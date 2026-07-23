Variations des donnéesComme le jeu de données est rejoué chaque jour à partir de minuit, les visualisations exactes peuvent varier selon le moment où vous explorez la démo.
Dans cette démonstration, nous examinons un incident touchant un site e-commerce qui vend des télescopes et des accessoires associés. L’équipe de support client a signalé que des utilisateurs rencontrent des difficultés à finaliser leurs paiements au moment du passage en caisse. Le problème a été remonté à l’équipe Site Reliability Engineering (SRE) pour enquête. À l’aide d’HyperDX, l’équipe SRE analysera les logs, les traces et les métriques afin de diagnostiquer et de résoudre le problème, puis examinera les données de session pour vérifier si ses conclusions correspondent au comportement réel des utilisateurs.
Scénario de démonstration
Cette démonstration utilise un fork maintenu par ClickStack de la démo OpenTelemetry officielle.
OpenTelemetry Demo
La démo se compose de microservices écrits dans différents langages de programmation, qui communiquent entre eux via gRPC et HTTP, ainsi que d’un générateur de charge utilisant Locust pour simuler le trafic des utilisateurs. Le code source original de cette démo a été modifié pour utiliser l’instrumentation ClickStack.
Architecture de la démo
Crédit : https://opentelemetry.io/docs/demo/architecture/ Vous trouverez plus de détails sur cette démonstration dans :
Nous avons instrumenté cette démo avec les ClickStack SDKs, en déployant les services sur Kubernetes, dont les métriques et les logs ont également été collectés.
Étapes de la démo
1
Se connecter au serveur de démonstration
Accédez à
Mode Local-OnlyCette étape peut être ignorée si vous avez cliqué sur
Connect to Demo Server lors du déploiement en
Local Mode. Si vous utilisez ce mode, les sources seront préfixées par
Demo_, par exemple
Demo_Logs
Team Settings et cliquez sur
Edit pour
Local Connection :Renommez la connexion en
Demo et remplissez le formulaire suivant avec les informations de connexion suivantes pour le serveur de démonstration :
Connection Name:
Demo
Host:
https://sql-clickhouse.clickhouse.com
Username:
otel_demo
Password: laissez vide
2
Modifiez les sources
Remontez jusqu’à
Mode local uniquementCette étape peut être ignorée si vous avez cliqué sur
Connect to Demo Server lors du déploiement en mode local. Si vous utilisez ce mode, les sources seront préfixées par
Demo_, par exemple
Demo_Logs
Sources et modifiez chacune des sources —
Logs,
Traces,
Metrics et
Sessions — pour utiliser la base de données
otel_v2.
Il se peut que vous deviez recharger la page pour que la liste complète des bases de données s’affiche dans chaque source.
3
Ajuster la période
Ajustez la période pour afficher toutes les données des dernières
1 day à l’aide du sélecteur de temps en haut à droite.Vous pourrez constater une légère différence dans le nombre d’erreurs dans le graphique à barres de l’Overview, avec une légère augmentation en rouge sur plusieurs barres consécutives.
La position des barres variera selon le moment où vous interrogez le jeu de données.
4
Filtrer les erreurs
Pour mettre en évidence les erreurs, utilisez le filtre
SeverityText et sélectionnez
error pour n’afficher que les entrées de niveau erreur.L’erreur devrait davantage ressortir :
5
Identifier les schémas d’erreur
Avec la fonctionnalité Clustering d’HyperDX, vous pouvez identifier automatiquement les erreurs et les regrouper en modèles pertinents. Cela accélère l’analyse face à de grands volumes de logs et de traces. Pour l’utiliser, sélectionnez
Event Patterns dans le menu
Analysis Mode du panneau de gauche.Les clusters d’erreurs révèlent des problèmes liés à des échecs de paiement, notamment un modèle nommé
Failed to place order. D’autres clusters indiquent également des problèmes de débit des cartes et des caches saturés.Notez que ces clusters d’erreurs proviennent probablement de différents services.
6
Explorer un type d’erreur
Cliquez sur les clusters d’erreurs les plus manifestes, qui sont en corrélation avec le problème signalé selon lequel les utilisateurs peuvent finaliser les paiements :
Failed to place order.Cela affichera une liste de toutes les occurrences de cette erreur associées au service
frontend :Sélectionnez l’une des erreurs obtenues. Les métadonnées des logs s’afficheront en détail. En parcourant
Overview et
Column Values, on constate qu’il s’agit d’un problème de débit de carte lié à un cache :
failed to charge card: could not charge the card: rpc error: code = Unknown desc = Visa cache full: cannot add new item.
