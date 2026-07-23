ClickHouse Kafka Connect Sink es el conector de Kafka que envía datos desde un topic de Kafka a una tabla de ClickHouse.
Si necesitas ayuda, abre una incidencia en el repositorio o plantea tu pregunta en el Slack público de ClickHouse.
El Kafka Connector Sink se distribuye bajo la licencia Apache 2.0
Licencia
El framework Kafka Connect v2.7 o una versión posterior debe estar instalado en el entorno.
Requisitos del entorno
Matriz de compatibilidad de versiones
|Versión de ClickHouse Kafka Connect
|Versión de ClickHouse
|Kafka Connect
|Confluent Platform
|1.0.0
|> 23.3
|> 2.7
|> 6.1
Funcionalidades principales
- Incluye semántica exactly-once lista para usar. Se basa en una nueva funcionalidad del núcleo de ClickHouse llamada KeeperMap (utilizada como almacén de estado por el conector) y permite una arquitectura minimalista.
- Soporte para almacenes de estado de terceros: actualmente usa In-memory de forma predeterminada, pero puede utilizar KeeperMap (Redis se añadirá próximamente).
- Integración principal: desarrollada, mantenida y respaldada por ClickHouse.
- Probada continuamente con ClickHouse Cloud.
- Inserciones de datos con esquema declarado y sin esquema.
- Soporte para todos los tipos de datos de ClickHouse.
Instrucciones de instalación
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Recopila los datos de conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
El conector se distribuye como un único archivo JAR que contiene todos los archivos de clase necesarios para ejecutar el plugin. Para instalar el plugin, siga estos pasos:
Instrucciones generales de instalación
- Descargue un archivo ZIP que contenga el archivo JAR del conector desde la página de Releases del repositorio de ClickHouse Kafka Connect Sink.
- Extraiga el contenido del archivo ZIP y cópielo en la ubicación deseada.
- Agregue la ruta al directorio del plugin en la configuración plugin.path de su archivo de propiedades de Connect para que Confluent Platform pueda encontrar el plugin.
- Proporcione en la configuración un nombre de topic, el hostname de la instancia de ClickHouse y la contraseña.
connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector
tasks.max=1
topics=<topic_name>
ssl=true
jdbcConnectionProperties=?sslmode=STRICT
security.protocol=SSL
hostname=<hostname>
database=<database_name>
password=<password>
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks
port=8443
value.converter.schemas.enable=false
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
exactlyOnce=true
username=default
schemas.enable=false
- Reinicie Confluent Platform.
- Si usa Confluent Platform, inicie sesión en la UI de Confluent Control Center para verificar que ClickHouse Sink esté disponible en la lista de conectores disponibles.
Para conectar el ClickHouse Sink al ClickHouse server, debe proporcionar:
Opciones de configuración
- detalles de conexión: hostname (obligatorio) y puerto (opcional)
- credenciales de usuario: contraseña (obligatoria) y nombre de usuario (opcional)
- clase del conector:
com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector(obligatoria)
- topics o topics.regex: los topics de Kafka que se van a consultar; los nombres de los topics deben coincidir con los nombres de las tablas (obligatorio)
- convertidores de clave y valor: configúrelos en función del tipo de datos de su topic. Es obligatorio si aún no están definidos en la configuración del worker.
|Nombre de la propiedad
|Descripción
|Valor predeterminado
hostname (Obligatorio)
|El nombre de host o la dirección IP del servidor
|N/A
port
|El puerto de ClickHouse: el valor predeterminado es 8443 (para HTTPS en la nube), pero para HTTP (el valor predeterminado en implementaciones autoalojadas) debe ser 8123
8443
ssl
|Habilita la conexión SSL a ClickHouse
true
jdbcConnectionProperties
|Propiedades de conexión para ClickHouse. Deben comenzar con
? y separarse con
& entre cada
param=value
""
username
|Nombre de usuario de la base de datos de ClickHouse
default
password (Obligatorio)
|Contraseña de la base de datos de ClickHouse
|N/A
database
|Nombre de la base de datos de ClickHouse
default
connector.class (Obligatorio)
|Clase del conector (configúrela explícitamente y manténgala como valor predeterminado)
"com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector"
tasks.max
|Número de tareas del conector
"1"
errors.retry.timeout
|Duración máxima de reintento de Kafka Connect en milisegundos.
