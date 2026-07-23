El conector oficial de ClickHouse para Kafka.

ClickHouse Kafka Connect Sink es el conector de Kafka que envía datos desde un topic de Kafka a una tabla de ClickHouse.

El Kafka Connector Sink se distribuye bajo la licencia Apache 2.0

​ Requisitos del entorno

El framework Kafka Connect v2.7 o una versión posterior debe estar instalado en el entorno.

​ Matriz de compatibilidad de versiones

Versión de ClickHouse Kafka Connect Versión de ClickHouse Kafka Connect Confluent Platform 1.0.0 > 23.3 > 2.7 > 6.1

​ Funcionalidades principales

Incluye semántica exactly-once lista para usar. Se basa en una nueva funcionalidad del núcleo de ClickHouse llamada KeeperMap (utilizada como almacén de estado por el conector) y permite una arquitectura minimalista.

Soporte para almacenes de estado de terceros: actualmente usa In-memory de forma predeterminada, pero puede utilizar KeeperMap (Redis se añadirá próximamente).

Integración principal: desarrollada, mantenida y respaldada por ClickHouse.

Probada continuamente con ClickHouse Cloud.

Inserciones de datos con esquema declarado y sin esquema.

Soporte para todos los tipos de datos de ClickHouse.

​ Instrucciones de instalación

​ Recopila los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

​ Instrucciones generales de instalación

El conector se distribuye como un único archivo JAR que contiene todos los archivos de clase necesarios para ejecutar el plugin.

Para instalar el plugin, siga estos pasos:

Descargue un archivo ZIP que contenga el archivo JAR del conector desde la página de Releases del repositorio de ClickHouse Kafka Connect Sink.

Extraiga el contenido del archivo ZIP y cópielo en la ubicación deseada.

Agregue la ruta al directorio del plugin en la configuración plugin.path de su archivo de propiedades de Connect para que Confluent Platform pueda encontrar el plugin.

Proporcione en la configuración un nombre de topic, el hostname de la instancia de ClickHouse y la contraseña.

connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector tasks.max=1 topics=<topic_name> ssl=true jdbcConnectionProperties=?sslmode=STRICT security.protocol=SSL hostname=<hostname> database=<database_name> password=<password> ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks port=8443 value.converter.schemas.enable=false value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter exactlyOnce=true username=default schemas.enable=false

Reinicie Confluent Platform.

Si usa Confluent Platform, inicie sesión en la UI de Confluent Control Center para verificar que ClickHouse Sink esté disponible en la lista de conectores disponibles.

​ Opciones de configuración

Para conectar el ClickHouse Sink al ClickHouse server, debe proporcionar:

detalles de conexión: hostname ( obligatorio ) y puerto (opcional)

) y puerto (opcional) credenciales de usuario: contraseña ( obligatoria ) y nombre de usuario (opcional)

) y nombre de usuario (opcional) clase del conector: com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector ( obligatoria )

( ) topics o topics.regex: los topics de Kafka que se van a consultar; los nombres de los topics deben coincidir con los nombres de las tablas ( obligatorio )

) convertidores de clave y valor: configúrelos en función del tipo de datos de su topic. Es obligatorio si aún no están definidos en la configuración del worker.

La tabla completa de opciones de configuración:

Nombre de la propiedad Descripción Valor predeterminado hostname (Obligatorio) El nombre de host o la dirección IP del servidor N/A port El puerto de ClickHouse: el valor predeterminado es 8443 (para HTTPS en la nube), pero para HTTP (el valor predeterminado en implementaciones autoalojadas) debe ser 8123 8443 ssl Habilita la conexión SSL a ClickHouse true jdbcConnectionProperties Propiedades de conexión para ClickHouse. Deben comenzar con ? y separarse con & entre cada param=value "" username Nombre de usuario de la base de datos de ClickHouse default password (Obligatorio) Contraseña de la base de datos de ClickHouse N/A database Nombre de la base de datos de ClickHouse default connector.class (Obligatorio) Clase del conector (configúrela explícitamente y manténgala como valor predeterminado) "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" tasks.max Número de tareas del conector "1" errors.retry.timeout Duración máxima de reintento de Kafka Connect en milisegundos. 0 para no reintentar. -1 para reintentos infinitos. El valor recomendado es superior a “10000” ms (10 segundos) Tiempo de espera "0" exactlyOnce Exactly Once activado "false" topics (Obligatorio) Los topics de Kafka que se van a sondear; los nombres de los topics deben coincidir con los nombres de las tablas "" key.converter (Obligatorio* - Ver la descripción) Configúrelo según los tipos de sus claves. Es obligatorio aquí si pasa claves (y no están definidas en la configuración del worker). "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" value.converter (Obligatorio* - Consulta la descripción) Configúrelo según el tipo de datos de su topic. Compatibles: formatos JSON, String, Avro o Protobuf. Es obligatorio aquí si no está definido en la configuración del worker. "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" value.converter.schemas.enable Compatibilidad con esquemas en el convertidor de valores del conector "false" errors.tolerance Tolerancia a errores del conector. Valores compatibles: none, all "none" errors.deadletterqueue.topic.name Si se configura (con errors.tolerance=all), se usará una DLQ para los lotes que fallen (consulta Solución de problemas) "" errors.deadletterqueue.context.headers.enable Añade encabezados adicionales para la DLQ "" clickhouseSettings Lista de configuraciones de ClickHouse separadas por comas (p. ej., “insert_quorum=2, etc…”) "" topic2TableMap Lista separada por comas que asigna nombres de topics a nombres de tablas (p. ej., “topic1=table1, topic2=table2, etc…”) "" tableRefreshInterval Tiempo (en segundos) para actualizar la caché de la definición de la tabla 0 keeperOnCluster Permite configurar el parámetro ON CLUSTER para instancias autoalojadas (p. ej., ON CLUSTER clusterNameInConfigFileDefinition ) para la tabla connect_state de exactly-once (consulte Consultas DDL distribuidas "" bypassRowBinary Permite deshabilitar el uso de RowBinary y RowBinaryWithDefaults para datos basados en esquemas (Avro, Protobuf, etc.); solo debe usarse cuando los datos vayan a tener columnas ausentes y Nullable/Default no sean aceptables "false" dateTimeFormats Formatos de fecha y hora para analizar los campos DateTime64 del esquema, separados por ; (p. ej., someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss ). "" tolerateStateMismatch Permite que el conector descarte registros “anteriores” al offset actual almacenado en AFTER_PROCESSING (p. ej., si se envía el offset 5 y el offset 250 fue el último registrado). Debe usarse para corregir la ingestión tras un fallo y volver a establecerse en "false" una vez completado. "false" ignorePartitionsWhenBatching Ignorará la partición al agrupar mensajes para su inserción (aunque solo si exactlyOnce es false ). Nota de rendimiento: cuantas más tareas del conector haya, menos particiones de Kafka se asignarán por tarea; esto puede traducirse en beneficios decrecientes. "false" bufferCount (desde v1.3.6) Número de registros que se almacenan en el búfer de memoria antes de enviarse a ClickHouse. 0 desactiva el almacenamiento en búfer interno. El almacenamiento en búfer no es compatible con exactlyOnce=true . "0" bufferFlushTime (a partir de la v1.3.6) Tiempo máximo, en milisegundos, durante el que se almacenan registros en el búfer antes de vaciarlos cuando exactlyOnce=false . 0 desactiva el vaciado basado en tiempo. El valor predeterminado es 0 . Solo es necesario para el umbral basado en tiempo. Solo surte efecto cuando bufferCount > 0 . "0" reportInsertedOffsets (desde la v1.3.6) Permite que preCommit devuelva solo los offsets insertados correctamente (en lugar de currentOffsets ) cuando exactlyOnce=false . Esto no aplica cuando ignorePartitionsWhenBatching=true , caso en el que se siguen devolviendo currentOffsets . "false"

