ClickHouse transforma los operadores en sus funciones correspondientes durante la fase de análisis sintáctico de la consulta, según su prioridad, precedencia y asociatividad.

​ Operadores de acceso

a[N] – Acceso a un elemento de un array. La función arrayElement(a, N) .

a.N – Acceso a un elemento de una tupla. La función tupleElement(a, N) .

​ Operador de negación numérica

-a – la función negate (a) .

Para la negación de tupla: tupleNegate

​ Operadores de multiplicación y división

a * b – La función multiply (a, b) .

Para multiplicar una tupla por un número: tupleMultiplyByNumber ; para el producto escalar: dotProduct

a / b – La función divide(a, b) .

Para dividir una tupla por un número: tupleDivideByNumber

a % b – La función modulo(a, b) .

​ Operadores de suma y resta

a + b – La función plus(a, b) .

Para la suma de tuplas: tuplePlus

a - b – La función minus(a, b) .

Para la resta de tuplas: tupleMinus

​ Operadores de comparación

​ función equals

a = b – La función equals(a, b) .

a == b – La función equals(a, b) .

​ función notEquals

a != b : la función notEquals(a, b) .

a <> b : la función notEquals(a, b) .

​ función lessOrEquals

a <= b : la función lessOrEquals(a, b) .

​ función greaterOrEquals

a >= b – La función greaterOrEquals(a, b) .

​ función less

a < b – La función less(a, b) .

​ función greater

a > b – La función greater(a, b) .

​ función like

a LIKE b – La función like(a, b) .

​ función notLike

a NOT LIKE b – La función notLike(a, b) .

​ función ilike

a ILIKE b – La función ilike(a, b) .

​ Función BETWEEN

a BETWEEN b AND c – Equivale a a >= b AND a <= c .

a NOT BETWEEN b AND c – Equivale a a < b OR a > c .

​ operador is not distinct from ( <=> )

A partir de la versión 25.10, puedes usar <=> igual que cualquier otro operador. Antes de la versión 25.10, solo se podía usar en expresiones JOIN, por ejemplo: CREATE TABLE a (x String) ENGINE = Memory; INSERT INTO a VALUES ( 'ClickHouse' ); SELECT * FROM a AS a1 JOIN a AS a2 ON a1 . x <=> a2 . x ; ┌─x──────────┬─ a2 . x ───────┐ │ ClickHouse │ ClickHouse │ └────────────┴────────────┘

El operador <=> es el operador de igualdad seguro para NULL , equivalente a IS NOT DISTINCT FROM . Funciona como el operador de igualdad normal ( = ), pero trata los valores NULL como comparables. Dos valores NULL se consideran iguales, y un NULL comparado con cualquier valor distinto de NULL devuelve 0 (falso) en lugar de NULL .

SELECT 'ClickHouse' <=> NULL , NULL <=> NULL

┌─isNotDistinc⋯use', NULL)─┬─isNotDistinc⋯NULL, NULL)─┐ │ 0 │ 1 │ └──────────────────────────┴──────────────────────────┘

​ Operadores para trabajar con cadenas

OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset) - La función overlay(string, replacement, offset) .

- La función . OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset FOR length) - La función overlay(string, replacement, offset, length) .

- La función . OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset) - La función overlayUTF8(string, replacement, offset) .

- La función . OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset FOR length) - La función overlayUTF8(string, replacement, offset, length) .

​ Operadores para trabajar con conjuntos de datos

​ función in

a IN ... – La función in(a, b) .

​ función notIn

a NOT IN ... – La función notIn(a, b) .

​ función globalIn

a GLOBAL IN ... – La función globalIn(a, b) .

​ función globalNotIn

a GLOBAL NOT IN ... – La función globalNotIn(a, b) .

​ función in subconsulta

a = ANY (subquery) – La función in(a, subquery) .

​ notIn subconsulta function

a != ANY (subquery) – Igual que a NOT IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery) .

​ función in subconsulta

a = ALL (subquery) – Lo mismo que a IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery) .

​ función notIn en subconsulta

a != ALL (subquery) – La función notIn(a, subquery) .