7
Explorer l’infrastructure
Nous avons identifié une erreur liée au cache qui est probablement à l’origine des échecs de paiement. Nous devons encore déterminer d’où provient ce problème dans notre architecture de microservices.Compte tenu du problème de cache, il est pertinent d’examiner l’infrastructure sous-jacente. Il se peut que nous ayons un problème de mémoire dans les pods associés ? Dans ClickStack, les logs et les métriques sont unifiés et affichés dans leur contexte, ce qui permet d’identifier plus rapidement la cause première.Sélectionnez l’onglet
Infrastructure pour afficher les métriques associées aux pods sous-jacents du service
frontend, puis élargissez la période à
1d :Le problème ne semble pas lié à l’infrastructure : aucune métrique n’a sensiblement évolué sur la période considérée, ni avant ni après l’erreur. Fermez l’onglet Infrastructure.
8
Explorer une trace
Dans ClickStack, les traces sont également automatiquement corrélées aux logs et aux métriques. Explorons la trace liée au log sélectionné pour identifier le service responsable.Sélectionnez
Trace pour visualiser la trace associée. En faisant défiler l’écran dans la vue suivante, on peut voir comment HyperDX visualise la trace distribuée à travers les microservices, en reliant les spans de chaque service. Un paiement implique clairement plusieurs microservices, notamment ceux qui effectuent le checkout et les conversions de devises.En faisant défiler jusqu’en bas de la vue, on peut voir que le service
payment est à l’origine de l’erreur, qui se propage ensuite dans la chaîne d’appels.
9
Recherche de traces
Nous avons établi que les utilisateurs ne parviennent pas à finaliser leurs achats en raison d’un problème de cache dans le service de paiement. Examinons plus en détail les traces de ce service pour voir si nous pouvons en apprendre davantage sur la cause profonde.Basculez vers la vue Search principale en sélectionnant
Search. Changez la source de données pour
Traces et sélectionnez la vue
Results table. Assurez-vous que la période couvre toujours le dernier jour.Cette vue affiche toutes les traces du dernier jour. Nous savons que le problème provient de notre service de paiement, appliquez donc le filtre
payment sur
ServiceName.Si nous appliquons le clustering des événements aux traces en sélectionnant
Event Patterns, nous voyons immédiatement notre problème de cache sur le service
payment.
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Explorer l’infrastructure d’une trace
Passez à la vue des résultats en cliquant sur
Results table. Filtrez pour n’afficher que les erreurs à l’aide du filtre
StatusCode et de la valeur
Error.Sélectionnez l’erreur
Error: Visa cache full: cannot add new item., passez à l’onglet
Infrastructure et étendez la plage temporelle à
1d.En corrélant les traces avec les métriques, nous pouvons voir que la mémoire et le CPU ont augmenté pour le service
payment, avant de retomber à
0 (ce que l’on peut attribuer au redémarrage d’un pod), ce qui laisse penser que le problème de cache a provoqué des problèmes de ressources. On peut s’attendre à ce que cela ait affecté les temps de finalisation des paiements.
11
Event deltas pour une résolution plus rapide
Les Event Deltas aident à mettre en évidence les anomalies en attribuant les variations de performance ou de taux d’erreur à des sous-ensembles de données spécifiques, ce qui permet d’identifier plus facilement et rapidement la cause profonde.Bien que nous sachions que le service
payment a un problème de cache, entraînant une augmentation de la consommation de ressources, nous n’avons pas encore identifié précisément la cause profonde.Revenez à la vue du tableau de résultats et sélectionnez la période contenant les erreurs afin de limiter les données. Veillez à sélectionner aussi plusieurs heures avant les erreurs et, si possible, après celles-ci (le problème est peut-être toujours en cours) :Supprimez le filtre sur les erreurs et sélectionnez
Event Deltas dans le menu
Analysis Mode à gauche.Le panneau supérieur affiche la distribution des durées, les couleurs indiquant la densité des événements (nombre de spans). Le sous-ensemble d’événements situé en dehors de la zone de concentration principale est généralement celui qui mérite d’être examiné.Si nous sélectionnons les événements dont la durée est supérieure à
1ms et appliquons le filtre
Filter by selection, nous pouvons analyser les différences entre les événements « normaux » et le groupe à forte densité de spans d’une durée d’environ 0ms :En effectuant l’analyse sur ce sous-ensemble de données, nous pouvons voir que les spans « background » en dehors de la sélection sont principalement des transactions Visa, associées à des réponses de 0ms en raison d’erreurs de cache.