​ Tablas de destino

ClickHouse Connect Sink lee mensajes de los topics de Kafka y los escribe en las tablas correspondientes. ClickHouse Connect Sink escribe datos en tablas ya existentes. Asegúrese de que se haya creado en ClickHouse una tabla de destino con un esquema adecuado antes de empezar a insertar datos en ella.

Cada topic requiere su propia tabla de destino en ClickHouse. El nombre de la tabla de destino debe coincidir con el nombre del topic de origen.

Si necesitas transformar los mensajes salientes antes de enviarlos a ClickHouse Kafka Connect Sink, usa las transformaciones de Kafka Connect

​ Tipos de datos compatibles

Con un esquema declarado:

Tipo de Kafka Connect Tipo de ClickHouse Compatible Primitivo STRING String ✅ Sí STRING JSON. Véase abajo (1) ✅ Sí INT8 Int8 ✅ Sí INT16 Int16 ✅ Sí INT32 Int32 ✅ Sí INT64 Int64 ✅ Sí FLOAT32 Float32 ✅ Sí FLOAT64 Float64 ✅ Sí BOOLEAN Boolean ✅ Sí ARRAY Array(T) ✅ No MAP Map(Primitive, T) ✅ No STRUCT Variant(T1, T2, …) ✅ No STRUCT Tuple(a T1, b T2, …) ✅ No STRUCT Nested(a T1, b T2, …) ✅ No STRUCT JSON. Véase abajo (1), (2) ✅ No BYTES String ✅ No org.apache.kafka.connect.data.Time Int64 / DateTime64 ✅ No org.apache.kafka.connect.data.Timestamp Int32 / Date32 ✅ No org.apache.kafka.connect.data.Decimal Decimal ✅ No

(1) - JSON solo es compatible cuando la configuración de ClickHouse incluye input_format_binary_read_json_as_string=1 . Esto solo funciona con la familia de formatos RowBinary, y la configuración afecta a todas las columnas de la solicitud de insert, por lo que todas deben ser de tipo cadena. En este caso, el conector convertirá STRUCT en una cadena JSON.

oneof , el convertidor debe configurarse para NO añadir prefijos/sufijos a los nombres de los campos. Existe la configuración generate.index.for.unions=false para (2) - Cuando struct tiene unions como, el convertidor debe configurarse para NO añadir prefijos/sufijos a los nombres de los campos. Existe la configuraciónpara ProtobufConverter

Sin un esquema declarado:

Un registro se convierte a JSON y se envía a ClickHouse como un valor en formato JSONEachRow

​ Recetas de configuración

Estas son algunas recetas de configuración habituales para empezar rápidamente.

​ Configuración básica

La configuración más sencilla para empezar: supone que estás ejecutando Kafka Connect en modo distribuido y que tienes un servidor de ClickHouse en ejecución en localhost:8443 con SSL habilitado; los datos están en JSON sin esquema.

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , "tasks.max" : "1" , "consumer.override.max.poll.records" : "5000" , "consumer.override.max.partition.fetch.bytes" : "5242880" , "database" : "default" , "errors.retry.timeout" : "60000" , "exactlyOnce" : "false" , "hostname" : "localhost" , "port" : "8443" , "ssl" : "true" , "jdbcConnectionProperties" : "?ssl=true&sslmode=strict" , "username" : "default" , "password" : "<PASSWORD>" , "topics" : "<TOPIC_NAME>" , "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , "value.converter.schemas.enable" : "false" , "clickhouseSettings" : "" } }

connector.client.config.override.policy=All . Consulta la La configuración del conector anterior requiere que habilites la sobrescritura de la configuración del cliente en la configuración de tu worker mediante. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener más información.

