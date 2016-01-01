ClickPipes для Postgres: Поддержка распространения изменений схемы
ClickPipes для Postgres может обнаруживать изменения схемы в исходных таблицах. Некоторые из этих изменений могут быть распространены на соответствующие целевые таблицы. Способ обработки каждого изменения схемы документирован ниже:
|Тип изменения схемы
|Поведение
|Добавление новой колонки (
ALTER TABLE ADD COLUMN ...)
|Автоматически распространяется, все строки после изменения будут иметь заполненные все колонки
|Добавление новой колонки со значением по умолчанию (
ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ...)
|Автоматически распространяется, все строки после изменения будут иметь заполненные все колонки, но существующие строки не покажут значение по умолчанию без полного обновления таблицы
|Удаление существующей колонки (
ALTER TABLE DROP COLUMN ...)
|Обнаруживается, но не распространяется. Все строки после изменения будут иметь NULL в удаленных колонках