Operadores de acceso
a[N] – Acceso a un elemento de un array. La función
arrayElement(a, N).
a.N – Acceso a un elemento de una tupla. La función
tupleElement(a, N).
Operador de negación numérica
-a – la función
negate (a).
Para la negación de tupla: tupleNegate.
Operadores de multiplicación y división
a * b – La función
multiply (a, b).
Para multiplicar una tupla por un número: tupleMultiplyByNumber; para el producto escalar: dotProduct.
a / b – La función
divide(a, b).
Para dividir una tupla por un número: tupleDivideByNumber.
a % b – La función
modulo(a, b).
Operadores de suma y resta
a + b – La función
plus(a, b).
Para la suma de tuplas: tuplePlus.
a - b – La función
minus(a, b).
Para la resta de tuplas: tupleMinus.
Operadores de comparación
función equals
a = b – La función
equals(a, b).
a == b – La función
equals(a, b).
función notEquals
a != b: la función
notEquals(a, b).
a <> b: la función
notEquals(a, b).
función lessOrEquals
a <= b: la función
lessOrEquals(a, b).
función greaterOrEquals
a >= b – La función
greaterOrEquals(a, b).
función less
a < b – La función
less(a, b).
función greater
a > b – La función
greater(a, b).
función like
a LIKE b – La función
like(a, b).
función notLike
a NOT LIKE b – La función
notLike(a, b).
función ilike
a ILIKE b – La función
ilike(a, b).
Función BETWEEN
a BETWEEN b AND c – Equivale a
a >= b AND a <= c.
a NOT BETWEEN b AND c – Equivale a
a < b OR a > c.
operador
is not distinct from (
<=>)
El operador
A partir de la versión 25.10, puedes usar
<=> igual que cualquier otro operador.
Antes de la versión 25.10, solo se podía usar en expresiones JOIN, por ejemplo:
CREATE TABLE a (x String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO a VALUES ('ClickHouse');
SELECT * FROM a AS a1 JOIN a AS a2 ON a1.x <=> a2.x;
┌─x──────────┬─a2.x───────┐
│ ClickHouse │ ClickHouse │
└────────────┴────────────┘
<=> es el operador de igualdad seguro para
NULL, equivalente a
IS NOT DISTINCT FROM.
Funciona como el operador de igualdad normal (
=), pero trata los valores
NULL como comparables.
Dos valores
NULL se consideran iguales, y un
NULL comparado con cualquier valor distinto de
NULL devuelve 0 (falso) en lugar de
NULL.
SELECT
'ClickHouse' <=> NULL,
NULL <=> NULL
┌─isNotDistinc⋯use', NULL)─┬─isNotDistinc⋯NULL, NULL)─┐
│ 0 │ 1 │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘
Operadores para trabajar con cadenas
OVERLAY
OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset)- La función
overlay(string, replacement, offset).
OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset FOR length)- La función
overlay(string, replacement, offset, length).
OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset)- La función
overlayUTF8(string, replacement, offset).
OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset FOR length)- La función
overlayUTF8(string, replacement, offset, length).
Consulte los operadores IN y el operador EXISTS.
Operadores para trabajar con conjuntos de datos
función in
a IN ... – La función
in(a, b).
función notIn
a NOT IN ... – La función
notIn(a, b).
función globalIn
a GLOBAL IN ... – La función
globalIn(a, b).
función globalNotIn
a GLOBAL NOT IN ... – La función
globalNotIn(a, b).
función in subconsulta
a = ANY (subquery) – La función
in(a, subquery).
notIn subconsulta function
a != ANY (subquery) – Igual que
a NOT IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery).
función in subconsulta
a = ALL (subquery) – Lo mismo que
a IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery).
función notIn en subconsulta
a != ALL (subquery) – La función
notIn(a, subquery).
Ejemplos
Consulta con ALL:
Query
SELECT number AS a FROM numbers(10) WHERE a > ALL (SELECT number FROM numbers(3, 3));
Consulta con ANY:
Response
┌─a─┐
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└───┘
Query
SELECT number AS a FROM numbers(10) WHERE a > ANY (SELECT number FROM numbers(3, 3));
Response
┌─a─┐
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└───┘
Además de la forma de subconsulta descrita anteriormente, el lado derecho de
SOME /
ALL en arrays
SOME /
ALL puede ser una expresión de array (un literal de array, una columna de tipo array o cualquier expresión que devuelva un array). Esta es la sintaxis de cuantificador de array al estilo de PostgreSQL. Se reconoce durante el análisis y se reescribe como funciones de array, por lo que no hace falta ninguna reescritura manual:
|Sintaxis
|Reescrito como
expr = SOME(arr)
has(arr, expr)
expr <> ALL(arr)
NOT has(arr, expr)
expr OP SOME(arr) (cualquier otro operador compatible)
arrayExists(x -> expr OP x, arr)
expr OP ALL(arr) (cualquier otro operador compatible)
arrayAll(x -> expr OP x, arr)
SOME es el cuantificador existencial (el sinónimo de SQL de
ANY).