​ Configuración básica con varios topics

El conector puede consumir datos de varios topics

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "topics" : "SAMPLE_TOPIC, ANOTHER_TOPIC, YET_ANOTHER_TOPIC" , ... } }

​ Configuración básica con DLQ

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "errors.tolerance" : "all" , "errors.deadletterqueue.topic.name" : "<DLQ_TOPIC>" , "errors.deadletterqueue.context.headers.enable" : "true" , } }

​ Compatibilidad con esquemas Avro

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "io.confluent.connect.avro.AvroConverter" , "value.converter.schema.registry.url" : "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>" , "value.converter.schemas.enable" : "true" , } }

​ Asignación de tipos de Avro

io.confluent.connect.avro.AvroConverter , la implementación oficial de serialización/deserialización de Avro en Kafka Connect. Consulta la La asignación de tipos siguiente está definida por, la implementación oficial de serialización/deserialización de Avro en Kafka Connect. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener información avanzada sobre la lógica de conversión.

✅: Compatible

❌: No compatible

️⚠️: Parcialmente compatible

Tipo de Avro Tipo de Kafka Connect Compatible Notas null N/A ❌ No es compatible como tipo independiente, pero puede usarse en uniones boolean BOOLEAN ✅ int INT8/INT16/INT32 ✅ El valor predeterminado es INT32. Se resuelve como INT8 si el esquema tiene la propiedad connect.type=int8 (de forma análoga, como INT16 si connect.type=int16 ) long INT64 ✅ float FLOAT32 ✅ double FLOAT64 ✅ bytes BYTES ✅ string STRING ✅ record STRUCT ✅ enum STRING ✅ array ARRAY/MAP ✅ El valor predeterminado es ARRAY. Se resuelve como MAP si el campo se construyó originalmente mediante AvroData.fromConnectSchema (fuente) map MAP ✅ union STRUCT/ <T> ⚠️ El valor predeterminado es STRUCT. Se resuelve como el tipo singleton T en la definición de la unión si flatten.singleton.unions=true (consulta la documentación) fixed BYTES ⚠️ El tipo lógico decimal de fixed no es compatible (consulta más abajo)

Consulta Tipos de datos compatibles para ver la asignación entre los tipos de Kafka Connect y los tipos de ClickHouse.

​ Esquemas de Avro no compatibles

Los siguientes esquemas de Avro no son compatibles con el conector:

tipo lógico decimal de longitud fija

{ "name" : "decimal_18_4" , "type" : "fixed" , "size" : 8 , "logicalType" : "decimal" , "precision" : 18 , "scale" : 4 }

uniones nullable

{ "name" : "mixed_union" , "type" : [ "null" , "string" , "int" ], "default" : null }

uniones de registro

{ "name" : "record_union" , "type" : [ { "type" : "record" , "name" : "TypeA" , "fields" : [ { "name" : "label" , "type" : "string" } ] }, { "type" : "record" , "name" : "TypeB" , "fields" : [ { "name" : "count" , "type" : "int" } ] } ] }

​ Compatibilidad con esquemas de Protobuf

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter" , "value.converter.schema.registry.url" : "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>" , "value.converter.schemas.enable" : "true" , } }

Tenga en cuenta: si tiene problemas por clases faltantes, no todos los entornos incluyen el convertidor de protobuf y es posible que necesite una versión alternativa del JAR que incluya las dependencias.

​ Asignación de tipos de Protobuf

io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter , la implementación oficial de serialización/deserialización de Protobuf en Kafka Connect. Consulta la La asignación de tipos que aparece a continuación está definida por, la implementación oficial de serialización/deserialización de Protobuf en Kafka Connect. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener información avanzada sobre la lógica de conversión.

✅: Compatible

❌: No compatible

️⚠️: Compatibilidad parcial

Tipo de Protobuf Tipo de Kafka Connect Tipo de ClickHouse Compatible Notas double FLOAT64 Float64 ✅ float FLOAT32 Float32 ✅ int32 INT8/INT16/INT32 Int32 ✅ El valor predeterminado es INT32. Se interpreta como INT8 si el esquema tiene la opción connect.type=int8 (de forma análoga para INT16 si connect.type=int16 ) sint32 INT8/INT16/INT32 Int32 ✅ El valor predeterminado es INT32. Se interpreta como INT8 si el esquema tiene la opción connect.type=int8 (de forma análoga para INT16 si connect.type=int16 ) sfixed32 INT8/INT16/INT32 Int32 ✅ El valor predeterminado es INT32. Se interpreta como INT8 si el esquema tiene la opción connect.type=int8 (de forma análoga para INT16 si connect.type=int16 ) uint32 INT64 UInt32 ✅ fixed32 INT64 UInt32 ✅ int64 INT64 Int64 ✅ uint64 INT64 UInt64 ✅ sint64 INT64 Int64 ✅ fixed64 INT64 UInt64 ✅ sfixed64 INT64 Int64 ✅ bool BOOLEAN Bool ✅ string STRING String ✅ bytes BYTES String ✅ enum INT32/STRING Int32 ✅ El valor predeterminado es STRING. Se interpreta como INT32 si int.for.enums=true (consulta la documentación de Schema Registry) message STRUCT Tuple / JSON ⚠️ Consulta la sección de esquemas no compatibles más abajo repeated T (where T is not a map entry) ARRAY Array(T) ✅ map<K, V> MAP Map(K, V) ✅ oneof STRUCT Tuple / Variant ⚠️ Consulta la sección siguiente sobre cómo traducir oneof al esquema de ClickHouse google.protobuf.DoubleValue FLOAT64 Nullable(Float64) ✅ google.protobuf.FloatValue FLOAT32 Nullable(Float32) ✅ google.protobuf.Int64Value INT64 Nullable(Int64) ✅ google.protobuf.UInt64Value INT64 Nullable(UInt64) ✅ google.protobuf.UInt32Value INT64 Nullable(UInt32) ✅ google.protobuf.Int32Value INT32 Nullable(Int32) ✅ google.protobuf.BoolValue BOOLEAN Nullable(Bool) ✅ google.protobuf.StringValue STRING Nullable(String) ✅ google.protobuf.BytesValue BYTES Nullable(String) ✅ google.protobuf.Timestamp org.apache.kafka.connect.data.Timestamp DateTime64(3) ✅ google.type.Date org.apache.kafka.connect.data.Date Date ✅ google.type.TimeOfDay org.apache.kafka.connect.data.Time Int32 / Int64 ✅ google.protobuf.Duration STRUCT Tuple( seconds Int64, nano Nullable(Int32)) ✅ google.protobuf.Any N/A N/A ❌ google.protobuf.Empty N/A N/A ❌

Consulta Tipos de datos compatibles para ver la asignación entre los tipos de Kafka Connect y los de ClickHouse.

​ Nota sobre la conversión de campos oneof en columnas de ClickHouse

El conector no admite convertir uniones de Protobuf ( oneof ) al tipo Variant de ClickHouse. En su lugar, enumera los campos oneof como campos anulables individuales en el esquema de tu tabla de ClickHouse.

Por ejemplo:

syntax = "proto3" ; package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test ; message StringIntUnion { oneof mixed { string mixed_string = 2 ; int32 mixed_int = 3 ; } }

se traduce como la siguiente definición de tabla de ClickHouse:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StringIntUnion` ( mixed_string Nullable(String), mixed_int Nullable(Int32) ) ENGINE = ...;

​ Esquemas Protobuf no compatibles

Los siguientes esquemas Protobuf no son compatibles con el conector:

uniones de varios mensajes (antes de la versión 26.1 de CH)

syntax = "proto3" ; package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test ; message TwoRecords { oneof payload { TypeA type_a = 2 ; TypeB type_b = 3 ; } // translates to Nullable(Tuple(label String)) in ClickHouse, which is unsupported message TypeA { string label = 1 ; } // translates to Nullable(Tuple(count Int32)) in ClickHouse, which is unsupported message TypeB { int32 count = 1 ; } }

allow_experimental_nullable_tuple_type=1 (consulta Desde la versión 26.1 de CH, se admite este esquema cuando(consulta esta página de la documentación ).

​ Compatibilidad con esquemas JSON

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , } }

​ Compatibilidad con el convertidor String

CSV y TSV. El conector admite el convertidor String en diferentes formatos de ClickHouse: JSON

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" , "customInsertFormat" : "true" , "insertFormat" : "CSV" } }

​ Almacenamiento en búfer interno

El almacenamiento en búfer interno permite que la tarea del sink acumule registros de varias llamadas a poll() y los vuelque a ClickHouse en lotes más grandes. Esto puede mejorar el throughput en cargas de trabajo donde cada sondeo produce muchos lotes pequeños por partición.

Comportamiento clave:

bufferCount controla cuántos registros se almacenan en el búfer antes de volcarse.

controla cuántos registros se almacenan en el búfer antes de volcarse. bufferFlushTime establece un tiempo máximo de espera (en milisegundos) antes de volcar los registros almacenados en el búfer.

establece un tiempo máximo de espera (en milisegundos) antes de volcar los registros almacenados en el búfer. bufferFlushTime solo surte efecto cuando bufferCount > 0 .

solo surte efecto cuando . bufferCount=0 y bufferFlushTime=0 mantienen el almacenamiento en búfer deshabilitado (comportamiento predeterminado).

y mantienen el almacenamiento en búfer deshabilitado (comportamiento predeterminado). El almacenamiento en búfer no es compatible cuando exactlyOnce=true .

Por qué el almacenamiento en búfer es incompatible con el modo exactly-once: El almacenamiento en búfer cambia los límites de los lotes, lo que rompe la deduplicación de bloques de ClickHouse y la máquina de estados del offset del conector. Para resolverlo, deshabilita el modo exactly-once con exactlyOnce=false en la configuración de tu conector, o deshabilita el almacenamiento en búfer con bufferCount=0 .

Ejemplo:

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "exactlyOnce" : "false" , "bufferCount" : "5000" , "bufferFlushTime" : "2000" } }

La funcionalidad de registro se proporciona automáticamente mediante Kafka Connect Platform. El destino y el formato de los registros se pueden configurar mediante el archivo de configuración de Kafka Connect.

Si usa Confluent Platform, los registros pueden consultarse ejecutando un comando de la CLI:

confluent local services connect log

Para obtener más información, consulta el tutorial oficial.

ClickHouse Kafka Connect expone métricas de runtime mediante Java Management Extensions (JMX) . JMX está habilitado en Kafka Connector de forma predeterminada.

​ Métricas específicas de ClickHouse

El conector expone métricas personalizadas a través del siguiente nombre de MBean:

com . clickhouse : type = ClickHouseKafkaConnector,name = SinkTask{id}

Nombre de la métrica Tipo Descripción receivedRecords long El número total de registros recibidos. recordProcessingTime long Tiempo total en nanosegundos empleado en agrupar y convertir los registros en una estructura unificada. taskProcessingTime long Tiempo total en nanosegundos empleado en procesar e insertar datos en ClickHouse.

​ Métricas de productor/consumidor de Kafka

El conector expone métricas estándar de productor y consumidor de Kafka que proporcionan información sobre el flujo de datos, el throughput y el rendimiento.

Métricas a nivel de topic:

records-sent-total : Número total de registros enviados al topic

: Número total de registros enviados al topic bytes-sent-total : Número total de bytes enviados al topic

: Número total de bytes enviados al topic record-send-rate : Tasa promedio de registros enviados por segundo

: Tasa promedio de registros enviados por segundo byte-rate : Promedio de bytes enviados por segundo

: Promedio de bytes enviados por segundo compression-rate : Ratio de compresión alcanzado

Métricas a nivel de partición:

records-sent-total : Número total de registros enviados a la partición

: Número total de registros enviados a la partición bytes-sent-total : Número total de bytes enviados a la partición

: Número total de bytes enviados a la partición records-lag : Lag actual de la partición

: Lag actual de la partición records-lead : Lead actual de la partición

: Lead actual de la partición replica-fetch-lag : Información de lag de las réplicas

Métricas de conexión a nivel de nodo:

connection-creation-total : Número total de conexiones creadas con el nodo de Kafka

: Número total de conexiones creadas con el nodo de Kafka connection-close-total : Número total de conexiones cerradas

