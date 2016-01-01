Жизненный цикл Postgres ClickPipe

Это документ о различных фазах Postgres ClickPipe, различных статусах, которые он может иметь, и их значении.

Когда вы нажимаете кнопку Создать ClickPipe, ClickPipe создается в состоянии Provisioning . Процесс проведения — это этап, на котором мы разворачиваем основную инфраструктуру для выполнения ClickPipe для сервиса, а также регистрируем некоторые начальные метаданные для канала. Поскольку вычисления для ClickPipe в рамках сервиса разделяются, ваш второй ClickPipe будет создан гораздо быстрее, чем первый — так как инфраструктура уже готова.

После проведения канал переходит в состояние Setup . На этом этапе мы создаем целевые таблицы ClickHouse. Мы также получаем и фиксируем определения таблиц ваших исходных таблиц.

После завершения настройки мы переходим в состояние Snapshot (если это канал только CDC, он перейдет в состояние Running ). Snapshot , Initial Snapshot и Initial Load (более распространенный) — это взаимозаменяемые термины. На этом этапе мы создаем снимок исходных таблиц базы данных и загружаем их в ClickHouse. Это не использует логическую репликацию, но слот репликации создается на этом этапе, поэтому ваши параметры max_slot_wal_keep_size и хранения должны учитывать рост слота во время начальной загрузки. Для получения дополнительной информации о начальной загрузке см. документацию по параллельной начальной загрузке. Канал также перейдет в состояние Snapshot , когда будет инициирована повторная синхронизация или когда будут добавлены новые таблицы в существующий канал.

После завершения начальной загрузки канал переходит в состояние Running (если это канал только для снимков, он перейдет в состояние Completed ). На этом этапе канал начинает Change-Data Capture . В этом состоянии мы начинаем логическую репликацию из исходной базы данных в ClickHouse. Для информации о контроле CDC см. документацию о контроле CDC.

После того как канал находится в состоянии Running , вы можете его приостановить. Это остановит процесс CDC, и канал перейдет в состояние Paused . В этом состоянии новые данные из исходной базы данных не будут извлекаться, но существующие данные в ClickHouse останутся нетронутыми. Вы можете возобновить работу канала из этого состояния.

примечание Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.

Когда вы нажимаете кнопку Приостановить, канал переходит в состояние Pausing . Это переходное состояние, в котором мы находимся в процессе остановки процесса CDC. Когда процесс CDC полностью остановится, канал перейдет в состояние Paused .

примечание Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.

В настоящее время это указывает на то, что канал находится в процессе удаления таблиц.

примечание Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.

Это состояние указывает на то, что канал находится в фазе повторной синхронизации, где выполняется атомная замена _таблиц повторной синхронизации с оригинальными таблицами. Дополнительную информацию о повторной синхронизации можно найти в документации по повторной синхронизации.

Это состояние относится к каналам только для снимков и указывает на то, что снимок завершен и больше нет работы.

Если в канале произойдет невосстановимая ошибка, он перейдет в состояние Failed . Вы можете обратиться в службу поддержки или повторно синхронизировать ваш канал, чтобы восстановиться из этого состояния.