Ejemplos

Consulta con ALL:

Query SELECT number AS a FROM numbers( 10 ) WHERE a > ALL ( SELECT number FROM numbers( 3 , 3 ));

Response ┌─a─┐ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └───┘

Consulta con ANY:

Query SELECT number AS a FROM numbers( 10 ) WHERE a > ANY ( SELECT number FROM numbers( 3 , 3 ));

Response ┌─a─┐ │ 4 │ │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └───┘

​ SOME / ALL en arrays

Además de la forma de subconsulta descrita anteriormente, el lado derecho de SOME / ALL puede ser una expresión de array (un literal de array, una columna de tipo array o cualquier expresión que devuelva un array). Esta es la sintaxis de cuantificador de array al estilo de PostgreSQL. Se reconoce durante el análisis y se reescribe como funciones de array, por lo que no hace falta ninguna reescritura manual:

Sintaxis Reescrito como expr = SOME(arr) has(arr, expr) expr <> ALL(arr) NOT has(arr, expr) expr OP SOME(arr) (cualquier otro operador compatible) arrayExists(x -> expr OP x, arr) expr OP ALL(arr) (cualquier otro operador compatible) arrayAll(x -> expr OP x, arr)

SOME es el cuantificador existencial (el sinónimo de SQL de ANY ). = y <> se tratan de forma especial como has / NOT has porque tienen una implementación optimizada; en la forma general se usan las funciones de orden superior arrayExists / arrayAll .

La forma de array se reconoce para los operadores de comparación = , == , != , <> , <=> , < , <= , > , >= , los predicados de comparación con palabras clave IS DISTINCT FROM y IS NOT DISTINCT FROM , y los predicados de búsqueda de cadenas LIKE , ILIKE , NOT LIKE , NOT ILIKE y REGEXP . Los predicados de comparación con palabras clave y los predicados de búsqueda de cadenas se reconocen solo para la forma de array, no para la forma con subconsulta (que se reduce a IN / NOT IN ). Los operadores que no tienen significado como cuantificador de array —por ejemplo, IN en sí mismo— no se reescriben y conservan su significado habitual.

Los predicados de búsqueda de cadenas funcionan porque MatchImpl (la implementación subyacente de LIKE / ILIKE / REGEXP ) admite un haystack constante con un needle no constante. Por ejemplo, 'abc' LIKE SOME(['a%', 'b%']) se reescribe como arrayExists(x -> 'abc' LIKE x, ['a%', 'b%']) , y 'abc' NOT LIKE ALL(['x%', 'y%']) como arrayAll(x -> 'abc' NOT LIKE x, ['x%', 'y%']) . Esto compara una cadena con varios patterns; para hacer la comparación en una sola pasada combinada, puede seguir usando una función de búsqueda multipatrón como multiMatchAny (expresiones regulares) o multiSearchAny (subcadenas).

ANY no es compatible con la forma de array Solo SOME y ALL aceptan un array en el lado derecho. ANY se excluye porque any también es una función de agregación, por lo que una expresión con la forma expr = any(x) conserva el significado de una llamada de función. Use SOME para el cuantificador de array.

Query SELECT 3 = SOME([1, 2, 3, 4]) AS in_array, 5 < SOME([1, 2, 6]) AS less_than_some, 5 > ALL([1, 2, 3]) AS greater_than_all, 'abc' LIKE SOME(['a%', 'z%']) AS like_some;

Response ┌─in_array─┬─less_than_some─┬─greater_than_all─┬─like_some─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ └──────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┘

El manejo de NULL difiere de la forma con subconsulta Como la forma de array se reescribe en el analizador sintáctico (donde la configuración de la consulta, como transform_null_in , no está disponible, y una columna array por fila no puede usar la ruta IN seguro para NULL del analyzer), utiliza la semántica de dos valores de has (para = / <> ) y arrayExists / arrayAll (que reducen a 0 un resultado desconocido en una comparación con NULL ). Esto puede diferir de la forma con subconsulta, cuyo manejo de NULL se implementa mediante IN / NOT IN y depende de transform_null_in : SELECT NULL = SOME([NULL]); -- has([NULL], NULL) -> 1 SELECT NULL <> ALL([NULL]); -- NOT has([NULL], NULL) -> 0 SELECT NULL < SOME([1]); -- arrayExists(x -> NULL < x, [1]) -> 0 SELECT NULL > ALL([1]); -- arrayAll(x -> NULL > x, [1]) -> 0

EXTRACT(part FROM date );

Extrae componentes de una fecha determinada. Por ejemplo, puedes obtener el mes de una fecha determinada o el segundo de una hora.