: Número total de conexiones cerradas request-total : Número total de solicitudes enviadas al nodo

: Número total de solicitudes enviadas al nodo response-total : Número total de respuestas recibidas del nodo

: Número total de respuestas recibidas del nodo request-rate : Tasa promedio de solicitudes por segundo

: Tasa promedio de solicitudes por segundo response-rate : Tasa promedio de respuestas por segundo

Estas métricas ayudan a supervisar:

Throughput : Hacer seguimiento de las tasas de ingestión de datos

: Hacer seguimiento de las tasas de ingestión de datos Lag : Identificar cuellos de botella y retrasos de procesamiento

: Identificar cuellos de botella y retrasos de procesamiento Compresión : Medir la eficiencia de la compresión de datos

: Medir la eficiencia de la compresión de datos Estado de las conexiones: Supervisar la conectividad y la estabilidad de la red

​ Métricas de Kafka Connect Framework

El conector se integra con Kafka Connect Framework y expone métricas sobre el ciclo de vida de las tareas y el seguimiento de errores.

Métricas de estado de las tareas:

task-count : Número total de tareas en el conector

: Número total de tareas en el conector running-task-count : Número de tareas que se están ejecutando actualmente

: Número de tareas que se están ejecutando actualmente paused-task-count : Número de tareas actualmente en pausa

: Número de tareas actualmente en pausa failed-task-count : Número de tareas que han fallado

: Número de tareas que han fallado destroyed-task-count : Número de tareas destruidas

: Número de tareas destruidas unassigned-task-count : Número de tareas sin asignar

Los valores de estado de las tareas incluyen: running , paused , failed , destroyed , unassigned

Métricas de errores:

deadletterqueue-produce-failures : Número de escrituras fallidas en la DLQ

: Número de escrituras fallidas en la DLQ deadletterqueue-produce-requests : Número total de intentos de escritura en la DLQ

: Número total de intentos de escritura en la DLQ last-error-timestamp : Marca temporal del último error

: Marca temporal del último error records-skip-total : Número total de registros omitidos debido a errores

: Número total de registros omitidos debido a errores records-retry-total : Número total de registros reintentados

: Número total de registros reintentados errors-total : Número total de errores detectados

Métricas de rendimiento:

offset-commit-failures : Número de commits de offset fallidos

: Número de commits de offset fallidos offset-commit-avg-time-ms : Tiempo promedio de los commits de offset

: Tiempo promedio de los commits de offset offset-commit-max-time-ms : Tiempo máximo de los commits de offset

: Tiempo máximo de los commits de offset put-batch-avg-time-ms : Tiempo promedio para procesar un lote

: Tiempo promedio para procesar un lote put-batch-max-time-ms : Tiempo máximo para procesar un lote

: Tiempo máximo para procesar un lote source-record-poll-total : Total de registros recuperados

​ Prácticas recomendadas de monitorización

Supervise el consumer lag: Controle records-lag por partición para identificar cuellos de botella en el procesamiento Controle las tasas de error: Observe errors-total y records-skip-total para detectar problemas de calidad de los datos Observe el estado de las tareas: Supervise las métricas de estado de las tareas para asegurarse de que se ejecutan correctamente Mida el rendimiento: Use records-send-rate y byte-rate para controlar el rendimiento de la ingestión Supervise el estado de las conexiones: Compruebe las métricas de conexión a nivel de nodo para detectar problemas de red Controle la eficiencia de la compresión: Use compression-rate para optimizar la transferencia de datos

Para ver definiciones detalladas de las métricas JMX y la integración con Prometheus, consulte el archivo de configuración jmx-export-connector.yml

No se admiten eliminaciones.

El tamaño del lote se hereda de las propiedades del consumer de Kafka.

Al usar KeeperMap para exactly-once, si se cambia o se restablece el offset, debe eliminar el contenido de KeeperMap para ese topic concreto. (Consulte la guía de solución de problemas a continuación para obtener más detalles)

​ Ajuste del rendimiento y optimización del caudal

En esta sección se describen estrategias de ajuste del rendimiento para ClickHouse Kafka Connect Sink. El ajuste del rendimiento es esencial al trabajar con casos de uso de alto caudal o cuando se necesita optimizar el uso de recursos y minimizar la latencia.

​ ¿Cuándo se necesita el ajuste del rendimiento?

El ajuste del rendimiento suele ser necesario en los siguientes escenarios:

Cargas de trabajo de alto rendimiento : al procesar millones de eventos por segundo desde topics de Kafka

: al procesar millones de eventos por segundo desde topics de Kafka Consumer lag : cuando el conector no puede seguir el ritmo de producción de datos, lo que provoca un retraso cada vez mayor

: cuando el conector no puede seguir el ritmo de producción de datos, lo que provoca un retraso cada vez mayor Restricciones de recursos : cuando necesitas optimizar el uso de CPU, memoria o red

: cuando necesitas optimizar el uso de CPU, memoria o red Múltiples topics : al consumir simultáneamente de varios topics de gran volumen

: al consumir simultáneamente de varios topics de gran volumen Mensajes pequeños: al trabajar con muchos mensajes pequeños que se beneficiarían del procesamiento por lotes en el servidor

El ajuste del rendimiento NO suele ser necesario cuando:

Procesas volúmenes bajos o moderados (< 10,000 mensajes/segundo)

El consumer lag es estable y aceptable para tu caso de uso

La configuración predeterminada del conector ya cumple tus requisitos de rendimiento

Tu clúster de ClickHouse puede manejar fácilmente la carga entrante

​ Comprender el flujo de datos

Antes de ajustar la configuración, es importante comprender cómo fluyen los datos a través del conector:

Kafka Connect Framework recupera mensajes de los topics de Kafka en segundo plano El conector sondea mensajes del búfer interno del framework El conector agrupa los mensajes en lotes según el tamaño del sondeo ClickHouse recibe el insert por lotes mediante HTTP/S ClickHouse procesa el insert (de forma síncrona o asíncrona)

El rendimiento puede optimizarse en cada una de estas etapas.

