ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ...)Автоматически распространяется, все строки после изменения будут иметь заполненные все колонки, но существующие строки не покажут значение по умолчанию без полного обновления таблицы
Удаление существующей колонки (ALTER TABLE DROP COLUMN ...)Обнаруживается, но не распространяется. Все строки после изменения будут иметь NULL в удаленных колонках