El parámetro part especifica qué componente de la fecha se debe obtener. Se admiten los siguientes valores:

NANOSECOND — El nanosegundo. Posibles valores: 0–999999999.

— El nanosegundo. Posibles valores: 0–999999999. MICROSECOND — El microsegundo. Posibles valores: 0–999999.

— El microsegundo. Posibles valores: 0–999999. MILLISECOND — El milisegundo. Posibles valores: 0–999.

— El milisegundo. Posibles valores: 0–999. SECOND — El segundo. Posibles valores: 0–59.

— El segundo. Posibles valores: 0–59. MINUTE — El minuto. Posibles valores: 0–59.

— El minuto. Posibles valores: 0–59. HOUR — La hora. Posibles valores: 0–23.

— La hora. Posibles valores: 0–23. DAY — El día del mes. Posibles valores: 1–31.

— El día del mes. Posibles valores: 1–31. WEEK — El número de semana ISO 8601. Posibles valores: 1–53.

— El número de semana ISO 8601. Posibles valores: 1–53. MONTH — El número del mes. Posibles valores: 1–12.

— El número del mes. Posibles valores: 1–12. QUARTER — El trimestre. Posibles valores: 1–4.

— El trimestre. Posibles valores: 1–4. YEAR — El año.

— El año. EPOCH — La marca de tiempo Unix (segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Nota: para DateTime64 , la parte de subsegundos se trunca.

— La marca de tiempo Unix (segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Nota: para , la parte de subsegundos se trunca. DOW — El día de la semana (compatible con PostgreSQL). 0 = domingo, 6 = sábado.

— El día de la semana (compatible con PostgreSQL). 0 = domingo, 6 = sábado. DOY — El día del año. Posibles valores: 1–366.

— El día del año. Posibles valores: 1–366. ISODOW — El día de la semana según ISO. 1 = lunes, 7 = domingo.

— El día de la semana según ISO. 1 = lunes, 7 = domingo. ISOYEAR — El año de numeración de semanas ISO 8601.

— El año de numeración de semanas ISO 8601. CENTURY — El siglo. Por ejemplo, el año 2024 está en el siglo XXI.

— El siglo. Por ejemplo, el año 2024 está en el siglo XXI. DECADE — La década (año dividido entre 10). Por ejemplo, el año 2024 corresponde a la década 202.

— La década (año dividido entre 10). Por ejemplo, el año 2024 corresponde a la década 202. MILLENNIUM — El milenio. Por ejemplo, el año 2024 está en el 3.er milenio.

— El milenio. Por ejemplo, el año 2024 está en el 3.er milenio. TIMEZONE_HOUR — La parte horaria con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo, +5:30 devuelve 5 , -3:30 devuelve -3 .

— La parte horaria con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo, devuelve , devuelve . TIMEZONE_MINUTE — La parte en minutos con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo, +5:30 devuelve 30 , -3:30 devuelve -30 .

El parámetro part no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

date especifica el valor que se debe procesar. Se admiten los tipos Date32, DateTime, DateTime64 e date es un Interval , el part solicitado debe coincidir con el tipo almacenado del intervalo (por ejemplo, se permite EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 5 DAY) ; EXTRACT(HOUR FROM INTERVAL 5 DAY) se rechaza, porque los intervalos de ClickHouse son de un solo tipo). El resultado para un operando Interval es Int64 . El parámetroespecifica el valor que se debe procesar. Se admiten los tipos Date Interval . Cuandoes un, elsolicitado debe coincidir con el tipo almacenado del intervalo (por ejemplo, se permitese rechaza, porque los intervalos de ClickHouse son de un solo tipo). El resultado para un operandoes

Ejemplos:

SELECT EXTRACT( DAY FROM toDate( '2017-06-15' )); SELECT EXTRACT( MONTH FROM toDate( '2017-06-15' )); SELECT EXTRACT( YEAR FROM toDate( '2017-06-15' )); SELECT EXTRACT(EPOCH FROM toDateTime( '2024-01-15 12:30:45' , 'UTC' )); SELECT EXTRACT(DOW FROM toDate( '2024-01-15' )); SELECT EXTRACT(CENTURY FROM toDate( '2024-01-01' )); SELECT EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM toDateTime( '2024-01-15 12:00:00' , 'Asia/Kolkata' )); -- 5 SELECT EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM toDateTime( '2024-01-15 12:00:00' , 'Asia/Kolkata' )); -- 30 SELECT EXTRACT( DAY FROM INTERVAL 40 DAY ); -- 40 SELECT EXTRACT( MONTH FROM INTERVAL 7 MONTH ); -- 7

En el siguiente ejemplo creamos una tabla e insertamos en ella un valor de tipo DateTime .

CREATE TABLE test .Orders ( OrderId UInt64, OrderName String, OrderDate DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ();

INSERT INTO test . Orders VALUES ( 1 , 'Jarlsberg Cheese' , toDateTime( '2008-10-11 13:23:44' ));

SELECT toYear(OrderDate) AS OrderYear, toMonth(OrderDate) AS OrderMonth, toDayOfMonth(OrderDate) AS OrderDay, toHour(OrderDate) AS OrderHour, toMinute(OrderDate) AS OrderMinute, toSecond(OrderDate) AS OrderSecond FROM test . Orders ;

┌─OrderYear─┬─OrderMonth─┬─OrderDay─┬─OrderHour─┬─OrderMinute─┬─OrderSecond─┐ │ 2008 │ 10 │ 11 │ 13 │ 23 │ 44 │ └───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘

Puedes ver más ejemplos en tests

DateTime. Crea un valor de tipo Interval que debe usarse en operaciones aritméticas con valores de tipo Date

Tipos de intervalos:

SECOND

MINUTE

HOUR

DAY

WEEK

MONTH

QUARTER

YEAR

También puedes usar una cadena literal al definir el valor de INTERVAL . Por ejemplo, INTERVAL 1 HOUR es idéntico a INTERVAL '1 hour' o INTERVAL '1' hour .

Los intervalos de distintos tipos no pueden combinarse. No puedes usar expresiones como INTERVAL 4 DAY 1 HOUR . Especifica los intervalos en unidades menores o iguales que la unidad mínima del intervalo; por ejemplo, INTERVAL 25 HOUR . Puedes usar operaciones consecutivas, como en el ejemplo siguiente.

Ejemplos:

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐ │ 2020-11-03 22:09:50 │ 2020-11-08 01:09:50 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4 day' + INTERVAL '3 hour' ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐ │ 2020-11-03 22:12:10 │ 2020-11-08 01:12:10 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4' day + INTERVAL '3' hour ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay('4')), toIntervalHour('3'))─┐ │ 2020-11-03 22:33:19 │ 2020-11-08 01:33:19 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Siempre se prefieren la sintaxis INTERVAL o la función addDays . La suma o resta simple (con sintaxis como now() + ... ) no tiene en cuenta la configuración horaria. Por ejemplo, el horario de verano.

Ejemplos:

SELECT toDateTime( '2014-10-26 00:00:00' , 'Asia/Istanbul' ) AS time , time + 60 * 60 * 24 AS time_plus_24_hours, time + toIntervalDay( 1 ) AS time_plus_1_day;

┌────────────────time─┬──time_plus_24_hours─┬─────time_plus_1_day─┐ │ 2014-10-26 00:00:00 │ 2014-10-26 23:00:00 │ 2014-10-27 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

Véase también

tipo de dato Interval

funciones de conversión de tipos toInterval

+ . El resultado es un Se puede sumar un valor Date Date32 a un valor Time Time64 mediante el operador. El resultado es un DateTime DateTime64 que representa la fecha a la hora del día especificada. La operación es conmutativa.

El tipo de resultado depende de los tipos de los operandos:

Operando izquierdo Operando derecho Tipo de resultado Date Time DateTime Date Time64(s) DateTime64(s) Date32 Time DateTime64(0) Date32 Time64(s) DateTime64(s)

El resultado utiliza la zona horaria de la sesión (o la zona horaria predeterminada del servidor si no se ha configurado ninguna para la sesión). La configuración date_time_overflow_behavior controla qué sucede cuando el resultado queda fuera del rango representable.

Ejemplos:

SET use_legacy_to_time = 0 ; SELECT toDate( '2024-07-15' ) + toTime( '14:30:25' ) AS dt, toTypeName(dt);

┌──────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐ │ 2024-07-15 14:30:25 │ DateTime │ └─────────────────────┴────────────────┘

SELECT toDate( '2024-07-15' ) + toTime64( '14:30:25.123456' , 6 ) AS dt, toTypeName(dt);

┌─────────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐ │ 2024-07-15 14:30:25.123456 │ DateTime64(6) │ └────────────────────────────┴────────────────┘

SELECT toTime64( '23:59:59.999' , 3 ) + toDate32( '2024-07-15' ) AS dt, toTypeName(dt);

┌──────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐ │ 2024-07-15 23:59:59.999 │ DateTime64(3) │ └─────────────────────────┴────────────────┘

​ AT TIME ZONE y AT LOCAL

AT TIME ZONE y AT LOCAL convierten un valor DateTime o DateTime64 a una zona horaria diferente. Son azúcar sintáctico de la función Los operadores posfijosconvierten un valora una zona horaria diferente. Son azúcar sintáctico de la función toTimeZone

Sintaxis Equivalente expr AT TIME ZONE zone toTimeZone(expr, zone) expr AT LOCAL toTimeZone(expr, timeZone())

zone puede ser cualquier expresión constante de tipo cadena que se evalúe como un nombre de zona horaria válido (p. ej., 'America/Denver' , 'UTC' o concat('America', '/', 'Denver') ). Como AT TIME ZONE se traduce a toTimeZone , se aplican las mismas reglas para los argumentos de zona horaria: las expresiones no constantes, como una referencia a una columna , requieren puede ser cualquier expresión constante de tipo cadena que se evalúe como un nombre de zona horaria válido (p. ej.,). Comose traduce a, se aplican las mismas reglas para los argumentos de zona horaria: las expresiones no constantes, como una referencia a una, requieren allow_nonconst_timezone_arguments = 1

AT LOCAL usa la Distributed , session_timezone debe establecerse explícitamente; cuando está vacío, timeZone() es local al segmento y no puede usarse como argumento constante de toTimeZone , lo que provoca una excepción ILLEGAL_COLUMN . usa la zona horaria de la sesión actual (o la predeterminada del servidor si no se ha configurado ninguna para la sesión). En las tablasdebe establecerse explícitamente; cuando está vacío,es local al segmento y no puede usarse como argumento constante de, lo que provoca una excepción

A diferencia de PostgreSQL, donde timestamp without time zone AT TIME ZONE zone reinterpreta la hora del reloj como si estuviera en la zona indicada antes de convertirla, ClickHouse siempre conserva el mismo instante absoluto y solo cambia la etiqueta de zona horaria usada para mostrarlo. Ambas formas son equivalentes a toTimeZone y no alteran el timestamp subyacente.

AT TIME ZONE tiene precedencia de operador 13 (por encima de * / / / % , que están en 12, y de + / - , que están en 11), igual que en PostgreSQL. Esto significa que a * ts AT TIME ZONE 'tz' se asocia como a * (ts AT TIME ZONE 'tz') , y ts + interval AT TIME ZONE 'tz' se asocia como ts + (interval AT TIME ZONE 'tz') . Para aplicar la conversión de zona horaria después de la operación aritmética, use paréntesis explícitos:

-- Explicit parens required to add first, then convert timezone SELECT ( TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR ) AT TIME ZONE 'America/Denver' ; -- Equivalent to: SELECT toTimeZone( TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR , 'America/Denver' );

Ejemplos:

SET session_timezone = 'UTC' ; SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'America/Denver' ;

┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), 'America/Denver')─┐ │ 2001-02-16 13:38:40 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT LOCAL ;

┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), timeZone())─┐ │ 2001-02-16 20:38:40 │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘

Véase también

​ Operador lógico AND

SELECT a AND b — calcula la conjunción lógica entre a y b con la función Sintaxis— calcula la conjunción lógica entrecon la función and

​ Operador lógico OR

SELECT a OR b — calcula la disyunción lógica entre a y b mediante la función Sintaxis— calcula la disyunción lógica entremediante la función or

​ Operador de negación lógica

SELECT NOT a — calcula la negación lógica de a mediante la función Sintaxis— calcula la negación lógica demediante la función not

​ Operador condicional

a ? b : c – La función if(a, b, c) .

Nota:

b o C es una función El operador condicional calcula los valores de b y c, luego comprueba si se cumple la condición a y después devuelve el valor correspondiente. Sies una función arrayJoin() , cada fila se replicará independientemente de la condición «a».

​ Expresión condicional

CASE [x] WHEN a THEN b [WHEN ... THEN ...] [ELSE c] END

Si se especifica x , se usa la función transform(x, [a, ...], [b, ...], c) . De lo contrario, se usa multiIf(a, b, ..., c) .

Si no hay una cláusula ELSE c en la expresión, el valor predeterminado es NULL .

La función transform no funciona con NULL .

​ Operador de concatenación

s1 || s2 – La función concat(s1, s2) .

​ Operador de creación de lambda

x -> expr – La función lambda(x, expr) .

Los siguientes operadores no tienen prioridad, ya que son corchetes:

​ Operador de creación de Array

[x1, ...] – La función array(x1, ...) .

​ Operador de creación de tupla

(x1, x2, ...) – La función tuple(x2, x2, ...) .

Todos los operadores binarios tienen asociatividad por la izquierda. Por ejemplo, 1 + 2 + 3 se transforma en plus(plus(1, 2), 3) . A veces esto no funciona como cabría esperar. Por ejemplo, SELECT 4 > 2 > 3 dará como resultado 0.

Por motivos de eficiencia, las funciones and y or aceptan cualquier número de argumentos. Las cadenas correspondientes de operadores AND y OR se transforman en una única llamada a estas funciones.

​ Comprobación de NULL

ClickHouse admite los operadores IS NULL y IS NOT NULL .

​ IS NULL

Para los valores de tipo Nullable, el operador IS NULL devuelve: 1 si el valor es NULL . 0 en caso contrario.

devuelve: Para cualquier otro valor, el operador IS NULL siempre devuelve 0 .

optimize_functions_to_subcolumns = 1 , la función lee solo la null en lugar de leer y procesar todos los datos de la columna. La consulta SELECT n IS NULL FROM table se transforma en SELECT n.null FROM TABLE . Puede optimizarse habilitando la configuración optimize_functions_to_subcolumns . Con, la función lee solo la subcolumna en lugar de leer y procesar todos los datos de la columna. La consultase transforma en

SELECT x + 100 FROM t_null WHERE y IS NULL

┌─plus(x, 100)─┐ │ 101 │ └──────────────┘

​ IS NOT NULL

Para los valores de tipo Nullable, el operador IS NOT NULL devuelve: 0 si el valor es NULL . 1 en caso contrario.

devuelve: Para otros valores, el operador IS NOT NULL siempre devuelve 1 .

SELECT * FROM t_null WHERE y IS NOT NULL

┌─x─┬─y─┐ │ 2 │ 3 │ └───┴───┘

optimize_functions_to_subcolumns = 1 , la función lee solo la subcolumna SELECT n IS NOT NULL FROM table se convierte en SELECT NOT n.null FROM TABLE . Se puede optimizar habilitando el ajuste optimize_functions_to_subcolumns . Con, la función lee solo la subcolumna null en lugar de leer y procesar los datos de toda la columna. La consultase convierte en

​ Verificación de valores booleanos

IS TRUE , IS FALSE , IS UNKNOWN , IS NOT TRUE , IS NOT FALSE e IS NOT UNKNOWN . Se utilizan con expresiones Nullable(Bool) . ClickHouse admite los operadores. Se utilizan con expresiones Bool

expr IS TRUE devuelve 1 solo si expr es true .

devuelve solo si es . expr IS FALSE devuelve 1 solo si expr es false .

devuelve solo si es . expr IS UNKNOWN devuelve 1 solo si expr es NULL .

devuelve solo si es . expr IS NOT TRUE devuelve 1 si expr es false o NULL .

devuelve si es o . expr IS NOT FALSE devuelve 1 si expr es true o NULL .

devuelve si es o . expr IS NOT UNKNOWN devuelve 1 si expr no es NULL .

En las expresiones booleanas, IS UNKNOWN equivale a IS NULL , e IS NOT UNKNOWN equivale a IS NOT NULL .