= y
<> se tratan de forma especial como
has /
NOT has porque tienen una implementación optimizada; en la forma general se usan las funciones de orden superior
arrayExists /
arrayAll.
La forma de array se reconoce para los operadores de comparación
=,
==,
!=,
<>,
<=>,
<,
<=,
>,
>=, los predicados de comparación con palabras clave
IS DISTINCT FROM y
IS NOT DISTINCT FROM, y los predicados de búsqueda de cadenas
LIKE,
ILIKE,
NOT LIKE,
NOT ILIKE y
REGEXP. Los predicados de comparación con palabras clave y los predicados de búsqueda de cadenas se reconocen solo para la forma de array, no para la forma con subconsulta (que se reduce a
IN/
NOT IN). Los operadores que no tienen significado como cuantificador de array —por ejemplo,
IN en sí mismo— no se reescriben y conservan su significado habitual.
Los predicados de búsqueda de cadenas funcionan porque
MatchImpl (la implementación subyacente de
LIKE /
ILIKE /
REGEXP) admite un haystack constante con un needle no constante. Por ejemplo,
'abc' LIKE SOME(['a%', 'b%']) se reescribe como
arrayExists(x -> 'abc' LIKE x, ['a%', 'b%']), y
'abc' NOT LIKE ALL(['x%', 'y%']) como
arrayAll(x -> 'abc' NOT LIKE x, ['x%', 'y%']). Esto compara una cadena con varios patterns; para hacer la comparación en una sola pasada combinada, puede seguir usando una función de búsqueda multipatrón como
multiMatchAny (expresiones regulares) o
multiSearchAny (subcadenas).
ANY no es compatible con la forma de arraySolo
SOME y
ALL aceptan un array en el lado derecho.
ANY se excluye porque
any también es una función de agregación, por lo que una expresión con la forma
expr = any(x) conserva el significado de una llamada de función. Use
SOME para el cuantificador de array.
Query
SELECT
3 = SOME([1, 2, 3, 4]) AS in_array,
5 < SOME([1, 2, 6]) AS less_than_some,
5 > ALL([1, 2, 3]) AS greater_than_all,
'abc' LIKE SOME(['a%', 'z%']) AS like_some;
Response
┌─in_array─┬─less_than_some─┬─greater_than_all─┬─like_some─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
└──────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┘
El manejo de
NULL difiere de la forma con subconsultaComo la forma de array se reescribe en el analizador sintáctico (donde la configuración de la consulta, como
transform_null_in, no está disponible, y una columna array por fila no puede usar la ruta
IN seguro para NULL del analyzer), utiliza la semántica de dos valores de
has (para
= /
<>) y
arrayExists /
arrayAll (que reducen a
0 un resultado desconocido en una comparación con
NULL). Esto puede diferir de la forma con subconsulta, cuyo manejo de
NULL se implementa mediante
IN /
NOT IN y depende de
transform_null_in:
SELECT NULL = SOME([NULL]); -- has([NULL], NULL) -> 1
SELECT NULL <> ALL([NULL]); -- NOT has([NULL], NULL) -> 0
SELECT NULL < SOME([1]); -- arrayExists(x -> NULL < x, [1]) -> 0
SELECT NULL > ALL([1]); -- arrayAll(x -> NULL > x, [1]) -> 0
Operadores para trabajar con fechas y horas
EXTRACT
Extrae componentes de una fecha determinada. Por ejemplo, puedes obtener el mes de una fecha determinada o el segundo de una hora. El parámetro
EXTRACT(part FROM date);
part especifica qué componente de la fecha se debe obtener. Se admiten los siguientes valores:
NANOSECOND— El nanosegundo. Posibles valores: 0–999999999.
MICROSECOND— El microsegundo. Posibles valores: 0–999999.
MILLISECOND— El milisegundo. Posibles valores: 0–999.
SECOND— El segundo. Posibles valores: 0–59.
MINUTE— El minuto. Posibles valores: 0–59.
HOUR— La hora. Posibles valores: 0–23.
DAY— El día del mes. Posibles valores: 1–31.
