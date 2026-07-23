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Supervision de Kubernetes Superviser un cluster Kubernetes avec ClickStack

Données locales Collecter les metrics et les logs du système local, puis les envoyer à ClickStack pour analyse

Données de démo distantes Se connecter à notre cluster de démo distant et explorer un problème

Démo de session replay Instrumenter une application web de démonstration pour le session replay et visualiser vos interactions dans ClickStack

Extension Chrome Injecter le Browser SDK dans n’importe quel site web à l’aide de l’HyperDX Chrome extension, sans modifier le code de l’application