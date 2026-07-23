Définir les variables d’environnement

Exportez l’endpoint du collector et, si le collector est sécurisé, le jeton d’authentification :

export OTEL_ENDPOINT =< host > : 4317 export OTLP_AUTH_TOKEN =< your_otlp_auth_token >

Utilisez l’hôte et le port de votre collector. Si le collector s’exécute sur la même machine, utilisez localhost:4317 .