Cree fácilmente endpoints de API REST a partir de sus consultas guardadas

Crear aplicaciones interactivas basadas en datos requiere no solo una base de datos rápida, datos bien estructurados y consultas optimizadas. El front-end y los microservicios también necesitan una forma sencilla de consumir los datos que devuelven esas consultas, preferiblemente mediante API bien diseñadas.

La función Query API endpoints le permite crear un endpoint de API directamente a partir de cualquier consulta SQL guardada en la consola de ClickHouse Cloud. Podrá acceder a los endpoints de API mediante HTTP para ejecutar sus consultas guardadas sin necesidad de conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud mediante un driver nativo.

​ Control de acceso por IP

Los Query API endpoints respetan la lista de IP permitidas configurada a nivel de clave de API. Al igual que SQL Console, los Query API endpoints actúan como proxy para las solicitudes desde la infraestructura de ClickHouse, por lo que la configuración de la lista de IP permitidas a nivel de servicio no aplica.

Para restringir qué clientes pueden llamar a tus Query API endpoints:

1 Abrir la configuración de la clave de API Ve a ClickHouse Cloud Console → Organization → API Keys Haz clic en Edit junto a la clave de API utilizada para los Query API endpoints 2 Agregar direcciones IP permitidas En la sección Allow access to this API Key, selecciona Specific locations Introduce direcciones IP o rangos CIDR (por ejemplo, 203.0.113.1 o 203.0.113.0/24 ) Agrega varias entradas según sea necesario Para crear Query API endpoints, se requiere un Admin Console Role y una clave de API con los permisos adecuados.