0 para no reintentar.
-1 para reintentos infinitos. El valor recomendado es superior a “10000” ms (10 segundos) Tiempo de espera
"0"
exactlyOnce
|Exactly Once activado
"false"
topics (Obligatorio)
|Los topics de Kafka que se van a sondear; los nombres de los topics deben coincidir con los nombres de las tablas
""
key.converter (Obligatorio* - Ver la descripción)
|Configúrelo según los tipos de sus claves. Es obligatorio aquí si pasa claves (y no están definidas en la configuración del worker).
"org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter"
value.converter (Obligatorio* - Consulta la descripción)
|Configúrelo según el tipo de datos de su topic. Compatibles: formatos JSON, String, Avro o Protobuf. Es obligatorio aquí si no está definido en la configuración del worker.
"org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter"
value.converter.schemas.enable
|Compatibilidad con esquemas en el convertidor de valores del conector
"false"
errors.tolerance
|Tolerancia a errores del conector. Valores compatibles: none, all
"none"
errors.deadletterqueue.topic.name
|Si se configura (con errors.tolerance=all), se usará una DLQ para los lotes que fallen (consulta Solución de problemas)
""
errors.deadletterqueue.context.headers.enable
|Añade encabezados adicionales para la DLQ
""
clickhouseSettings
|Lista de configuraciones de ClickHouse separadas por comas (p. ej., “insert_quorum=2, etc…”)
""
topic2TableMap
|Lista separada por comas que asigna nombres de topics a nombres de tablas (p. ej., “topic1=table1, topic2=table2, etc…”)
""
tableRefreshInterval
|Tiempo (en segundos) para actualizar la caché de la definición de la tabla
0
keeperOnCluster
|Permite configurar el parámetro ON CLUSTER para instancias autoalojadas (p. ej.,
ON CLUSTER clusterNameInConfigFileDefinition) para la tabla connect_state de exactly-once (consulte Consultas DDL distribuidas
""
bypassRowBinary
|Permite deshabilitar el uso de RowBinary y RowBinaryWithDefaults para datos basados en esquemas (Avro, Protobuf, etc.); solo debe usarse cuando los datos vayan a tener columnas ausentes y Nullable/Default no sean aceptables
"false"
dateTimeFormats
|Formatos de fecha y hora para analizar los campos DateTime64 del esquema, separados por
; (p. ej.,
someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss).
""
tolerateStateMismatch
|Permite que el conector descarte registros “anteriores” al offset actual almacenado en AFTER_PROCESSING (p. ej., si se envía el offset 5 y el offset 250 fue el último registrado). Debe usarse para corregir la ingestión tras un fallo y volver a establecerse en
"false" una vez completado.
"false"
ignorePartitionsWhenBatching
|Ignorará la partición al agrupar mensajes para su inserción (aunque solo si
exactlyOnce es
false). Nota de rendimiento: cuantas más tareas del conector haya, menos particiones de Kafka se asignarán por tarea; esto puede traducirse en beneficios decrecientes.
"false"
bufferCount (desde v1.3.6)
|Número de registros que se almacenan en el búfer de memoria antes de enviarse a ClickHouse.
0 desactiva el almacenamiento en búfer interno. El almacenamiento en búfer no es compatible con
exactlyOnce=true.
"0"
bufferFlushTime (a partir de la v1.3.6)
|Tiempo máximo, en milisegundos, durante el que se almacenan registros en el búfer antes de vaciarlos cuando
exactlyOnce=false.
0 desactiva el vaciado basado en tiempo. El valor predeterminado es
0. Solo es necesario para el umbral basado en tiempo. Solo surte efecto cuando
bufferCount > 0.
"0"
reportInsertedOffsets (desde la v1.3.6)
|Permite que
preCommit devuelva solo los offsets insertados correctamente (en lugar de
currentOffsets) cuando
exactlyOnce=false. Esto no aplica cuando
ignorePartitionsWhenBatching=true, caso en el que se siguen devolviendo
currentOffsets.
"false"
ClickHouse Connect Sink lee mensajes de los topics de Kafka y los escribe en las tablas correspondientes. ClickHouse Connect Sink escribe datos en tablas ya existentes. Asegúrese de que se haya creado en ClickHouse una tabla de destino con un esquema adecuado antes de empezar a insertar datos en ella. Cada topic requiere su propia tabla de destino en ClickHouse. El nombre de la tabla de destino debe coincidir con el nombre del topic de origen.
