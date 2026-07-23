Proporciona la UI de ClickStack: una plataforma de observabilidad lista para producción basada en ClickHouse y OpenTelemetry (OTel), que unifica logs, trazas, métricas y sesiones en una única solución escalable y de alto rendimiento.

Managed ClickStack lleva la plataforma de observabilidad ClickStack de código abierto a ClickHouse Cloud en una modalidad totalmente gestionada. Basado en ClickHouse y OpenTelemetry (OTel), unifica logs, trazas, métricas y datos de sesión en una única solución de alto rendimiento. Diseñado para la monitorización y la depuración de sistemas complejos, Managed ClickStack permite a desarrolladores y SRE rastrear issues de extremo a extremo sin tener que cambiar de herramienta ni correlacionar datos manualmente mediante timestamps o ID de correlación.

Como oferta gestionada, Managed ClickStack ofrece el proyecto de código abierto con la UI de ClickStack integrada directamente en la consola de ClickHouse Cloud, control de acceso basado en roles (RBAC) nativo y capacidades adicionales como AI Notebooks y alertas de nivel empresarial. No hay infraestructura que administrar ni una autenticación independiente que configurar.

La UI de ClickStack (HyperDX) es un frontend diseñado específicamente para explorar y visualizar datos de observabilidad, con soporte tanto para consultas de estilo Lucene como para SQL, dashboards interactivos, alertas, exploración de trazas y mucho más, todo optimizado para ClickHouse como backend.

Managed ClickStack puede iniciarse con un solo clic y conectarse a tus datos, totalmente integrado en el sistema de autenticación de ClickHouse Cloud para ofrecer un acceso fluido y seguro a tu información de observabilidad.

Encontrará ClickStack en el menú principal de navegación de la izquierda al seleccionar cualquier servicio.

Para empezar a usar ClickStack en ClickHouse Cloud, le recomendamos nuestra guía de primeros pasos