WEEK— El número de semana ISO 8601. Posibles valores: 1–53.
MONTH— El número del mes. Posibles valores: 1–12.
QUARTER— El trimestre. Posibles valores: 1–4.
YEAR— El año.
EPOCH— La marca de tiempo Unix (segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Nota: para
DateTime64, la parte de subsegundos se trunca.
DOW— El día de la semana (compatible con PostgreSQL). 0 = domingo, 6 = sábado.
DOY— El día del año. Posibles valores: 1–366.
ISODOW— El día de la semana según ISO. 1 = lunes, 7 = domingo.
ISOYEAR— El año de numeración de semanas ISO 8601.
CENTURY— El siglo. Por ejemplo, el año 2024 está en el siglo XXI.
DECADE— La década (año dividido entre 10). Por ejemplo, el año 2024 corresponde a la década 202.
MILLENNIUM— El milenio. Por ejemplo, el año 2024 está en el 3.er milenio.
TIMEZONE_HOUR— La parte horaria con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo,
+5:30devuelve
5,
-3:30devuelve
-3.
TIMEZONE_MINUTE— La parte en minutos con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo,
+5:30devuelve
30,
-3:30devuelve
-30.
part no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
El parámetro
date especifica el valor que se debe procesar. Se admiten los tipos Date, Date32, DateTime, DateTime64 e Interval. Cuando
date es un
Interval, el
part solicitado debe coincidir con el tipo almacenado del intervalo (por ejemplo, se permite
EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 5 DAY);
EXTRACT(HOUR FROM INTERVAL 5 DAY) se rechaza, porque los intervalos de ClickHouse son de un solo tipo). El resultado para un operando
Interval es
Int64.
Ejemplos:
En el siguiente ejemplo creamos una tabla e insertamos en ella un valor de tipo
SELECT EXTRACT(DAY FROM toDate('2017-06-15'));
SELECT EXTRACT(MONTH FROM toDate('2017-06-15'));
SELECT EXTRACT(YEAR FROM toDate('2017-06-15'));
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM toDateTime('2024-01-15 12:30:45', 'UTC'));
SELECT EXTRACT(DOW FROM toDate('2024-01-15'));
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM toDate('2024-01-01'));
SELECT EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM toDateTime('2024-01-15 12:00:00', 'Asia/Kolkata')); -- 5
SELECT EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM toDateTime('2024-01-15 12:00:00', 'Asia/Kolkata')); -- 30
SELECT EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 40 DAY); -- 40
SELECT EXTRACT(MONTH FROM INTERVAL 7 MONTH); -- 7
DateTime.
CREATE TABLE test.Orders
(
OrderId UInt64,
OrderName String,
OrderDate DateTime
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO test.Orders VALUES (1, 'Jarlsberg Cheese', toDateTime('2008-10-11 13:23:44'));
SELECT
toYear(OrderDate) AS OrderYear,
toMonth(OrderDate) AS OrderMonth,
toDayOfMonth(OrderDate) AS OrderDay,
toHour(OrderDate) AS OrderHour,
toMinute(OrderDate) AS OrderMinute,
toSecond(OrderDate) AS OrderSecond
FROM test.Orders;
Puedes ver más ejemplos en tests.
┌─OrderYear─┬─OrderMonth─┬─OrderDay─┬─OrderHour─┬─OrderMinute─┬─OrderSecond─┐
│ 2008 │ 10 │ 11 │ 13 │ 23 │ 44 │
└───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘
Crea un valor de tipo Interval que debe usarse en operaciones aritméticas con valores de tipo Date y DateTime. Tipos de intervalos:
INTERVAL
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
INTERVAL. Por ejemplo,
INTERVAL 1 HOUR es idéntico a
INTERVAL '1 hour' o
INTERVAL '1' hour.
Ejemplos:
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR;
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐
│ 2020-11-03 22:09:50 │ 2020-11-08 01:09:50 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4 day' + INTERVAL '3 hour';
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐
│ 2020-11-03 22:12:10 │ 2020-11-08 01:12:10 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4' day + INTERVAL '3' hour;
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay('4')), toIntervalHour('3'))─┐
│ 2020-11-03 22:33:19 │ 2020-11-08 01:33:19 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Ejemplos:
Siempre se prefieren la sintaxis
INTERVAL o la función
addDays. La suma o resta simple (con sintaxis como
now() + ...) no tiene en cuenta la configuración horaria. Por ejemplo, el horario de verano.
