Visualiza los datos de system.query_log para simplificar la depuración y la optimización del rendimiento de las consultas

La función Query Insights facilita el uso del registro de consultas integrado de ClickHouse mediante visualizaciones y tablas. La tabla system.query_log de ClickHouse es una fuente clave de información para la optimización de consultas, la depuración y la monitorización del estado general y del rendimiento del clúster.

​ Vista general de las consultas

Después de seleccionar un servicio, el elemento de navegación Monitoring de la barra lateral izquierda debería expandirse para mostrar un nuevo subelemento, Query insights. Al hacer clic en esta opción, se abre la nueva página de Query insights:

​ Métricas principales

Los paneles de estadísticas de la parte superior muestran algunas métricas principales básicas de las consultas durante el período seleccionado. Debajo, se muestran tres gráficos de series temporales con el volumen de consultas, la latencia y la tasa de errores, desglosados por tipo de consulta ( select , insert , other ) en el intervalo de tiempo seleccionado. El gráfico de latencia puede ajustarse aún más para mostrar las latencias p50, p90 y p99:

​ Consultas recientes

Debajo de las métricas principales, una tabla muestra las entradas del registro de consultas (agrupadas por el hash de la consulta normalizada y el usuario) dentro del intervalo de tiempo seleccionado:

Las consultas recientes se pueden filtrar y ordenar por cualquier campo disponible. La tabla también puede configurarse para mostrar u ocultar campos adicionales, como tablas y latencias p90 y p99.

​ Desglose de la consulta

Al seleccionar una consulta de la tabla de consultas recientes, se abrirá un panel lateral con métricas e información específicas de la consulta seleccionada:

Como podemos ver en el panel lateral, esta consulta en particular se ha ejecutado más de 3000 veces en las últimas 24 horas. Todas las métricas de la pestaña Información de la consulta son métricas agregadas, pero también podemos ver las métricas de ejecuciones individuales seleccionando la pestaña Historial de la consulta: