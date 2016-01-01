ClickPipes для Postgres: Поддержка распространения изменений схемы

Добавление новой колонки ( ALTER TABLE ADD COLUMN ... ) Автоматически распространяется, все строки после изменения будут иметь заполненные все колонки

Добавление новой колонки со значением по умолчанию ( ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ... ) Автоматически распространяется, все строки после изменения будут иметь заполненные все колонки, но существующие строки не покажут значение по умолчанию без полного обновления таблицы