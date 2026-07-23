En brefCe guide explique comment instrumenter une application web pour le rejeu de session à l’aide du ClickStack Browser SDK. Contrairement à d’autres jeux de données d’exemple qui chargent des données pré-générées, cette démo propose une application interactive dans laquelle vous générez des données de session au fil de vos propres interactions.Temps requis : 10-15 minutes
L’application de démonstration de rejeu de session est un explorateur de documentation développé en JavaScript pur. Elle montre à quel point l’instrumentation minimale du rejeu de session peut être simple : une balise
Vue d’ensemble
<script> et un appel d’initialisation suffisent pour capturer automatiquement toutes les interactions utilisateur.
Le dépôt comprend deux branches :
main— entièrement instrumentée et prête à l’emploi
pre-instrumented— une version propre, sans instrumentation, avec des commentaires dans le code indiquant où l’ajouter
main pour montrer le rejeu de session en action, puis présente le code d’instrumentation afin que vous puissiez appliquer le même modèle à votre propre application.
Pour en savoir plus sur le rejeu de session et sur son intégration dans ClickStack, consultez la page de fonctionnalité Session Replay.
Prérequis
- Docker et Docker Compose installés
- Ports 3000, 4317, 4318 et 8080 disponibles
Lancer la démo
1
Cloner le dépôt
git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo
cd clickstack-session-replay-demo
2
Démarrer ClickStack
docker-compose up -d clickstack
3
Obtenir votre clé API
- Ouvrez HyperDX à l’adresse http://localhost:8080
- Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
- Accédez à Team Settings → API Keys
- Copiez votre clé API d’ingestion
- Définissez-la comme variable d’environnement :
export CLICKSTACK_API_KEY='your-api-key-here'
4
Démarrer l’application de démonstration
docker-compose --profile demo up demo-app
Ouvrez http://localhost:3000 dans votre navigateur et interagissez avec l’application : recherchez des sujets, filtrez par catégorie, consultez des exemples de code et ajoutez des éléments aux favoris.Toutes les interactions sont automatiquement capturées par le ClickStack Browser SDK.
Veillez à exécuter cette commande dans le même terminal que celui où vous avez exporté la variable
CLICKSTACK_API_KEY.
5
Voir le rejeu de votre session
Retournez dans HyperDX à l’adresse http://localhost:8080 et accédez à Client Sessions depuis la barre latérale gauche.Vous devriez voir votre session apparaître dans la liste avec sa durée et son nombre d’événements. Cliquez sur le bouton ▶️ pour la rejouer.Basculez entre les modes Highlighted et All Events pour ajuster le niveau de détail sur la chronologie.
L’application de démonstration montre qu’il faut très peu de code pour activer le rejeu de session. Deux ajouts à l’application suffisent : 1. Inclure le SDK (
L’instrumentation
app/public/index.html) :
2. Initialisez ClickStack (
<script src="https://unpkg.com/@hyperdx/browser@0.21.0/build/index.js"></script>
app/public/js/app.js) :
Tout le reste relève du code applicatif standard. Le SDK capture automatiquement toutes les interactions utilisateur, les logs de la console, les requêtes réseau et les erreurs — aucune instrumentation supplémentaire n’est nécessaire.
window.HyperDX.init({
url: 'http://localhost:4318',
apiKey: window.CLICKSTACK_API_KEY,
service: 'clickhouse-session-replay-demo',
consoleCapture: true,
advancedNetworkCapture: true,
});
Pour instrumenter l’application à partir de zéro, basculez sur la branche
Essayez vous-même
pre-instrumented :
Cette branche contient la même application, sans instrumentation ClickStack. Les commentaires dans le code de
git checkout pre-instrumented
app/public/index.html et
app/public/js/app.js indiquent précisément où ajouter les deux extraits de code ci-dessus. Une fois ces extraits ajoutés, redémarrez l’application de démonstration et vos interactions commenceront à apparaître dans ClickStack.
Dépannage
Les sessions n’apparaissent pas dans HyperDX
- Vérifiez si des erreurs apparaissent dans la console du navigateur
- Vérifiez que ClickStack est en cours d’exécution :
docker-compose ps
- Vérifiez que la clé API est définie :
echo $CLICKSTACK_API_KEY
- Ajustez la plage horaire dans la vue Client Sessions (essayez Last 15 minutes)
- Forcez le rechargement du navigateur :
Cmd+Shift+R(Mac) ou
Ctrl+Shift+R(Windows/Linux)
La clé API n’est pas définie correctement. Assurez-vous de :
Erreurs 401 Unauthorized
- L’avoir exportée dans votre terminal :
export CLICKSTACK_API_KEY='your-key'
- D’avoir démarré l’application de démonstration dans le même terminal que celui où vous l’avez exportée
- D’avoir récupéré la clé dans l’HyperDX UI (et non une chaîne générée aléatoirement)
Arrêtez les services :
Nettoyage
Supprimez toutes les données :
docker-compose down
docker-compose down -v
En savoir plus
- Session Replay — vue d’ensemble de la fonctionnalité, options du SDK et contrôles de confidentialité
- Référence du Browser SDK — toutes les options du SDK et la configuration avancée
- Prise en main de ClickStack — déployez ClickStack et ingérez vos premières données
- Tous les jeux de données d’exemple — autres jeux de données d’exemple et guides