SELECT toDateTime('2014-10-26 00:00:00', 'Asia/Istanbul') AS time, time + 60 * 60 * 24 AS time_plus_24_hours, time + toIntervalDay(1) AS time_plus_1_day;
Véase también
┌────────────────time─┬──time_plus_24_hours─┬─────time_plus_1_day─┐
│ 2014-10-26 00:00:00 │ 2014-10-26 23:00:00 │ 2014-10-27 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
- tipo de dato Interval
- funciones de conversión de tipos toInterval
Se puede sumar un valor Date o Date32 a un valor Time o Time64 mediante el operador
Suma de fecha y hora
+. El resultado es un DateTime o DateTime64 que representa la fecha a la hora del día especificada. La operación es conmutativa.
El tipo de resultado depende de los tipos de los operandos:
|Operando izquierdo
|Operando derecho
|Tipo de resultado
Date
Time
DateTime
Date
Time64(s)
DateTime64(s)
Date32
Time
DateTime64(0)
Date32
Time64(s)
DateTime64(s)
Ejemplos:
El resultado utiliza la zona horaria de la sesión (o la zona horaria predeterminada del servidor si no se ha configurado ninguna para la sesión). La configuración
date_time_overflow_behavior controla qué sucede cuando el resultado queda fuera del rango representable.
SET use_legacy_to_time = 0;
SELECT toDate('2024-07-15') + toTime('14:30:25') AS dt, toTypeName(dt);
┌──────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 14:30:25 │ DateTime │
└─────────────────────┴────────────────┘
SELECT toDate('2024-07-15') + toTime64('14:30:25.123456', 6) AS dt, toTypeName(dt);
┌─────────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 14:30:25.123456 │ DateTime64(6) │
└────────────────────────────┴────────────────┘
SELECT toTime64('23:59:59.999', 3) + toDate32('2024-07-15') AS dt, toTypeName(dt);
┌──────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 23:59:59.999 │ DateTime64(3) │
└─────────────────────────┴────────────────┘
Los operadores posfijos
AT TIME ZONE y AT LOCAL
AT TIME ZONE y
AT LOCAL convierten un valor
DateTime o
DateTime64 a una zona horaria diferente. Son azúcar sintáctico de la función
toTimeZone:
|Sintaxis
|Equivalente
expr AT TIME ZONE zone
toTimeZone(expr, zone)
expr AT LOCAL
toTimeZone(expr, timeZone())
zone puede ser cualquier expresión constante de tipo cadena que se evalúe como un nombre de zona horaria válido (p. ej.,
'America/Denver',
'UTC' o
concat('America', '/', 'Denver')). Como
AT TIME ZONE se traduce a
toTimeZone, se aplican las mismas reglas para los argumentos de zona horaria: las expresiones no constantes, como una referencia a una
columna, requieren
allow_nonconst_timezone_arguments = 1.
AT LOCAL usa la zona horaria de la sesión actual (o la predeterminada del servidor si no se ha configurado ninguna para la sesión). En las tablas
Distributed,
session_timezone debe establecerse explícitamente; cuando está vacío,
timeZone() es local al segmento y no puede usarse como argumento constante de
toTimeZone, lo que provoca una excepción
ILLEGAL_COLUMN.
A diferencia de PostgreSQL, donde
timestamp without time zone AT TIME ZONE zone reinterpreta la hora del reloj como si estuviera en la zona indicada antes de convertirla, ClickHouse siempre conserva el mismo instante absoluto y solo cambia la etiqueta de zona horaria usada para mostrarlo. Ambas formas son equivalentes a
toTimeZone y no alteran el timestamp subyacente.
AT TIME ZONE tiene precedencia de operador 13 (por encima de
*/
//
%, que están en 12, y de
+/
-, que están en 11), igual que en PostgreSQL. Esto significa que
a * ts AT TIME ZONE 'tz' se asocia como
a * (ts AT TIME ZONE 'tz'), y
ts + interval AT TIME ZONE 'tz' se asocia como
ts + (interval AT TIME ZONE 'tz'). Para aplicar la conversión de zona horaria después de la operación aritmética, use paréntesis explícitos:
Ejemplos:
-- Explicit parens required to add first, then convert timezone
SELECT (TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR) AT TIME ZONE 'America/Denver';
-- Equivalent to:
SELECT toTimeZone(TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR, 'America/Denver');
SET session_timezone = 'UTC';
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'America/Denver';
┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), 'America/Denver')─┐
│ 2001-02-16 13:38:40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT LOCAL;
Véase también
┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), timeZone())─┐
│ 2001-02-16 20:38:40 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sintaxis
Operador lógico AND
SELECT a AND b — calcula la conjunción lógica entre
a y
b con la función and.
Sintaxis
Operador lógico OR
SELECT a OR b — calcula la disyunción lógica entre
a y
b mediante la función or.
Sintaxis
Operador de negación lógica
SELECT NOT a — calcula la negación lógica de
a mediante la función not.
Operador condicional
a ? b : c – La función
if(a, b, c).
Nota:
El operador condicional calcula los valores de b y c, luego comprueba si se cumple la condición a y después devuelve el valor correspondiente. Si
b o
C es una función arrayJoin(), cada fila se replicará independientemente de la condición «a».
Expresión condicional
Si se especifica
CASE [x]
WHEN a THEN b
[WHEN ... THEN ...]
[ELSE c]
END
x, se usa la función
transform(x, [a, ...], [b, ...], c). De lo contrario, se usa
multiIf(a, b, ..., c).
Si no hay una cláusula
ELSE c en la expresión, el valor predeterminado es
NULL.
La función
transform no funciona con
NULL.
Operador de concatenación
s1 || s2 – La función
concat(s1, s2).
Operador de creación de lambda
x -> expr – La función
lambda(x, expr).
Los siguientes operadores no tienen prioridad, ya que son corchetes:
Operador de creación de Array
[x1, ...] – La función
array(x1, ...).
Operador de creación de tupla
(x1, x2, ...) – La función
tuple(x2, x2, ...).
Todos los operadores binarios tienen asociatividad por la izquierda. Por ejemplo,
Asociatividad
1 + 2 + 3 se transforma en
plus(plus(1, 2), 3).
A veces esto no funciona como cabría esperar. Por ejemplo,
SELECT 4 > 2 > 3 dará como resultado 0.
Por motivos de eficiencia, las funciones
and y
or aceptan cualquier número de argumentos. Las cadenas correspondientes de operadores
AND y
OR se transforman en una única llamada a estas funciones.
ClickHouse admite los operadores
Comprobación de
Comprobación de
NULL
IS NULL y
IS NOT NULL.
IS NULL
- Para los valores de tipo Nullable, el operador
IS NULLdevuelve:
1si el valor es
NULL.
0en caso contrario.
-
- Para cualquier otro valor, el operador
IS NULLsiempre devuelve
0.
optimize_functions_to_subcolumns = 1, la función lee solo la subcolumna
null en lugar de leer y procesar todos los datos de la columna. La consulta
SELECT n IS NULL FROM table se transforma en
SELECT n.null FROM TABLE.
SELECT x+100 FROM t_null WHERE y IS NULL
┌─plus(x, 100)─┐
│ 101 │
└──────────────┘
IS NOT NULL
- Para los valores de tipo Nullable, el operador
IS NOT NULLdevuelve:
0si el valor es
NULL.
1en caso contrario.
-
- Para otros valores, el operador
IS NOT NULLsiempre devuelve
1.
SELECT * FROM t_null WHERE y IS NOT NULL
Se puede optimizar habilitando el ajuste optimize_functions_to_subcolumns. Con
┌─x─┬─y─┐
│ 2 │ 3 │
└───┴───┘
optimize_functions_to_subcolumns = 1, la función lee solo la subcolumna null en lugar de leer y procesar los datos de toda la columna. La consulta
SELECT n IS NOT NULL FROM table se convierte en
SELECT NOT n.null FROM TABLE.
ClickHouse admite los operadores
Verificación de valores booleanos
IS TRUE,
IS FALSE,
IS UNKNOWN,
IS NOT TRUE,
IS NOT FALSE e
IS NOT UNKNOWN.
Se utilizan con expresiones Bool y
Nullable(Bool).
expr IS TRUEdevuelve
1solo si
expres
true.
expr IS FALSEdevuelve
1solo si
expres
false.
expr IS UNKNOWNdevuelve
1solo si
expres
NULL.
expr IS NOT TRUEdevuelve
1si
expres
falseo
NULL.
expr IS NOT FALSEdevuelve
1si
expres
trueo
NULL.
expr IS NOT UNKNOWNdevuelve
1si
exprno es
NULL.
IS UNKNOWN equivale a
IS NULL, e
IS NOT UNKNOWN equivale a
IS NOT NULL.
CREATE TABLE t_bool (x Nullable(Bool)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t_bool VALUES (true), (false), (NULL);
SELECT
x,
x IS TRUE,
x IS FALSE,
x IS UNKNOWN,
x IS NOT TRUE,
x IS NOT FALSE,
x IS NOT UNKNOWN
FROM t_bool;