Стратегии дедупликации (с использованием CDC)

Обновления и удаления, реплицируемые из Postgres в ClickHouse, приводят к появлению дублирующихся строк в ClickHouse из-за его структуры хранения данных и процесса репликации. На этой странице объясняется, почему это происходит, и представляются стратегии, которые можно использовать в ClickHouse для обработки дубликатов.

ClickPipes использует логическое декодирование Postgres для обработки изменений по мере их возникновения в Postgres. Процесс логического декодирования в Postgres позволяет клиентам, таким как ClickPipes, получать изменения в удобочитаемом формате, т.е. в виде серии INSERT, UPDATE и DELETE.

ClickPipes сопоставляет таблицы Postgres с ClickHouse, используя движок ReplacingMergeTree. ClickHouse работает лучше всего с нагрузками только на добавление и не рекомендует частые UPDATE. Здесь ReplacingMergeTree особенно эффективен.

С помощью ReplacingMergeTree обновления моделируются как вставки с новой версией ( _peerdb_version ) строки, в то время как удаления представляют собой вставки с новой версией и _peerdb_is_deleted , помеченной как true. Движок ReplacingMergeTree дедуплицирует/объединяет данные в фоновом режиме и сохраняет последнюю версию строки для данного первичного ключа (id), что позволяет эффективно обрабатывать UPDATE и DELETE как версионные вставки.

Ниже приведен пример оператора CREATE TABLE, выполненного ClickPipes для создания таблицы в ClickHouse.

Иллюстрация ниже демонстрирует базовый пример синхронизации таблицы users между PostgreSQL и ClickHouse с использованием ClickPipes.

Шаг 1 показывает начальный снимок из 2 строк в PostgreSQL, а ClickPipes выполняет первичную загрузку этих 2 строк в ClickHouse. Как можно наблюдать, обе строки копируются без изменений в ClickHouse.

Шаг 2 демонстрирует три операции на таблице пользователей: вставка новой строки, обновление существующей строки и удаление другой строки.

Шаг 3 показывает, как ClickPipes реплицирует операции INSERT, UPDATE и DELETE в ClickHouse как версионные вставки. UPDATE появляется как новая версия строки с ID 2, в то время как DELETE отображается как новая версия ID 1, помеченная как true с помощью _is_deleted . Из-за этого ClickHouse имеет три дополнительных строки по сравнению с PostgreSQL.

В результате выполнение простого запроса, такого как SELECT count(*) FROM users; , может привести к различным результатам в ClickHouse и PostgreSQL. Согласно документации по объединению ClickHouse, устаревшие версии строк в конечном итоге отбрасываются во время процесса объединения. Тем не менее, время этого объединения непредсказуемо, что означает, что запросы в ClickHouse могут возвращать непоследовательные результаты до его выполнения.

Как мы можем обеспечить идентичные результаты запросов как в ClickHouse, так и в PostgreSQL?

Рекомендуемый способ дедуплицировать данные в запросах ClickHouse — использовать модификатор FINAL. Это гарантирует, что будут возвращены только дедуплицированные строки.

Рассмотрим, как применить его к трем различным запросам.

Обратите внимание на условие WHERE в следующих запросах, используемое для фильтрации удалённых строк.

Простой запрос на подсчет: Подсчет количества постов.

Это самый простой запрос, который вы можете выполнить, чтобы проверить, успешно ли прошла синхронизация. Оба запроса должны вернуть одно и то же количество.

Простая агрегация с JOIN: Топ-10 пользователей, которые накопили больше всего просмотров.

Пример агрегации по одной таблице. Наличие дубликатов здесь сильно повлияет на результат функции суммы.

Вместо того чтобы добавлять модификатор FINAL к каждому имени таблицы в запросе, вы можете использовать настройку FINAL, чтобы автоматически применять её ко всем таблицам в запросе.

Эта настройка может быть применена как к отдельному запросу, так и ко всей сессии.

Простой способ скрыть избыточный фильтр _peerdb_is_deleted = 0 — использовать политику ROW. Ниже приведен пример, который создает политику строки для исключения удалённых строк из всех запросов к таблице votes.

Политики строк применяются к списку пользователей и ролей. В этом примере она применяется ко всем пользователям и ролям. Это можно настроить только для определённых пользователей или ролей.

Миграция аналитического набора данных из PostgreSQL в ClickHouse часто требует изменения запросов приложения, чтобы учесть различия в обработке данных и выполнении запросов.

В этом разделе будут рассмотрены техники дедупликации данных при сохранении исходных запросов без изменений.

Представления — это отличный способ скрыть ключевое слово FINAL от запроса, так как они не хранят никаких данных и просто выполняют чтение из другой таблицы при каждом обращении.

Ниже приведен пример создания представлений для каждой таблицы нашей базы данных в ClickHouse с ключевым словом FINAL и фильтром для удалённых строк.

Затем мы можем запрашивать представления, используя тот же запрос, который мы бы использовали в PostgreSQL.

Другой подход — использовать обновляемое материализованное представление, которое позволяет вам запланировать выполнение запросов для дедупликации строк и сохранения результатов в целевой таблице. С каждым запланированным обновлением целевая таблица заменяется актуальными результатами запроса.

Ключевое преимущество этого метода заключается в том, что запрос, использующий ключевое слово FINAL, выполняется только один раз во время обновления, исключая необходимость последующих запросов к целевой таблице с использованием FINAL.

Тем не менее, недостатком является то, что данные в целевой таблице актуальны только на момент последнего обновления. Тем не менее, для многих случаев использования интервалы обновления от нескольких минут до нескольких часов могут быть достаточными.