Application de démonstration interactive montrant comment instrumenter une application web pour utiliser le rejeu de session de ClickStack

En bref Ce guide explique comment instrumenter une application web pour le rejeu de session à l’aide du ClickStack Browser SDK. Contrairement à d’autres jeux de données d’exemple qui chargent des données pré-générées, cette démo propose une application interactive dans laquelle vous générez des données de session au fil de vos propres interactions. Temps requis : 10-15 minutes

<script> et un appel d’initialisation suffisent pour capturer automatiquement toutes les interactions utilisateur. L’ application de démonstration de rejeu de session est un explorateur de documentation développé en JavaScript pur. Elle montre à quel point l’instrumentation minimale du rejeu de session peut être simple : une baliseet un appel d’initialisation suffisent pour capturer automatiquement toutes les interactions utilisateur.

Le dépôt comprend deux branches :

main — entièrement instrumentée et prête à l’emploi

— entièrement instrumentée et prête à l’emploi pre-instrumented — une version propre, sans instrumentation, avec des commentaires dans le code indiquant où l’ajouter

Ce guide utilise d’abord la branche main pour montrer le rejeu de session en action, puis présente le code d’instrumentation afin que vous puissiez appliquer le même modèle à votre propre application.

Pour en savoir plus sur le rejeu de session et sur son intégration dans ClickStack, consultez la page de fonctionnalité Session Replay

Docker et Docker Compose installés

Ports 3000, 4317, 4318 et 8080 disponibles

​ Lancer la démo

1 Cloner le dépôt git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo cd clickstack-session-replay-demo 2 Démarrer ClickStack docker-compose up -d clickstack 3 Obtenir votre clé API Ouvrez HyperDX à l’adresse http://localhost:8080 Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire Accédez à Team Settings → API Keys Copiez votre clé API d’ingestion Définissez-la comme variable d’environnement : export CLICKSTACK_API_KEY = 'your-api-key-here' 4 Démarrer l’application de démonstration docker-compose --profile demo up demo-app Veillez à exécuter cette commande dans le même terminal que celui où vous avez exporté la variable CLICKSTACK_API_KEY . Ouvrez http://localhost:3000 dans votre navigateur et interagissez avec l’application : recherchez des sujets, filtrez par catégorie, consultez des exemples de code et ajoutez des éléments aux favoris. Toutes les interactions sont automatiquement capturées par le ClickStack Browser SDK. 5 Voir le rejeu de votre session Client Sessions depuis la barre latérale gauche. Retournez dans HyperDX à l’adresse http://localhost:8080 et accédez àdepuis la barre latérale gauche. Vous devriez voir votre session apparaître dans la liste avec sa durée et son nombre d’événements. Cliquez sur le bouton ▶️ pour la rejouer. Basculez entre les modes Highlighted et All Events pour ajuster le niveau de détail sur la chronologie.

L’application de démonstration montre qu’il faut très peu de code pour activer le rejeu de session. Deux ajouts à l’application suffisent :

1. Inclure le SDK ( app/public/index.html ) :

< script src = "https://unpkg.com/@hyperdx/browser@0.21.0/build/index.js" ></ script >

2. Initialisez ClickStack ( app/public/js/app.js ) :

window . HyperDX . init ({ url: 'http://localhost:4318' , apiKey: window . CLICKSTACK_API_KEY , service: 'clickhouse-session-replay-demo' , consoleCapture: true , advancedNetworkCapture: true , });

Tout le reste relève du code applicatif standard. Le SDK capture automatiquement toutes les interactions utilisateur, les logs de la console, les requêtes réseau et les erreurs — aucune instrumentation supplémentaire n’est nécessaire.

Pour instrumenter l’application à partir de zéro, basculez sur la branche pre-instrumented :

git checkout pre-instrumented

Cette branche contient la même application, sans instrumentation ClickStack. Les commentaires dans le code de app/public/index.html et app/public/js/app.js indiquent précisément où ajouter les deux extraits de code ci-dessus. Une fois ces extraits ajoutés, redémarrez l’application de démonstration et vos interactions commenceront à apparaître dans ClickStack.

​ Les sessions n’apparaissent pas dans HyperDX

Vérifiez si des erreurs apparaissent dans la console du navigateur Vérifiez que ClickStack est en cours d’exécution : docker-compose ps Vérifiez que la clé API est définie : echo $CLICKSTACK_API_KEY Ajustez la plage horaire dans la vue Client Sessions (essayez Last 15 minutes) Forcez le rechargement du navigateur : Cmd+Shift+R (Mac) ou Ctrl+Shift+R (Windows/Linux)

​ Erreurs 401 Unauthorized

La clé API n’est pas définie correctement. Assurez-vous de :

L’avoir exportée dans votre terminal : export CLICKSTACK_API_KEY='your-key' D’avoir démarré l’application de démonstration dans le même terminal que celui où vous l’avez exportée D’avoir récupéré la clé dans l’HyperDX UI (et non une chaîne générée aléatoirement)

Arrêtez les services :

docker-compose down

Supprimez toutes les données :

docker-compose down -v