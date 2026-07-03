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El operador EXISTS comprueba cuántos registros hay en el resultado de una subconsulta. Si está vacío, el operador devuelve 0. En caso contrario, devuelve 1. EXISTS también puede usarse en una cláusula WHERE.
No se admiten referencias a tablas ni columnas de la consulta principal dentro de una subconsulta.
Sintaxis
Ejemplo Consulta para comprobar la existencia de valores en una subconsulta:
Query
Response
Consulta con una subconsulta que devuelve varias filas:
Query
Response
Consulta con una subconsulta que devuelve un resultado vacío:
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026