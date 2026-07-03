EXISTS comprueba cuántos registros hay en el resultado de una subconsulta. Si está vacío, el operador devuelve
0. En caso contrario, devuelve
1.
EXISTS también puede usarse en una cláusula WHERE.
Sintaxis
Ejemplo Consulta para comprobar la existencia de valores en una subconsulta:
EXISTS(subquery)
Query
SELECT EXISTS(SELECT * FROM numbers(10) WHERE number > 8), EXISTS(SELECT * FROM numbers(10) WHERE number > 11)
Consulta con una subconsulta que devuelve varias filas:
Response
┌─in(1, _subquery1)─┬─in(1, _subquery2)─┐
│ 1 │ 0 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 8);
Consulta con una subconsulta que devuelve un resultado vacío:
Response
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
Query
SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 11);
Response
┌─count()─┐
│ 0 │
└─────────┘