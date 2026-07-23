otelgen est un petit outil CLI en Go qui génère des logs, traces et métriques OTLP synthétiques. Utilisez-le pour vérifier qu’un ClickStack OpenTelemetry collector existant accepte bien les données et que les événements s’affichent dans la ClickStack UI.
Ce guide suppose que le collector est déjà en fonctionnement avec des endpoints OTLP sur
4317 (gRPC) et
4318 (HTTP).
- ClickStack managé
- ClickStack Open Source
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Prérequis
Ce guide part du principe que vous avez terminé le guide Getting Started pour Managed ClickStack et qu’un collector OpenTelemetry est en cours d’exécution, avec des endpoints OTLP gRPC (
4317) et HTTP (
4318) accessibles depuis la machine sur laquelle vous exécutez
otelgen. Si vous avez sécurisé le collector avec un
OTLP_AUTH_TOKEN, gardez cette valeur à portée de main.
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Installer otelgen
Installez-le avec Homebrew :
Ou installez-le avec Go :
brew install krzko/tap/otelgen
go install github.com/krzko/otelgen@latest
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Définir les variables d’environnement
Exportez l’endpoint du collector et, si le collector est sécurisé, le jeton d’authentification :
Utilisez l’hôte et le port de votre collector. Si le collector s’exécute sur la même machine, utilisez
export OTEL_ENDPOINT=<host>:4317
export OTLP_AUTH_TOKEN=<your_otlp_auth_token>
localhost:4317.
Collector non sécuriséLe ClickStack OpenTelemetry collector n’est pas authentifié par défaut. Si vous n’avez pas suivi Securing the collector pour définir un
OTLP_AUTH_TOKEN, ignorez
OTLP_AUTH_TOKEN ici et supprimez le flag
--header des commandes ci-dessous.
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Générer des traces
Envoyez une courte rafale de traces comportant plusieurs spans :
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 --duration 10 \
traces multi
--rate correspond au nombre de traces par seconde et
--duration à la durée d’exécution en secondes.
--insecure désactive TLS sur la connexion gRPC, ce qui est nécessaire lorsque
otelgen pointe vers le port OTLP en clair du collector.
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Générer des logs
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 --duration 10 \
logs multi
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Générer des métriques
Les sous-commandes de métriques ne prennent pas en charge
--duration. Exécutez la commande, puis appuyez sur
Ctrl+C après quelques secondes pour l’arrêter.
otelgen --otel-exporter-otlp-endpoint ${OTEL_ENDPOINT} \
--header "authorization=${OTLP_AUTH_TOKEN}" \
--protocol grpc --insecure \
--rate 2 \
metrics sum
otelgen prend également en charge les sous-commandes
gauge,
histogram,
up-down-counter et
exponential-histogram sous
metrics.
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Vérifier dans ClickStack
Ouvrez la ClickStack UI depuis la console ClickHouse Cloud. Dans la vue
Search, basculez entre les sources
Logs et
Traces pour vérifier l’arrivée de nouveaux événements. Réglez l’intervalle de temps sur
Last 15 minutes. Ouvrez le
Chart Explorer, sélectionnez
Metrics, puis créez un graphique à partir de l’un des noms de métrique produits par
otelgen (par exemple
otelgen.metrics.sum) pour vérifier l’ingestion des métriques.