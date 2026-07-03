De forma predeterminada, las consultas CREATE , DROP , ALTER y RENAME solo afectan al servidor actual en el que se ejecutan. En una configuración de clúster, es posible ejecutar estas consultas de forma distribuida mediante la cláusula ON CLUSTER .

Por ejemplo, la siguiente consulta crea la tabla all_hits de tipo Distributed en cada host del cluster :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS all_hits ON CLUSTER cluster (p Date , i Int32) ENGINE = Distributed (cluster, default , hits)

Para ejecutar correctamente estas consultas, cada host debe tener la misma definición de clúster (para simplificar la sincronización de las configuraciones, se pueden usar sustituciones de ZooKeeper). También deben conectarse a los servidores de ZooKeeper.

La versión local de la consulta acabará ejecutándose en cada host del clúster, aunque algunos hosts no estén disponibles en ese momento.