​ Ajuste del tamaño del lote en Kafka Connect

El primer nivel de optimización consiste en controlar la cantidad de datos que el conector recibe de Kafka en cada lote.

Configuración de fetch

Kafka Connect (el framework) recupera mensajes de los topics de Kafka en segundo plano, independientemente del conector:

fetch.min.bytes : Cantidad mínima de datos antes de que el framework entregue datos al conector (predeterminado: 1 byte)

: Cantidad mínima de datos antes de que el framework entregue datos al conector (predeterminado: 1 byte) fetch.max.bytes : Cantidad máxima de datos que se puede recuperar en una sola solicitud (predeterminado: 52428800 / 50 MB)

: Cantidad máxima de datos que se puede recuperar en una sola solicitud (predeterminado: 52428800 / 50 MB) fetch.max.wait.ms : Tiempo máximo de espera antes de devolver datos si no se alcanza fetch.min.bytes (predeterminado: 500 ms)

En Confluent Cloud, para ajustar esta configuración es necesario abrir un caso de soporte a través de Confluent Cloud.

Configuración de sondeo

El conector sondea mensajes del búfer del framework:

max.poll.records : Número máximo de registros devueltos en un único sondeo (predeterminado: 500)

: Número máximo de registros devueltos en un único sondeo (predeterminado: 500) max.partition.fetch.bytes : Cantidad máxima de datos por partición (predeterminado: 1048576 / 1 MB)

En Confluent Cloud, para ajustar estos parámetros, es necesario abrir un caso de soporte a través de Confluent Cloud.

Configuración recomendada para un alto rendimiento

Para obtener un rendimiento óptimo con ClickHouse, procure usar lotes de mayor tamaño:

# Aumentar el número de registros por sondeo consumer.override.max.poll.records =5000 # Aumentar el tamaño de fetch por partición (5 MB) consumer.override.max.partition.fetch.bytes =5242880 # Opcional: Aumentar el tamaño mínimo de fetch para esperar más datos (1 MB) consumer.override.fetch.min.bytes =1048576 # Opcional: Reducir el tiempo de espera si la latencia es crítica consumer.override.fetch.max.wait.ms =300

connector.client.config.override.policy=All . Consulta la Las propiedades anteriores requieren que habilites las anulaciones del cliente en la configuración de tu worker mediante. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener más información.

Importante: Los ajustes de fetch de Kafka Connect representan datos comprimidos, mientras que ClickHouse recibe datos sin comprimir. Equilibra estos ajustes en función de tu ratio de compresión.

Compromisos:

Lotes más grandes = Mejor rendimiento de ingestión en ClickHouse, menos partes y menor sobrecarga

= Mejor rendimiento de ingestión en ClickHouse, menos partes y menor sobrecarga Lotes más grandes = Mayor uso de memoria y posible aumento de la latencia de extremo a extremo

= Mayor uso de memoria y posible aumento de la latencia de extremo a extremo Lotes demasiado grandes = Riesgo de timeouts, errores OutOfMemory o de exceder max.poll.interval.ms

​ Inserciones asíncronas

Las inserciones asíncronas son una característica muy útil cuando el conector envía lotes relativamente pequeños o cuando desea optimizar aún más la ingestión trasladando a ClickHouse la responsabilidad del procesamiento por lotes.

Cuándo usar inserción asíncrona

Considera habilitar la inserción asíncrona cuando:

Muchos lotes pequeños : Tu conector envía lotes pequeños con frecuencia (< 1000 filas por lote)

: Tu conector envía lotes pequeños con frecuencia (< 1000 filas por lote) Alta concurrencia : Varias tareas del conector escriben en la misma tabla

: Varias tareas del conector escriben en la misma tabla Implementación distribuida : Ejecutas muchas instancias del conector en distintos hosts

: Ejecutas muchas instancias del conector en distintos hosts Sobrecarga por creación de partes : Estás experimentando errores de “too many parts”

: Estás experimentando errores de “too many parts” Carga de trabajo mixta: Combinas la ingestión en tiempo real con cargas de trabajo de consultas

NO uses la inserción asíncrona cuando:

Ya estás enviando lotes grandes (> 10,000 filas por lote) con una frecuencia controlada

Necesitas visibilidad inmediata de los datos (las consultas deben ver los datos al instante)

La semántica exactly-once con wait_for_async_insert=0 entra en conflicto con tus requisitos

entra en conflicto con tus requisitos Tu caso de uso puede beneficiarse más de mejoras en la agrupación en lotes del lado del cliente

Cómo funcionan las inserciones asíncronas

Con las inserciones asíncronas habilitadas, ClickHouse:

Recibe la consulta de inserción del conector Escribe los datos en un búfer en memoria (en lugar de escribirlos inmediatamente en disco) Devuelve una respuesta de éxito al conector (si wait_for_async_insert=0 ) Vuelca el búfer a disco cuando se cumple una de estas condiciones: El búfer alcanza async_insert_max_data_size (valor predeterminado: 100 MB)

(valor predeterminado: 100 MB) Han transcurrido async_insert_busy_timeout_ms milisegundos desde la primera inserción (valor predeterminado: 1000 ms)

milisegundos desde la primera inserción (valor predeterminado: 1000 ms) Se alcanza el número máximo de consultas acumuladas ( async_insert_max_query_number , valor predeterminado: 100)

Esto reduce significativamente la cantidad de partes creadas y mejora el rendimiento general.

Habilitar inserción asíncrona

Añada la configuración de async insert al parámetro de configuración clickhouseSettings :

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1" } }

Configuraciones clave:

async_insert=1 : Habilita las inserciones asíncronas

: Habilita las inserciones asíncronas wait_for_async_insert=1 (recomendado): El conector espera a que los datos se escriban en el almacenamiento de ClickHouse antes de confirmar la recepción. Proporciona garantías de entrega.