Tablas de destino
Si necesitas transformar los mensajes salientes antes de enviarlos a ClickHouse Kafka Connect Sink, usa las transformaciones de Kafka Connect.
Preprocesamiento
Con un esquema declarado:
Tipos de datos compatibles
|Tipo de Kafka Connect
|Tipo de ClickHouse
|Compatible
|Primitivo
|STRING
|String
|✅
|Sí
|STRING
|JSON. Véase abajo (1)
|✅
|Sí
|INT8
|Int8
|✅
|Sí
|INT16
|Int16
|✅
|Sí
|INT32
|Int32
|✅
|Sí
|INT64
|Int64
|✅
|Sí
|FLOAT32
|Float32
|✅
|Sí
|FLOAT64
|Float64
|✅
|Sí
|BOOLEAN
|Boolean
|✅
|Sí
|ARRAY
|Array(T)
|✅
|No
|MAP
|Map(Primitive, T)
|✅
|No
|STRUCT
|Variant(T1, T2, …)
|✅
|No
|STRUCT
|Tuple(a T1, b T2, …)
|✅
|No
|STRUCT
|Nested(a T1, b T2, …)
|✅
|No
|STRUCT
|JSON. Véase abajo (1), (2)
|✅
|No
|BYTES
|String
|✅
|No
|org.apache.kafka.connect.data.Time
|Int64 / DateTime64
|✅
|No
|org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
|Int32 / Date32
|✅
|No
|org.apache.kafka.connect.data.Decimal
|Decimal
|✅
|No
-
(1) - JSON solo es compatible cuando la configuración de ClickHouse incluye
input_format_binary_read_json_as_string=1. Esto solo funciona con la familia de formatos RowBinary, y la configuración afecta a todas las columnas de la solicitud de insert, por lo que todas deben ser de tipo cadena. En este caso, el conector convertirá STRUCT en una cadena JSON.
-
(2) - Cuando struct tiene unions como
oneof, el convertidor debe configurarse para NO añadir prefijos/sufijos a los nombres de los campos. Existe la configuración
generate.index.for.unions=falsepara
ProtobufConverter.
Estas son algunas recetas de configuración habituales para empezar rápidamente.
Recetas de configuración
La configuración más sencilla para empezar: supone que estás ejecutando Kafka Connect en modo distribuido y que tienes un servidor de ClickHouse en ejecución en
Configuración básica
localhost:8443 con SSL habilitado; los datos están en JSON sin esquema.
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
"tasks.max": "1",
"consumer.override.max.poll.records": "5000",
"consumer.override.max.partition.fetch.bytes": "5242880",
"database": "default",
"errors.retry.timeout": "60000",
"exactlyOnce": "false",
"hostname": "localhost",
"port": "8443",
"ssl": "true",
"jdbcConnectionProperties": "?ssl=true&sslmode=strict",
"username": "default",
"password": "<PASSWORD>",
"topics": "<TOPIC_NAME>",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false",
"clickhouseSettings": ""
}
}
La configuración del conector anterior requiere que habilites la sobrescritura de la configuración del cliente en la configuración de tu worker mediante
connector.client.config.override.policy=All. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener más información.
El conector puede consumir datos de varios topics
Configuración básica con varios topics
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"topics": "SAMPLE_TOPIC, ANOTHER_TOPIC, YET_ANOTHER_TOPIC",
...
}
}
Configuración básica con DLQ
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"errors.tolerance": "all",
"errors.deadletterqueue.topic.name": "<DLQ_TOPIC>",
"errors.deadletterqueue.context.headers.enable": "true",
}
}
Compatibilidad con esquemas Avro
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "io.confluent.connect.avro.AvroConverter",
"value.converter.schema.registry.url": "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>",
"value.converter.schemas.enable": "true",
}
}
La asignación de tipos siguiente está definida por
Asignación de tipos de Avro
io.confluent.connect.avro.AvroConverter, la implementación oficial de serialización/deserialización de Avro en Kafka Connect. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener información avanzada sobre la lógica de conversión.
