Los Query API endpoints respetan la lista de IP permitidas configurada a nivel de clave de API. Al igual que SQL Console, los Query API endpoints actúan como proxy para las solicitudes desde la infraestructura de ClickHouse, por lo que la configuración de la lista de IP permitidas a nivel de servicio no aplica. Para restringir qué clientes pueden llamar a tus Query API endpoints:
Control de acceso por IP
1
Abrir la configuración de la clave de API
- Ve a ClickHouse Cloud Console → Organization → API Keys
- Haz clic en Edit junto a la clave de API utilizada para los Query API endpoints
2
Agregar direcciones IP permitidas
- En la sección Allow access to this API Key, selecciona Specific locations
- Introduce direcciones IP o rangos CIDR (por ejemplo,
203.0.113.1o
203.0.113.0/24)
- Agrega varias entradas según sea necesario