# k8s_daemonset.yaml mode : daemonset image : repository : otel/opentelemetry-collector-contrib tag : 0.123.0 # Required to use the kubeletstats cpu/memory utilization metrics clusterRole : create : true rules : - apiGroups : - '' resources : - nodes/proxy verbs : - get presets : logsCollection : enabled : true hostMetrics : enabled : true # Configures the Kubernetes Processor to add Kubernetes metadata. # Adds the k8sattributes processor to all the pipelines and adds the necessary rules to ClusterRole. # More Info: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor kubernetesAttributes : enabled : true # When enabled, the processor will extract all labels for an associated pod and add them as resource attributes. # The label's exact name will be the key. extractAllPodLabels : true # When enabled, the processor will extract all annotations for an associated pod and add them as resource attributes. # The annotation's exact name will be the key. extractAllPodAnnotations : true # Configures the collector to collect node, pod, and container metrics from the API server on a kubelet.. # Adds the kubeletstats receiver to the metrics pipeline and adds the necessary rules to ClusterRole. # More Info: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver kubeletMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : HYPERDX_API_KEY valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : HYPERDX_API_KEY optional : true - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : receivers : # Configures additional kubelet metrics kubeletstats : collection_interval : 20s auth_type : 'serviceAccount' endpoint : '${env:K8S_NODE_NAME}:10250' insecure_skip_verify : true metrics : k8s.pod.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_request_utilization : enabled : true k8s.pod.uptime : enabled : true k8s.node.uptime : enabled : true k8s.container.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.container.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.container.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.container.memory_request_utilization : enabled : true container.uptime : enabled : true exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" compression : gzip headers : authorization : "${env:HYPERDX_API_KEY}" service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp