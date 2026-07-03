La sentencia DDL
CREATE TABLE test.visits(
CounterID UInt32,
StartDate Date,
Sign Int8,
IsNew UInt8,
VisitID UInt64,
UserID UInt64,
Goals Nested(
ID UInt32,
Serial UInt32,
EventTime DateTime,
Price Int64,
OrderID String,
CurrencyID UInt32
)
)
ENGINE = CollapsingMergeTree(Sign)
ORDER BY (StartDate, intHash32(UserID), (CounterID, StartDate, intHash32(UserID), VisitID));
INSERT INTO test.visits
(CounterID, StartDate, Sign, IsNew, VisitID, UserID, Goals.ID, Goals.Serial, Goals.EventTime, Goals.Price, Goals.OrderID, Goals.CurrencyID)
VALUES
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1001, 100001, [1073752, 591325, 591325], [1, 2, 3], ['2014-03-17 16:38:10', '2014-03-17 16:38:48', '2014-03-17 16:42:27'], [0, 0, 0], ['', '', ''], [0, 0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1002, 100002, [1073752], [1], ['2014-03-17 00:28:25'], [0], [''], [0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1003, 100003, [1073752], [1], ['2014-03-17 10:46:20'], [0], [''], [0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1004, 100004, [1073752, 591325, 591325, 591325], [1, 2, 3, 4], ['2014-03-17 13:59:20', '2014-03-17 22:17:55', '2014-03-17 22:18:07', '2014-03-17 22:18:51'], [0, 0, 0, 0], ['', '', '', ''], [0, 0, 0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1005, 100005, [], [], [], [], [], []),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1006, 100006, [1073752, 591325, 591325], [1, 2, 3], ['2014-03-17 11:37:06', '2014-03-17 14:07:47', '2014-03-17 14:36:21'], [0, 0, 0], ['', '', ''], [0, 0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1007, 100007, [], [], [], [], [], []),
(101500, '2014-03-17', 1, 0, 1008, 100008, [], [], [], [], [], []),
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1009, 100009, [591325, 1073752], [1, 2], ['2014-03-17 00:46:05', '2014-03-17 00:46:05'], [0, 0], ['', ''], [0, 0]),
(101500, '2014-03-17', 1, 1, 1010, 100010, [1073752, 591325, 591325, 591325], [1, 2, 3, 4], ['2014-03-17 13:28:33', '2014-03-17 13:30:26', '2014-03-17 18:51:21', '2014-03-17 18:51:45'], [0, 0, 0, 0], ['', '', '', ''], [0, 0, 0, 0]);
CREATE TABLE anterior declara la estructura de datos anidada
Goals, que contiene datos sobre conversiones, u objetivos alcanzados.
Cada fila de la tabla ‘visits’ corresponde a cero o más conversiones.
Cuando la configuración
flatten_nested se establece en
0 (
flatten_nested=1 de forma predeterminada), se admiten niveles arbitrarios de anidamiento.
En la mayoría de los casos, al trabajar con una estructura de datos anidada, sus columnas se especifican mediante nombres de columna separados por un punto.
Estas columnas forman un array de tipos correspondientes.
Todos los arrays de columnas de una misma estructura de datos anidada tienen la misma longitud.
Por ejemplo:
SELECT
Goals.ID,
Goals.EventTime
FROM test.visits
WHERE CounterID = 101500 AND length(Goals.ID) < 5
ORDER BY VisitID
LIMIT 10
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Goals.ID ┃ Goals.EventTime ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
1. │ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 16:38:10','2014-03-17 16:38:48','2014-03-17 16:42:27'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
2. │ [1073752] │ ['2014-03-17 00:28:25'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
3. │ [1073752] │ ['2014-03-17 10:46:20'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
4. │ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:59:20','2014-03-17 22:17:55','2014-03-17 22:18:07','2014-03-17 22:18:51'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
5. │ [] │ [] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
6. │ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 11:37:06','2014-03-17 14:07:47','2014-03-17 14:36:21'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
7. │ [] │ [] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
8. │ [] │ [] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
9. │ [591325,1073752] │ ['2014-03-17 00:46:05','2014-03-17 00:46:05'] │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
10. │ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:28:33','2014-03-17 13:30:26','2014-03-17 18:51:21','2014-03-17 18:51:45'] │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Como cada columna de una estructura
Filtrado de columnas Nested en WHERE
Nested se almacena como un
Array, al referenciarla en una cláusula
WHERE obtienes el array completo de cada fila, no un elemento individual. No puedes comparar directamente una columna anidada con un valor escalar, así que debes usar funciones de arrays.
Por ejemplo, esta consulta no devuelve silenciosamente cero filas, sino que genera una excepción, porque
Goals.ID es de tipo
Array(UInt32) y
equals(Array(UInt32), UInt32) no es una comparación válida:
-- WRONG: compares the entire Array to a scalar
SELECT * FROM test.visits
WHERE Goals.ID = 591325;
Usa
Code: 43. DB::Exception: Illegal types of arguments (`Array(UInt32)`, `UInt32`)
of function `equals`. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
has para comprobar si un array contiene un valor específico:
Usa
-- Find visits that have at least one goal with ID 591325
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE has(Goals.ID, 591325);
arrayExists cuando la condición sea más compleja:
Puede filtrar por la longitud de un array con
-- Find visits that have at least one goal with ID greater than 1000000
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE arrayExists(id -> id > 1000000, Goals.ID);
length o excluir los arrays vacíos con
notEmpty:
Para filtrar elementos individuales de una estructura anidada en lugar de filas completas, use
-- Visits with at least 3 goals
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE length(Goals.ID) >= 3;
-- Visits with at least one goal (non-empty array)
SELECT CounterID, VisitID, Goals.ID
FROM test.visits
WHERE notEmpty(Goals.ID);
ARRAY JOIN para expandir primero los arrays.
