Аутентификация БД через AWS IAM (RDS/Aurora)

В этой статье показано, как клиенты ClickPipes могут использовать ролевой доступ для аутентификации в Amazon Aurora и RDS и безопасного доступа к своим базам данных.

Для AWS RDS Postgres и Aurora Postgres вы можете запускать только ClickPipes с типом Initial Load Only из‑за ограничений механизма AWS IAM DB Authentication.

Для MySQL и MariaDB это ограничение не действует, и вы можете запускать как ClickPipes с типом Initial Load Only, так и CDC.

Настройка

Получение ARN роли IAM сервиса ClickHouse

1 - Войдите в свою учетную запись ClickHouse Cloud.

2 - Выберите сервис ClickHouse, для которого вы хотите создать интеграцию.

3 - Перейдите на вкладку Settings.

4 - Прокрутите вниз до раздела Network security information в нижней части страницы.

5 - Скопируйте значение Service role ID (IAM), принадлежащее сервису, как показано ниже.

Защищённый ARN S3

Назовём это значение {ClickHouse_IAM_ARN}. Это роль IAM, которая будет использоваться для доступа к вашему экземпляру RDS/Aurora.

Настройка экземпляра RDS/Aurora

Включение IAM DB Authentication

  1. Войдите в свой аккаунт AWS и перейдите к экземпляру RDS, который нужно настроить.
  2. Нажмите кнопку Modify.
  3. Прокрутите страницу вниз до раздела Database authentication.
  4. Включите параметр Password and IAM database authentication.
  5. Нажмите кнопку Continue.
  6. Просмотрите изменения и выберите параметр Apply immediately.

Получение идентификатора ресурса RDS/Aurora

  1. Войдите в свою учетную запись AWS и перейдите к экземпляру RDS или кластеру Aurora, который вы хотите настроить.
  2. Перейдите на вкладку Configuration.
  3. Обратите внимание на значение Resource ID. Для RDS оно должно иметь вид db-xxxxxxxxxxxxxx, а для кластера Aurora — cluster-xxxxxxxxxxxxxx. Будем называть это значение {RDS_RESOURCE_ID}. Это идентификатор ресурса, который будет использоваться в политике IAM для разрешения доступа к экземпляру RDS.

Настройка пользователя базы данных

PostgreSQL
  1. Подключитесь к экземпляру RDS/Aurora и создайте пользователя базы данных с помощью следующей команды: 
    CREATE USER clickpipes_iam_user; 
GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user;
  2. Следуйте остальным шагам из руководства по настройке источника PostgreSQL, чтобы настроить экземпляр RDS для ClickPipes.
MySQL / MariaDB
  1. Подключитесь к экземпляру RDS/Aurora и создайте нового пользователя базы данных с помощью следующей команды: 
    CREATE USER 'clickpipes_iam_user' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';
  2. Следуйте оставшимся шагам из руководства по настройке источника MySQL, чтобы настроить экземпляр RDS/Aurora для ClickPipes.

Настройка роли IAM

Ручное создание роли IAM.

1 - Войдите в свою учетную запись AWS в веб-браузере под пользователем IAM, у которого есть права на создание и управление ролями IAM.

2 - Перейдите в консоль службы IAM.

3 - Создайте новую роль IAM со следующими политикой IAM и политикой доверия (Trust policy).

Политика доверия (замените {ClickHouse_IAM_ARN} на ARN роли IAM, принадлежащей вашему экземпляру ClickHouse):

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ]
    }
  ]
}

Политика IAM (замените {RDS_RESOURCE_ID} на идентификатор ресурса вашего экземпляра RDS). Убедитесь, что вы также заменили {RDS_REGION} на регион вашего экземпляра RDS/Aurora и {AWS_ACCOUNT} на идентификатор вашей учетной записи AWS:

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds-db:connect"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:rds-db:{RDS_REGION}:{AWS_ACCOUNT}:dbuser:{RDS_RESOURCE_ID}/clickpipes_iam_user"
      ]
    }
  ]
}

4 - Скопируйте новый IAM Role Arn после создания. Он необходим для безопасного доступа к вашей базе данных AWS из ClickPipes. Давайте назовём его {RDS_ACCESS_IAM_ROLE_ARN}.

Теперь вы можете использовать эту роль IAM для аутентификации при подключении к вашему экземпляру RDS/Aurora из ClickPipes.