(recomendado): El conector espera a que los datos se escriban en el almacenamiento de ClickHouse antes de confirmar la recepción. Proporciona garantías de entrega. wait_for_async_insert=0 : El conector confirma la recepción inmediatamente después de almacenarlos en búfer. Ofrece mejor rendimiento, pero los datos pueden perderse si el servidor falla antes de que se escriban en disco.

Ajuste del comportamiento de async insert

Puede afinar el comportamiento de vaciado de async insert :

"clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=104857600,async_insert_busy_timeout_ms=1000"

Parámetros de ajuste comunes:

async_insert_max_data_size (valor predeterminado: 104857600 / 100 MB): Tamaño máximo del búfer antes del vaciado

(valor predeterminado: 104857600 / 100 MB): Tamaño máximo del búfer antes del vaciado async_insert_busy_timeout_ms (valor predeterminado: 1000): Tiempo máximo (ms) antes del vaciado

(valor predeterminado: 1000): Tiempo máximo (ms) antes del vaciado async_insert_stale_timeout_ms (valor predeterminado: 0): Tiempo (ms) desde la última inserción antes del vaciado

(valor predeterminado: 0): Tiempo (ms) desde la última inserción antes del vaciado async_insert_max_query_number (valor predeterminado: 100): Número máximo de consultas antes del vaciado

Compromisos:

Beneficios : Menos partes, mejor rendimiento de las fusiones, menor sobrecarga de CPU, mayor rendimiento con alta concurrencia

: Menos partes, mejor rendimiento de las fusiones, menor sobrecarga de CPU, mayor rendimiento con alta concurrencia Consideraciones : Los datos no se pueden consultar de inmediato, latencia de extremo a extremo ligeramente mayor

: Los datos no se pueden consultar de inmediato, latencia de extremo a extremo ligeramente mayor Riesgos: Pérdida de datos si el servidor falla y wait_for_async_insert=0 , posible presión de memoria con búferes grandes

Inserciones asíncronas con semántica de exactamente una vez

Cuando se usa exactlyOnce=true con inserciones asíncronas:

{ "config" : { "exactlyOnce" : "true" , "clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1" } }

Importante: Usa siempre wait_for_async_insert=1 con exactly-once para garantizar que las confirmaciones de offsets solo se produzcan después de que los datos se hayan guardado de forma persistente.

Para obtener más información sobre la inserción asíncrona, consulta la documentación de inserción asíncrona de ClickHouse

​ Paralelismo del conector

Aumente el paralelismo para mejorar el caudal:

Tareas por conector

"tasks.max" : "4"

Cada tarea procesa un subconjunto de particiones del topic. Más tareas = más paralelismo, pero:

El número máximo de tareas efectivas = número de particiones del topic

Cada tarea mantiene su propia conexión a ClickHouse

Más tareas = más sobrecarga y posible contención de recursos

Recomendación: Empieza con tasks.max igual al número de particiones del topic y luego ajústalo en función de la CPU y las métricas de caudal.

Ignorar las particiones al agrupar en lotes

De forma predeterminada, el conector agrupa los mensajes por partición. Para obtener un mayor caudal, puede agruparlos entre particiones:

"ignorePartitionsWhenBatching" : "true"

** Advertencia**: Úselo solo cuando exactlyOnce=false . Esta configuración puede mejorar el caudal al crear lotes más grandes, pero se pierden las garantías de orden dentro de cada partición.

​ Varios topics de alto caudal

Si el conector está configurado para suscribirse a varios topics, se utiliza topic2TableMap para asignar topics a tablas y se está produciendo un cuello de botella en la inserción que provoca consumer lag, considere crear un conector por topic en su lugar.

La razón principal es que, actualmente, los lotes se insertan en cada tabla en serie

Recomendación: Para varios topics de alto volumen, implemente una instancia de conector por topic para maximizar el caudal de inserción en paralelo.

​ Consideraciones sobre el motor de tabla de ClickHouse

Elige el motor de tabla de ClickHouse adecuado para tu caso de uso:

MergeTree : La mejor opción para la mayoría de los casos de uso; equilibra el rendimiento de las consultas y las inserciones

: La mejor opción para la mayoría de los casos de uso; equilibra el rendimiento de las consultas y las inserciones ReplicatedMergeTree : Requerido para alta disponibilidad; añade sobrecarga de replicación

: Requerido para alta disponibilidad; añade sobrecarga de replicación *MergeTree con un ORDER BY adecuado: Optimiza según tus patrones de consulta

Configuraciones a tener en cuenta:

CREATE TABLE my_table (...) ENGINE = MergeTree() ORDER BY ( timestamp , id) SETTINGS -- Aumentar el máximo de hilos de inserción para escritura paralela de partes max_insert_threads = 4 , -- Permitir inserciones con quórum para mayor confiabilidad (ReplicatedMergeTree) insert_quorum = 2

Para la configuración de inserción a nivel de conector:

"clickhouseSettings" : "insert_quorum=2,insert_quorum_timeout=60000"

​ Pool de conexiones y tiempos de espera

El conector mantiene conexiones HTTP con ClickHouse. Ajuste los tiempos de espera para redes de alta latencia:

"clickhouseSettings" : "socket_timeout=300000,connection_timeout=30000"

socket_timeout (predeterminado: 30000 ms): Tiempo máximo para las operaciones de lectura

(predeterminado: 30000 ms): Tiempo máximo para las operaciones de lectura connection_timeout (predeterminado: 10000 ms): Tiempo máximo para establecer la conexión

Aumente estos valores si experimenta errores de timeout con lotes grandes.

​ Supervisión y solución de problemas de rendimiento

Supervise estas métricas clave:

Consumer lag: Use las herramientas de supervisión de Kafka para seguir el retraso por partición Métricas del conector: Supervise receivedRecords , recordProcessingTime , taskProcessingTime mediante JMX (consulte Monitoring) Métricas de ClickHouse: system.asynchronous_inserts : Supervise el uso del búfer de inserción asíncrona

: Supervise el uso del búfer de inserción asíncrona system.parts : Supervise el número de partes para detectar problemas de fusiones

: Supervise el número de partes para detectar problemas de fusiones system.merges : Supervise las fusiones activas

: Supervise las fusiones activas system.events : Siga InsertedRows , InsertedBytes , FailedInsertQuery

Problemas de rendimiento comunes:

Síntoma Posible causa Solución Consumer lag alto Lotes demasiado pequeños Aumente max.poll.records , habilite la inserción asíncrona Errores “Too many parts” Inserts pequeños y frecuentes Habilite la inserción asíncrona, aumente el tamaño del lote Errores de timeout Tamaño de lote grande, red lenta Reduzca el tamaño del lote, aumente socket_timeout , compruebe la red Uso elevado de CPU Demasiadas partes pequeñas Habilite la inserción asíncrona, aumente la configuración de fusiones Errores OutOfMemory Tamaño de lote demasiado grande Reduzca max.poll.records , max.partition.fetch.bytes Carga desigual de tareas Distribución desigual de particiones Reequilibre las particiones o ajuste tasks.max

​ Resumen de prácticas recomendadas

Empieza con los valores predeterminados y luego mide y ajusta en función del rendimiento real Prefiere lotes más grandes: apunta a 10,000-100,000 filas por inserción cuando sea posible Usa inserción asíncrona cuando envíes muchos lotes pequeños o haya alta concurrencia Usa siempre wait_for_async_insert=1 con semántica exactly-once Escala horizontalmente: aumenta tasks.max hasta el número de particiones Un conector por topic de alto volumen para obtener el máximo caudal Supervisa continuamente: controla el consumer lag, la cantidad de partes y la actividad de fusión Haz pruebas exhaustivas: prueba siempre los cambios de configuración con una carga realista antes de la implementación en producción

​ Ejemplo: Configuración de alto caudal

A continuación se muestra un ejemplo completo optimizado para alto caudal:

{ "name" : "clickhouse-high-throughput" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , "tasks.max" : "8" , "topics" : "high_volume_topic" , "hostname" : "my-clickhouse-host.cloud" , "port" : "8443" , "database" : "default" , "username" : "default" , "password" : "<PASSWORD>" , "ssl" : "true" , "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , "value.converter.schemas.enable" : "false" , "exactlyOnce" : "false" , "ignorePartitionsWhenBatching" : "true" , "consumer.override.max.poll.records" : "10000" , "consumer.override.max.partition.fetch.bytes" : "5242880" , "consumer.override.fetch.min.bytes" : "1048576" , "consumer.override.fetch.max.wait.ms" : "500" , "clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=16777216,async_insert_busy_timeout_ms=1000,socket_timeout=300000" } }

connector.client.config.override.policy=All . Consulta la La configuración del conector anterior requiere que habilites las anulaciones de cliente en la configuración de tu worker mediante. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener más información.

Esta configuración:

Procesa hasta 10.000 registros por ciclo de sondeo

Agrupa en lotes entre particiones para inserciones más grandes

Usa inserción asíncrona con un búfer de 16 MB

Ejecuta 8 tareas en paralelo (haz que coincida con tu número de particiones)

Está optimizada para el caudal por encima del orden estricto

​ Solución de problemas

​ ”Incongruencia de estado para el topic [someTopic] partición [0] ”

Esto ocurre cuando el offset almacenado en KeeperMap es distinto del offset almacenado en Kafka, normalmente cuando se ha eliminado un topic o el offset se ha ajustado manualmente. Para solucionarlo, debes eliminar los valores antiguos almacenados para ese topic + partición:

-- Primero, identifica la base de datos utilizada para almacenar los datos. SELECT * FROM [database].connect_state -- Identifica la clave que coincide con el topic y la partición. ALTER TABLE [database].connect_state DELETE WHERE key = [keyname]

Este ajuste puede afectar las garantías exactly-once.

​ ”¿Qué errores reintentará el conector?”

Ahora mismo, el objetivo es identificar errores transitorios que puedan reintentarse, entre ellos:

ClickHouseException - Esta es una excepción genérica que puede lanzar ClickHouse. Suele producirse cuando el server está sobrecargado, y los siguientes códigos de error se consideran especialmente transitorios: 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE 107 - FILE_DOESNT_EXIST 159 - TIMEOUT_EXCEEDED 164 - READONLY 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES 203 - NO_FREE_CONNECTION 209 - SOCKET_TIMEOUT 210 - NETWORK_ERROR 241 - MEMORY_LIMIT_EXCEEDED 242 - TABLE_IS_READ_ONLY 252 - TOO_MANY_PARTS 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT 425 - SYSTEM_ERROR 999 - KEEPER_EXCEPTION

- Esta es una excepción genérica que puede lanzar ClickHouse. Suele producirse cuando el server está sobrecargado, y los siguientes códigos de error se consideran especialmente transitorios: SocketTimeoutException - Se lanza cuando el socket agota el tiempo de espera.

- Se lanza cuando el socket agota el tiempo de espera. UnknownHostException - Se lanza cuando no se puede resolver el host.

- Se lanza cuando no se puede resolver el host. IOException - Se lanza cuando hay un problema con la red.

​ ”Todos mis datos están en blanco o en cero”

Es probable que los campos de sus datos no coincidan con los campos de la tabla; esto es especialmente común con CDC (y el formato Debezium). Una solución habitual es añadir la transformación flatten a la configuración de su conector:

transforms =flatten transforms.flatten.type =org.apache.kafka.connect.transforms.Flatten$Value transforms.flatten.delimiter =_

Esto transformará tus datos de un JSON anidado a un JSON plano (usando _ como delimitador). Los campos de la tabla seguirán entonces el formato “field1_field2_field3” (es decir, “before_id”, “after_id”, etc.).

​ ”Quiero usar las claves de Kafka en ClickHouse”

De forma predeterminada, las claves de Kafka no se almacenan en el campo value , pero puedes usar la transformación KeyToValue para mover la clave al campo value (con el nuevo nombre de campo _key ):