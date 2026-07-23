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ClickHouse transforma los operadores en sus funciones correspondientes durante la fase de análisis sintáctico de la consulta, según su prioridad, precedencia y asociatividad.

Operadores de acceso

a[N] – Acceso a un elemento de un array. La función arrayElement(a, N). a.N – Acceso a un elemento de una tupla. La función tupleElement(a, N).

Operador de negación numérica

-a – la función negate (a). Para la negación de tupla: tupleNegate.

Operadores de multiplicación y división

a * b – La función multiply (a, b). Para multiplicar una tupla por un número: tupleMultiplyByNumber; para el producto escalar: dotProduct. a / b – La función divide(a, b). Para dividir una tupla por un número: tupleDivideByNumber. a % b – La función modulo(a, b).

Operadores de suma y resta

a + b – La función plus(a, b). Para la suma de tuplas: tuplePlus. a - b – La función minus(a, b). Para la resta de tuplas: tupleMinus.

Operadores de comparación

función equals

a = b – La función equals(a, b). a == b – La función equals(a, b).

función notEquals

a != b: la función notEquals(a, b). a <> b: la función notEquals(a, b).

función lessOrEquals

a <= b: la función lessOrEquals(a, b).

función greaterOrEquals

a >= b – La función greaterOrEquals(a, b).

función less

a < b – La función less(a, b).

función greater

a > b – La función greater(a, b).

función like

a LIKE b – La función like(a, b).

función notLike

a NOT LIKE b – La función notLike(a, b).

función ilike

a ILIKE b – La función ilike(a, b).

Función BETWEEN

a BETWEEN b AND c – Equivale a a >= b AND a <= c. a NOT BETWEEN b AND c – Equivale a a < b OR a > c.

operador is not distinct from (<=>)

A partir de la versión 25.10, puedes usar <=> igual que cualquier otro operador. Antes de la versión 25.10, solo se podía usar en expresiones JOIN, por ejemplo:
El operador <=> es el operador de igualdad seguro para NULL, equivalente a IS NOT DISTINCT FROM. Funciona como el operador de igualdad normal (=), pero trata los valores NULL como comparables. Dos valores NULL se consideran iguales, y un NULL comparado con cualquier valor distinto de NULL devuelve 0 (falso) en lugar de NULL.

Operadores para trabajar con cadenas

OVERLAY

  • OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset) - La función overlay(string, replacement, offset).
  • OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset FOR length) - La función overlay(string, replacement, offset, length).
  • OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset) - La función overlayUTF8(string, replacement, offset).
  • OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset FOR length) - La función overlayUTF8(string, replacement, offset, length).

Operadores para trabajar con conjuntos de datos

Consulte los operadores IN y el operador EXISTS.

función in

a IN ... – La función in(a, b).

función notIn

a NOT IN ... – La función notIn(a, b).

función globalIn

a GLOBAL IN ... – La función globalIn(a, b).

función globalNotIn

a GLOBAL NOT IN ... – La función globalNotIn(a, b).

función in subconsulta

a = ANY (subquery) – La función in(a, subquery).

notIn subconsulta function

a != ANY (subquery) – Igual que a NOT IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery).

función in subconsulta

a = ALL (subquery) – Lo mismo que a IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery).

función notIn en subconsulta

a != ALL (subquery) – La función notIn(a, subquery). Ejemplos Consulta con ALL:
Query
Response
Consulta con ANY:
Query
Response

SOME / ALL en arrays

Además de la forma de subconsulta descrita anteriormente, el lado derecho de SOME / ALL puede ser una expresión de array (un literal de array, una columna de tipo array o cualquier expresión que devuelva un array). Esta es la sintaxis de cuantificador de array al estilo de PostgreSQL. Se reconoce durante el análisis y se reescribe como funciones de array, por lo que no hace falta ninguna reescritura manual: SOME es el cuantificador existencial (el sinónimo de SQL de ANY). = y <> se tratan de forma especial como has / NOT has porque tienen una implementación optimizada; en la forma general se usan las funciones de orden superior arrayExists / arrayAll. La forma de array se reconoce para los operadores de comparación =, ==, !=, <>, <=>, <, <=, >, >=, los predicados de comparación con palabras clave IS DISTINCT FROM y IS NOT DISTINCT FROM, y los predicados de búsqueda de cadenas LIKE, ILIKE, NOT LIKE, NOT ILIKE y REGEXP. Los predicados de comparación con palabras clave y los predicados de búsqueda de cadenas se reconocen solo para la forma de array, no para la forma con subconsulta (que se reduce a IN/NOT IN). Los operadores que no tienen significado como cuantificador de array —por ejemplo, IN en sí mismo— no se reescriben y conservan su significado habitual. Los predicados de búsqueda de cadenas funcionan porque MatchImpl (la implementación subyacente de LIKE / ILIKE / REGEXP) admite un haystack constante con un needle no constante. Por ejemplo, 'abc' LIKE SOME(['a%', 'b%']) se reescribe como arrayExists(x -> 'abc' LIKE x, ['a%', 'b%']), y 'abc' NOT LIKE ALL(['x%', 'y%']) como arrayAll(x -> 'abc' NOT LIKE x, ['x%', 'y%']). Esto compara una cadena con varios patterns; para hacer la comparación en una sola pasada combinada, puede seguir usando una función de búsqueda multipatrón como multiMatchAny (expresiones regulares) o multiSearchAny (subcadenas).
ANY no es compatible con la forma de arraySolo SOME y ALL aceptan un array en el lado derecho. ANY se excluye porque any también es una función de agregación, por lo que una expresión con la forma expr = any(x) conserva el significado de una llamada de función. Use SOME para el cuantificador de array.
Query
Response
El manejo de NULL difiere de la forma con subconsultaComo la forma de array se reescribe en el analizador sintáctico (donde la configuración de la consulta, como transform_null_in, no está disponible, y una columna array por fila no puede usar la ruta IN seguro para NULL del analyzer), utiliza la semántica de dos valores de has (para = / <>) y arrayExists / arrayAll (que reducen a 0 un resultado desconocido en una comparación con NULL). Esto puede diferir de la forma con subconsulta, cuyo manejo de NULL se implementa mediante IN / NOT IN y depende de transform_null_in:

Operadores para trabajar con fechas y horas

EXTRACT

Extrae componentes de una fecha determinada. Por ejemplo, puedes obtener el mes de una fecha determinada o el segundo de una hora. El parámetro part especifica qué componente de la fecha se debe obtener. Se admiten los siguientes valores:
  • NANOSECOND — El nanosegundo. Posibles valores: 0–999999999.
  • MICROSECOND — El microsegundo. Posibles valores: 0–999999.
  • MILLISECOND — El milisegundo. Posibles valores: 0–999.
  • SECOND — El segundo. Posibles valores: 0–59.
  • MINUTE — El minuto. Posibles valores: 0–59.
  • HOUR — La hora. Posibles valores: 0–23.
  • DAY — El día del mes. Posibles valores: 1–31.
  • WEEK — El número de semana ISO 8601. Posibles valores: 1–53.
  • MONTH — El número del mes. Posibles valores: 1–12.
  • QUARTER — El trimestre. Posibles valores: 1–4.
  • YEAR — El año.
  • EPOCH — La marca de tiempo Unix (segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Nota: para DateTime64, la parte de subsegundos se trunca.
  • DOW — El día de la semana (compatible con PostgreSQL). 0 = domingo, 6 = sábado.
  • DOY — El día del año. Posibles valores: 1–366.
  • ISODOW — El día de la semana según ISO. 1 = lunes, 7 = domingo.
  • ISOYEAR — El año de numeración de semanas ISO 8601.
  • CENTURY — El siglo. Por ejemplo, el año 2024 está en el siglo XXI.
  • DECADE — La década (año dividido entre 10). Por ejemplo, el año 2024 corresponde a la década 202.
  • MILLENNIUM — El milenio. Por ejemplo, el año 2024 está en el 3.er milenio.
  • TIMEZONE_HOUR — La parte horaria con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo, +5:30 devuelve 5, -3:30 devuelve -3.
  • TIMEZONE_MINUTE — La parte en minutos con signo del desplazamiento UTC de la zona horaria del operando. Por ejemplo, +5:30 devuelve 30, -3:30 devuelve -30.
El parámetro part no distingue entre mayúsculas y minúsculas. El parámetro date especifica el valor que se debe procesar. Se admiten los tipos Date, Date32, DateTime, DateTime64 e Interval. Cuando date es un Interval, el part solicitado debe coincidir con el tipo almacenado del intervalo (por ejemplo, se permite EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 5 DAY); EXTRACT(HOUR FROM INTERVAL 5 DAY) se rechaza, porque los intervalos de ClickHouse son de un solo tipo). El resultado para un operando Interval es Int64. Ejemplos:
En el siguiente ejemplo creamos una tabla e insertamos en ella un valor de tipo DateTime.
Puedes ver más ejemplos en tests.

INTERVAL

Crea un valor de tipo Interval que debe usarse en operaciones aritméticas con valores de tipo Date y DateTime. Tipos de intervalos:
  • SECOND
  • MINUTE
  • HOUR
  • DAY
  • WEEK
  • MONTH
  • QUARTER
  • YEAR
También puedes usar una cadena literal al definir el valor de INTERVAL. Por ejemplo, INTERVAL 1 HOUR es idéntico a INTERVAL '1 hour' o INTERVAL '1' hour.
Los intervalos de distintos tipos no pueden combinarse. No puedes usar expresiones como INTERVAL 4 DAY 1 HOUR. Especifica los intervalos en unidades menores o iguales que la unidad mínima del intervalo; por ejemplo, INTERVAL 25 HOUR. Puedes usar operaciones consecutivas, como en el ejemplo siguiente.
Ejemplos:
Siempre se prefieren la sintaxis INTERVAL o la función addDays. La suma o resta simple (con sintaxis como now() + ...) no tiene en cuenta la configuración horaria. Por ejemplo, el horario de verano.
Ejemplos:
Véase también

Suma de fecha y hora

Se puede sumar un valor Date o Date32 a un valor Time o Time64 mediante el operador +. El resultado es un DateTime o DateTime64 que representa la fecha a la hora del día especificada. La operación es conmutativa. El tipo de resultado depende de los tipos de los operandos:
El resultado utiliza la zona horaria de la sesión (o la zona horaria predeterminada del servidor si no se ha configurado ninguna para la sesión). La configuración date_time_overflow_behavior controla qué sucede cuando el resultado queda fuera del rango representable.
Ejemplos:

AT TIME ZONE y AT LOCAL

Los operadores posfijos AT TIME ZONE y AT LOCAL convierten un valor DateTime o DateTime64 a una zona horaria diferente. Son azúcar sintáctico de la función toTimeZone: zone puede ser cualquier expresión constante de tipo cadena que se evalúe como un nombre de zona horaria válido (p. ej., 'America/Denver', 'UTC' o concat('America', '/', 'Denver')). Como AT TIME ZONE se traduce a toTimeZone, se aplican las mismas reglas para los argumentos de zona horaria: las expresiones no constantes, como una referencia a una columna, requieren allow_nonconst_timezone_arguments = 1. AT LOCAL usa la zona horaria de la sesión actual (o la predeterminada del servidor si no se ha configurado ninguna para la sesión). En las tablas Distributed, session_timezone debe establecerse explícitamente; cuando está vacío, timeZone() es local al segmento y no puede usarse como argumento constante de toTimeZone, lo que provoca una excepción ILLEGAL_COLUMN.
A diferencia de PostgreSQL, donde timestamp without time zone AT TIME ZONE zone reinterpreta la hora del reloj como si estuviera en la zona indicada antes de convertirla, ClickHouse siempre conserva el mismo instante absoluto y solo cambia la etiqueta de zona horaria usada para mostrarlo. Ambas formas son equivalentes a toTimeZone y no alteran el timestamp subyacente.
AT TIME ZONE tiene precedencia de operador 13 (por encima de *///%, que están en 12, y de +/-, que están en 11), igual que en PostgreSQL. Esto significa que a * ts AT TIME ZONE 'tz' se asocia como a * (ts AT TIME ZONE 'tz'), y ts + interval AT TIME ZONE 'tz' se asocia como ts + (interval AT TIME ZONE 'tz'). Para aplicar la conversión de zona horaria después de la operación aritmética, use paréntesis explícitos:
Ejemplos:
Véase también

Operador lógico AND

Sintaxis SELECT a AND b — calcula la conjunción lógica entre a y b con la función and.

Operador lógico OR

Sintaxis SELECT a OR b — calcula la disyunción lógica entre a y b mediante la función or.

Operador de negación lógica

Sintaxis SELECT NOT a — calcula la negación lógica de a mediante la función not.

Operador condicional

a ? b : c – La función if(a, b, c). Nota: El operador condicional calcula los valores de b y c, luego comprueba si se cumple la condición a y después devuelve el valor correspondiente. Si b o C es una función arrayJoin(), cada fila se replicará independientemente de la condición «a».

Expresión condicional

Si se especifica x, se usa la función transform(x, [a, ...], [b, ...], c). De lo contrario, se usa multiIf(a, b, ..., c). Si no hay una cláusula ELSE c en la expresión, el valor predeterminado es NULL. La función transform no funciona con NULL.

Operador de concatenación

s1 || s2 – La función concat(s1, s2).

Operador de creación de lambda

x -> expr – La función lambda(x, expr). Los siguientes operadores no tienen prioridad, ya que son corchetes:

Operador de creación de Array

[x1, ...] – La función array(x1, ...).

Operador de creación de tupla

(x1, x2, ...) – La función tuple(x2, x2, ...).

Asociatividad

Todos los operadores binarios tienen asociatividad por la izquierda. Por ejemplo, 1 + 2 + 3 se transforma en plus(plus(1, 2), 3). A veces esto no funciona como cabría esperar. Por ejemplo, SELECT 4 > 2 > 3 dará como resultado 0. Por motivos de eficiencia, las funciones and y or aceptan cualquier número de argumentos. Las cadenas correspondientes de operadores AND y OR se transforman en una única llamada a estas funciones.

Comprobación de NULL

ClickHouse admite los operadores IS NULL y IS NOT NULL.

IS NULL

  • Para los valores de tipo Nullable, el operador IS NULL devuelve:
    • 1 si el valor es NULL.
    • 0 en caso contrario.
  • Para cualquier otro valor, el operador IS NULL siempre devuelve 0.
Puede optimizarse habilitando la configuración optimize_functions_to_subcolumns. Con optimize_functions_to_subcolumns = 1, la función lee solo la subcolumna null en lugar de leer y procesar todos los datos de la columna. La consulta SELECT n IS NULL FROM table se transforma en SELECT n.null FROM TABLE.

IS NOT NULL

  • Para los valores de tipo Nullable, el operador IS NOT NULL devuelve:
    • 0 si el valor es NULL.
    • 1 en caso contrario.
  • Para otros valores, el operador IS NOT NULL siempre devuelve 1.
Se puede optimizar habilitando el ajuste optimize_functions_to_subcolumns. Con optimize_functions_to_subcolumns = 1, la función lee solo la subcolumna null en lugar de leer y procesar los datos de toda la columna. La consulta SELECT n IS NOT NULL FROM table se convierte en SELECT NOT n.null FROM TABLE.

Verificación de valores booleanos

ClickHouse admite los operadores IS TRUE, IS FALSE, IS UNKNOWN, IS NOT TRUE, IS NOT FALSE e IS NOT UNKNOWN. Se utilizan con expresiones Bool y Nullable(Bool).
  • expr IS TRUE devuelve 1 solo si expr es true.
  • expr IS FALSE devuelve 1 solo si expr es false.
  • expr IS UNKNOWN devuelve 1 solo si expr es NULL.
  • expr IS NOT TRUE devuelve 1 si expr es false o NULL.
  • expr IS NOT FALSE devuelve 1 si expr es true o NULL.
  • expr IS NOT UNKNOWN devuelve 1 si expr no es NULL.
En las expresiones booleanas, IS UNKNOWN equivale a IS NULL, e IS NOT UNKNOWN equivale a IS NOT NULL.
Última modificación el 23 de julio de 2026