Después de
ARRAY JOIN, cada elemento se convierte en una fila independiente, por lo que la cláusula
WHERE se aplica a valores escalares.
Para obtener más información, consulte la cláusula
ARRAY JOIN. Ejemplo:
SELECT
Goal.ID,
Goal.EventTime
FROM test.visits
ARRAY JOIN Goals AS Goal
WHERE CounterID = 101500 AND length(Goals.ID) < 5
ORDER BY VisitID, Goal.Serial
LIMIT 10
No se puede realizar
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Goal.ID ┃ Goal.EventTime ┃
┡━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
1. │ 1073752 │ 2014-03-17 16:38:10 │
├─────────┼─────────────────────┤
2. │ 591325 │ 2014-03-17 16:38:48 │
├─────────┼─────────────────────┤
3. │ 591325 │ 2014-03-17 16:42:27 │
├─────────┼─────────────────────┤
4. │ 1073752 │ 2014-03-17 00:28:25 │
├─────────┼─────────────────────┤
5. │ 1073752 │ 2014-03-17 10:46:20 │
├─────────┼─────────────────────┤
6. │ 1073752 │ 2014-03-17 13:59:20 │
├─────────┼─────────────────────┤
7. │ 591325 │ 2014-03-17 22:17:55 │
├─────────┼─────────────────────┤
8. │ 591325 │ 2014-03-17 22:18:07 │
├─────────┼─────────────────────┤
9. │ 591325 │ 2014-03-17 22:18:51 │
├─────────┼─────────────────────┤
10. │ 1073752 │ 2014-03-17 11:37:06 │
└─────────┴─────────────────────┘
SELECT sobre una estructura de datos anidada completa. Solo se pueden enumerar explícitamente las columnas individuales que forman parte de ella.
Para una consulta
Inserción de datos
INSERT, debe pasar por separado todos los arrays de las columnas que componen una estructura de datos anidada (como si fueran arrays de columnas individuales). Durante la inserción, el sistema comprueba que todos tengan la misma longitud.
Cada subcolumna anidada aparece en la lista de columnas con notación de punto (
Goals.ID,
Goals.Serial, …), y los valores correspondientes son arrays:
Todos los arrays de subcolumnas anidadas dentro de una misma fila deben tener la misma longitud. Si las longitudes no coinciden, se produce un error:
INSERT INTO test.visits
(CounterID, StartDate, Sign, IsNew, VisitID, UserID,
Goals.ID, Goals.Serial, Goals.EventTime, Goals.Price, Goals.OrderID, Goals.CurrencyID)
VALUES
-- A visit with two goals: each nested sub-column gets an array of length 2
(101500, '2014-03-18', 1, 1, 2001, 200001,
[1073752, 591325], [1, 2],
['2014-03-18 10:00:00', '2014-03-18 10:05:00'],
[100, 200], ['order_a', 'order_b'], [1, 2]),
-- A visit with no goals: all nested sub-columns get empty arrays
(101500, '2014-03-18', 1, 0, 2002, 200002,
[], [], [], [], [], []);
En una consulta
-- ERROR: Goals.ID has 2 elements, but Goals.Serial has 1
INSERT INTO test.visits
(CounterID, StartDate, Sign, IsNew, VisitID, UserID,
Goals.ID, Goals.Serial, Goals.EventTime, Goals.Price, Goals.OrderID, Goals.CurrencyID)
VALUES
(101500, '2014-03-18', 1, 1, 2003, 200003,
[1073752, 591325], [1],
['2014-03-18 12:00:00'], [0], [''], [0]);
DESCRIBE, las columnas de una estructura de datos anidada también se muestran por separado, de la misma manera.
Las consultas
Limitaciones de ALTER
ALTER sobre estructuras de datos anidadas tienen las siguientes limitaciones:
Añadir subcolumnas funciona con normalidad. Puede añadir una nueva subcolumna a una estructura
Nested existente:
La eliminación de subcolumnas se aplica a subcolumnas individuales:
ALTER TABLE test.visits ADD COLUMN Goals.Revenue Float64;
Modificar el tipo de una subcolumna es posible y desencadena una mutación (reescritura de datos):
ALTER TABLE test.visits DROP COLUMN Goals.Revenue;
Cambiar el nombre tiene restricciones. Puede cambiar el nombre de una subcolumna dentro de la misma estructura anidada:
ALTER TABLE test.visits MODIFY COLUMN Goals.Price Int32;
Sin embargo, no puedes:
-- OK: stays within the Goals structure
ALTER TABLE test.visits RENAME COLUMN Goals.Price TO Goals.Amount;
- Cambiar el nombre de la estructura anidada completa (p. ej.,
Goalspor
Conversions).
- Mover una subcolumna a otra estructura anidada (p. ej.,
Goals.IDa
OtherNested.ID).
- Sacar una subcolumna de una estructura anidada o moverla a una (p. ej.,
Goals.IDa
GoalIDo viceversa).