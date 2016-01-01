Перейти к основному содержимому
Жизненный цикл Postgres ClickPipe

Это документ о различных фазах Postgres ClickPipe, различных статусах, которые он может иметь, и их значении.

Проведение

Когда вы нажимаете кнопку Создать ClickPipe, ClickPipe создается в состоянии Provisioning. Процесс проведения — это этап, на котором мы разворачиваем основную инфраструктуру для выполнения ClickPipe для сервиса, а также регистрируем некоторые начальные метаданные для канала. Поскольку вычисления для ClickPipe в рамках сервиса разделяются, ваш второй ClickPipe будет создан гораздо быстрее, чем первый — так как инфраструктура уже готова.

Настройка

После проведения канал переходит в состояние Setup. На этом этапе мы создаем целевые таблицы ClickHouse. Мы также получаем и фиксируем определения таблиц ваших исходных таблиц.

Снимок

После завершения настройки мы переходим в состояние Snapshot (если это канал только CDC, он перейдет в состояние Running). Snapshot, Initial Snapshot и Initial Load (более распространенный) — это взаимозаменяемые термины. На этом этапе мы создаем снимок исходных таблиц базы данных и загружаем их в ClickHouse. Это не использует логическую репликацию, но слот репликации создается на этом этапе, поэтому ваши параметры max_slot_wal_keep_size и хранения должны учитывать рост слота во время начальной загрузки. Для получения дополнительной информации о начальной загрузке см. документацию по параллельной начальной загрузке. Канал также перейдет в состояние Snapshot, когда будет инициирована повторная синхронизация или когда будут добавлены новые таблицы в существующий канал.

Работа

После завершения начальной загрузки канал переходит в состояние Running (если это канал только для снимков, он перейдет в состояние Completed). На этом этапе канал начинает Change-Data Capture. В этом состоянии мы начинаем логическую репликацию из исходной базы данных в ClickHouse. Для информации о контроле CDC см. документацию о контроле CDC.

Приостановлен

После того как канал находится в состоянии Running, вы можете его приостановить. Это остановит процесс CDC, и канал перейдет в состояние Paused. В этом состоянии новые данные из исходной базы данных не будут извлекаться, но существующие данные в ClickHouse останутся нетронутыми. Вы можете возобновить работу канала из этого состояния.

Приостановка

примечание

Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.

Когда вы нажимаете кнопку Приостановить, канал переходит в состояние Pausing. Это переходное состояние, в котором мы находимся в процессе остановки процесса CDC. Когда процесс CDC полностью остановится, канал перейдет в состояние Paused.

Модификация

примечание

Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.

В настоящее время это указывает на то, что канал находится в процессе удаления таблиц.

Повторная синхронизация

примечание

Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.

Это состояние указывает на то, что канал находится в фазе повторной синхронизации, где выполняется атомная замена _таблиц повторной синхронизации с оригинальными таблицами. Дополнительную информацию о повторной синхронизации можно найти в документации по повторной синхронизации.

Завершено

Это состояние относится к каналам только для снимков и указывает на то, что снимок завершен и больше нет работы.

Ошибка

Если в канале произойдет невосстановимая ошибка, он перейдет в состояние Failed. Вы можете обратиться в службу поддержки или повторно синхронизировать ваш канал, чтобы восстановиться из этого состояния.

Пониженная производительность

примечание

Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать, когда оно будет выпущено.