Prise en main de ClickStack avec un jeu de données de démonstration distant

Le guide suivant suppose que vous avez déployé Open Source ClickStack à l’aide des instructions pour l’image tout-en-un ou de Local Mode Only, et créé l’utilisateur initial. Vous pouvez aussi ignorer toute configuration locale et simplement vous connecter à notre démo ClickStack hébergée play-clickstack.clickhouse.com, qui utilise ce jeu de données.

Ce guide s’appuie sur un jeu de données d’exemple hébergé sur le ClickHouse playground public sql.clickhouse.com , auquel vous pouvez vous connecter depuis votre déploiement local de ClickStack.

Non pris en charge avec Managed ClickStack Les bases de données distantes ne sont pas prises en charge avec Managed ClickStack. Ce jeu de données n’est donc pas pris en charge.

Il contient environ 40 heures de données issues de la version ClickHouse de la démo officielle OpenTelemetry (OTel). Les données sont rejouées chaque nuit, avec des horodatages ajustés à la fenêtre temporelle actuelle, ce qui permet aux utilisateurs d’explorer le comportement du système à l’aide des logs, traces et métriques intégrés à HyperDX.

Variations des données Comme le jeu de données est rejoué chaque jour à partir de minuit, les visualisations exactes peuvent varier selon le moment où vous explorez la démo.

​ Scénario de démonstration

Dans cette démonstration, nous examinons un incident touchant un site e-commerce qui vend des télescopes et des accessoires associés.

L’équipe de support client a signalé que des utilisateurs rencontrent des difficultés à finaliser leurs paiements au moment du passage en caisse. Le problème a été remonté à l’équipe Site Reliability Engineering (SRE) pour enquête.

À l’aide d’HyperDX, l’équipe SRE analysera les logs, les traces et les métriques afin de diagnostiquer et de résoudre le problème, puis examinera les données de session pour vérifier si ses conclusions correspondent au comportement réel des utilisateurs.

​ OpenTelemetry Demo

Cette démonstration utilise un fork maintenu par ClickStack de la démo OpenTelemetry officielle.

​ Architecture de la démo

La démo se compose de microservices écrits dans différents langages de programmation, qui communiquent entre eux via gRPC et HTTP, ainsi que d’un générateur de charge utilisant Locust pour simuler le trafic des utilisateurs. Le code source original de cette démo a été modifié pour utiliser l’ instrumentation ClickStack

Vous trouverez plus de détails sur cette démonstration dans :

​ Étapes de la démo

Nous avons instrumenté cette démo avec les ClickStack SDKs, en déployant les services sur Kubernetes, dont les métriques et les logs ont également été collectés.