Стратегии дедупликации (с использованием CDC)
Обновления и удаления, реплицируемые из Postgres в ClickHouse, приводят к появлению дублирующихся строк в ClickHouse из-за его структуры хранения данных и процесса репликации. На этой странице объясняется, почему это происходит, и представляются стратегии, которые можно использовать в ClickHouse для обработки дубликатов.
Как данные реплицируются?
Логическое декодирование PostgreSQL
ClickPipes использует логическое декодирование Postgres для обработки изменений по мере их возникновения в Postgres. Процесс логического декодирования в Postgres позволяет клиентам, таким как ClickPipes, получать изменения в удобочитаемом формате, т.е. в виде серии INSERT, UPDATE и DELETE.
ReplacingMergeTree
ClickPipes сопоставляет таблицы Postgres с ClickHouse, используя движок ReplacingMergeTree. ClickHouse работает лучше всего с нагрузками только на добавление и не рекомендует частые UPDATE. Здесь ReplacingMergeTree особенно эффективен.
С помощью ReplacingMergeTree обновления моделируются как вставки с новой версией (
_peerdb_version) строки, в то время как удаления представляют собой вставки с новой версией и
_peerdb_is_deleted, помеченной как true. Движок ReplacingMergeTree дедуплицирует/объединяет данные в фоновом режиме и сохраняет последнюю версию строки для данного первичного ключа (id), что позволяет эффективно обрабатывать UPDATE и DELETE как версионные вставки.
Ниже приведен пример оператора CREATE TABLE, выполненного ClickPipes для создания таблицы в ClickHouse.
Иллюстративный пример
Иллюстрация ниже демонстрирует базовый пример синхронизации таблицы
users между PostgreSQL и ClickHouse с использованием ClickPipes.
Шаг 1 показывает начальный снимок из 2 строк в PostgreSQL, а ClickPipes выполняет первичную загрузку этих 2 строк в ClickHouse. Как можно наблюдать, обе строки копируются без изменений в ClickHouse.
Шаг 2 демонстрирует три операции на таблице пользователей: вставка новой строки, обновление существующей строки и удаление другой строки.
Шаг 3 показывает, как ClickPipes реплицирует операции INSERT, UPDATE и DELETE в ClickHouse как версионные вставки. UPDATE появляется как новая версия строки с ID 2, в то время как DELETE отображается как новая версия ID 1, помеченная как true с помощью
_is_deleted. Из-за этого ClickHouse имеет три дополнительных строки по сравнению с PostgreSQL.
В результате выполнение простого запроса, такого как
SELECT count(*) FROM users;, может привести к различным результатам в ClickHouse и PostgreSQL. Согласно документации по объединению ClickHouse, устаревшие версии строк в конечном итоге отбрасываются во время процесса объединения. Тем не менее, время этого объединения непредсказуемо, что означает, что запросы в ClickHouse могут возвращать непоследовательные результаты до его выполнения.
Как мы можем обеспечить идентичные результаты запросов как в ClickHouse, так и в PostgreSQL?
Дедупликация с использованием ключевого слова FINAL
Рекомендуемый способ дедуплицировать данные в запросах ClickHouse — использовать модификатор FINAL. Это гарантирует, что будут возвращены только дедуплицированные строки.
Рассмотрим, как применить его к трем различным запросам.
Обратите внимание на условие WHERE в следующих запросах, используемое для фильтрации удалённых строк.
- Простой запрос на подсчет: Подсчет количества постов.
Это самый простой запрос, который вы можете выполнить, чтобы проверить, успешно ли прошла синхронизация. Оба запроса должны вернуть одно и то же количество.
- Простая агрегация с JOIN: Топ-10 пользователей, которые накопили больше всего просмотров.
Пример агрегации по одной таблице. Наличие дубликатов здесь сильно повлияет на результат функции суммы.
Установка FINAL
Вместо того чтобы добавлять модификатор FINAL к каждому имени таблицы в запросе, вы можете использовать настройку FINAL, чтобы автоматически применять её ко всем таблицам в запросе.
Эта настройка может быть применена как к отдельному запросу, так и ко всей сессии.
Политика ROW
Простой способ скрыть избыточный фильтр
_peerdb_is_deleted = 0 — использовать политику ROW. Ниже приведен пример, который создает политику строки для исключения удалённых строк из всех запросов к таблице votes.
Политики строк применяются к списку пользователей и ролей. В этом примере она применяется ко всем пользователям и ролям. Это можно настроить только для определённых пользователей или ролей.
Запросы как в Postgres
Миграция аналитического набора данных из PostgreSQL в ClickHouse часто требует изменения запросов приложения, чтобы учесть различия в обработке данных и выполнении запросов.
В этом разделе будут рассмотрены техники дедупликации данных при сохранении исходных запросов без изменений.
Представления
Представления — это отличный способ скрыть ключевое слово FINAL от запроса, так как они не хранят никаких данных и просто выполняют чтение из другой таблицы при каждом обращении.
Ниже приведен пример создания представлений для каждой таблицы нашей базы данных в ClickHouse с ключевым словом FINAL и фильтром для удалённых строк.
Затем мы можем запрашивать представления, используя тот же запрос, который мы бы использовали в PostgreSQL.
Обновляемое материализованное представление
Другой подход — использовать обновляемое материализованное представление, которое позволяет вам запланировать выполнение запросов для дедупликации строк и сохранения результатов в целевой таблице. С каждым запланированным обновлением целевая таблица заменяется актуальными результатами запроса.
Ключевое преимущество этого метода заключается в том, что запрос, использующий ключевое слово FINAL, выполняется только один раз во время обновления, исключая необходимость последующих запросов к целевой таблице с использованием FINAL.
Тем не менее, недостатком является то, что данные в целевой таблице актуальны только на момент последнего обновления. Тем не менее, для многих случаев использования интервалы обновления от нескольких минут до нескольких часов могут быть достаточными.
Затем вы можете нормально запрашивать таблицу
deduplicated_posts.