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Utiliser des graphiques pour plus de contexte
Dans ClickStack, nous pouvons représenter sous forme de graphique n’importe quelle valeur numérique issue des logs, des traces ou des métriques pour obtenir davantage de contexte.Nous avons établi :
Sélectionnez
En cliquant sur
- Le problème se situe dans le service de paiement
- Un cache est plein
- Cela a entraîné une hausse de la consommation des ressources
- Le problème a empêché les paiements Visa d’aboutir — ou, à tout le moins, les a considérablement ralentis.
Sélectionnez
Chart Explorer dans le menu de gauche. Renseignez les valeurs suivantes pour représenter graphiquement le temps nécessaire à l’exécution des paiements :
Data Source:
Traces
Metric:
Maximum
SQL Column:
Duration
Where:
ServiceName: payment
Timespan:
Last 1 day
En cliquant sur
▶️, vous verrez comment les performances des paiements se sont dégradées au fil du temps.Si nous définissons
Group By sur
SpanAttributes['app.payment.card_type'] (saisissez simplement
card pour l’autocomplétion), nous pouvons voir comment les performances du service se sont dégradées pour les transactions Visa par rapport à Mastercard :Notez qu’une fois l’erreur survenue, les réponses reviennent en
0s.
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Informations complémentaires sur l’exploration des métriques
Enfin, traçons la taille du cache comme métrique pour voir comment elle a évolué au fil du temps et disposer ainsi de davantage de contexte.Complétez les valeurs suivantes :
Data Source:
Metrics
Metric:
Maximum
SQL Column:
visa_validation_cache.size (gauge)(tapez simplement
cachepour l’autocomplétion)
Where:
ServiceName: payment
Group By:
<empty>
100,000. D’après les
Sample Matched Events, on constate que nos erreurs coïncident avec l’atteinte de cette limite par le cache, après quoi sa taille est enregistrée à
0 et les réponses reviennent également en
0s.En résumé, en explorant les logs, les traces et enfin les métriques, nous avons conclu que :
- Le problème se situe au niveau du service de paiement
- Un changement dans le comportement du service, probablement dû à un déploiement, a entraîné une augmentation progressive d’un cache Visa sur une période de 4 à 5 heures, jusqu’à atteindre une taille maximale de
100,000.
- Cela a entraîné une hausse de la consommation des ressources à mesure que le cache grossissait, probablement en raison d’une implémentation défaillante
- À mesure que le cache grossissait, les performances des paiements Visa se sont dégradées
- Une fois sa taille maximale atteinte, le cache a rejeté les paiements et a signalé une taille de
0.
14
Utilisation des sessions
Les sessions permettent de rejouer l’expérience utilisateur et d’obtenir une visualisation de la façon dont une erreur s’est produite du point de vue de l’utilisateur. Bien qu’elles ne servent généralement pas à diagnostiquer la cause première, elles sont précieuses pour confirmer les problèmes signalés au support client et peuvent servir de point de départ à une investigation plus approfondie.Dans HyperDX, les sessions sont liées aux traces et aux logs, ce qui offre une vue complète de la cause sous-jacente.Par exemple, si l’équipe de support fournit l’e-mail d’un utilisateur ayant rencontré un problème de paiement
Ronny.Windler@gmail.com, il est souvent plus efficace de commencer par sa session plutôt que de rechercher directement dans les logs ou les traces.Accédez à l’onglet
Client Sessions dans le menu de gauche, puis assurez-vous que la source de données est définie sur
Sessions et que la période est définie sur
Last 1 day :Recherchez
SpanAttributes.userEmail: Ronny.Windler pour trouver la session de notre client. En sélectionnant la session, vous verrez à gauche les événements du navigateur et les spans associés à la session du client, tandis qu’à droite, l’expérience de navigation de l’utilisateur sera reconstituée :
15
Rejouer des sessions
Les sessions peuvent être rejouées en appuyant sur le bouton ▶️. Le passage de
Highlighted à
All Events permet d’obtenir différents niveaux de granularité des spans, la première option mettant en évidence les événements clés et les erreurs.En faisant défiler jusqu’en bas de la liste des spans, nous pouvons voir une erreur
500 associée à
/api/checkout. Sélectionner le bouton ▶️ pour ce span précis fait avancer la relecture jusqu’à ce point de la session, ce qui nous permet de confirmer l’expérience du client : le paiement semble tout simplement ne pas fonctionner, sans qu’aucune erreur ne s’affiche.En sélectionnant le span, nous pouvons confirmer que cela a été causé par une erreur interne. En cliquant sur l’onglet
Trace et en faisant défiler les spans liés, nous pouvons confirmer que le client a bien été victime de notre problème de cache.