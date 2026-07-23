|Jeu de données
|Description
|Données d’exemple
|Charger un jeu de données d’exemple contenant des logs, des traces et des metrics issus de notre environnement de démo
|Supervision de Kubernetes
|Superviser un cluster Kubernetes avec ClickStack
|Données locales
|Collecter les metrics et les logs du système local, puis les envoyer à ClickStack pour analyse
|Données de démo distantes
|Se connecter à notre cluster de démo distant et explorer un problème
|Démo de session replay
|Instrumenter une application web de démonstration pour le session replay et visualiser vos interactions dans ClickStack
|Extension Chrome
|Injecter le Browser SDK dans n’importe quel site web à l’aide de l’HyperDX Chrome extension, sans modifier le code de l’application
|Données synthétiques avec otelgen
|Utiliser
otelgen pour envoyer des logs, des traces et des metrics synthétiques à un ClickStack OpenTelemetry collector en cours d’exécution
Jeux de données d’exemple et démos
Prise en main de ClickStack avec des jeux de données d’exemple
Cette section propose différents jeux de données d’exemple et cas pratiques pour vous aider à prendre en main ClickStack. Ces exemples montrent différentes façons de travailler avec des données d’observability dans ClickStack, du développement local à des scénarios de production.
Dernière modification le 23 juillet 2026
Cette page vous a-t-elle été utile ?