✅: Compatible
❌: No compatible
️⚠️: Parcialmente compatible
Consulta Tipos de datos compatibles para ver la asignación entre los tipos de Kafka Connect y los tipos de ClickHouse.
|Tipo de Avro
|Tipo de Kafka Connect
|Compatible
|Notas
|null
|N/A
|❌
|No es compatible como tipo independiente, pero puede usarse en uniones
|boolean
|BOOLEAN
|✅
|int
|INT8/INT16/INT32
|✅
|El valor predeterminado es INT32. Se resuelve como INT8 si el esquema tiene la propiedad
connect.type=int8 (de forma análoga, como INT16 si
connect.type=int16)
|long
|INT64
|✅
|float
|FLOAT32
|✅
|double
|FLOAT64
|✅
|bytes
|BYTES
|✅
|string
|STRING
|✅
|record
|STRUCT
|✅
|enum
|STRING
|✅
|array
|ARRAY/MAP
|✅
|El valor predeterminado es ARRAY. Se resuelve como MAP si el campo se construyó originalmente mediante
AvroData.fromConnectSchema (fuente)
|map
|MAP
|✅
|union
|STRUCT/
<T>
|⚠️
|El valor predeterminado es STRUCT. Se resuelve como el tipo singleton
T en la definición de la unión si
flatten.singleton.unions=true (consulta la documentación)
|fixed
|BYTES
|⚠️
|El tipo lógico
decimal de fixed no es compatible (consulta más abajo)
Los siguientes esquemas de Avro no son compatibles con el conector:
Esquemas de Avro no compatibles
- tipo lógico
decimalde longitud fija
{"name": "decimal_18_4", "type": "fixed", "size": 8, "logicalType": "decimal", "precision": 18, "scale": 4}
- uniones nullable
{"name": "mixed_union", "type": ["null", "string", "int"], "default": null}
- uniones de registro
{
"name": "record_union",
"type": [
{
"type": "record",
"name": "TypeA",
"fields": [
{
"name": "label",
"type": "string"
}
]
},
{
"type": "record",
"name": "TypeB",
"fields": [
{
"name": "count",
"type": "int"
}
]
}
]
}
Compatibilidad con esquemas de Protobuf
Tenga en cuenta: si tiene problemas por clases faltantes, no todos los entornos incluyen el convertidor de protobuf y es posible que necesite una versión alternativa del JAR que incluya las dependencias.
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter",
"value.converter.schema.registry.url": "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>",
"value.converter.schemas.enable": "true",
}
}
La asignación de tipos que aparece a continuación está definida por
Asignación de tipos de Protobuf
io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter, la implementación oficial de serialización/deserialización de Protobuf en Kafka Connect. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener información avanzada sobre la lógica de conversión.
✅: Compatible
❌: No compatible
️⚠️: Compatibilidad parcial
Consulta Tipos de datos compatibles para ver la asignación entre los tipos de Kafka Connect y los de ClickHouse.
|Tipo de Protobuf
|Tipo de Kafka Connect
|Tipo de ClickHouse
|Compatible
|Notas
|double
|FLOAT64
|Float64
|✅
|float
|FLOAT32
|Float32
|✅
|int32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|El valor predeterminado es INT32. Se interpreta como INT8 si el esquema tiene la opción
connect.type=int8 (de forma análoga para INT16 si
connect.type=int16)
|sint32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|El valor predeterminado es INT32. Se interpreta como INT8 si el esquema tiene la opción
connect.type=int8 (de forma análoga para INT16 si
connect.type=int16)
|sfixed32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|El valor predeterminado es INT32. Se interpreta como INT8 si el esquema tiene la opción
connect.type=int8 (de forma análoga para INT16 si
connect.type=int16)
|uint32
|INT64
|UInt32
|✅
|fixed32
|INT64
|UInt32
|✅
|int64
|INT64
|Int64
|✅
|uint64
|INT64
|UInt64
|✅
|sint64
|INT64
|Int64
|✅
|fixed64
|INT64
|UInt64
|✅
|sfixed64
|INT64
|Int64
|✅
|bool
|BOOLEAN
|Bool
|✅
|string
|STRING
|String
|✅
|bytes
|BYTES
|String
|✅
|enum
|INT32/STRING
|Int32
|✅
|El valor predeterminado es STRING. Se interpreta como INT32 si
int.for.enums=true (consulta la documentación de Schema Registry)
|message
|STRUCT
|Tuple / JSON
|⚠️
|Consulta la sección de esquemas no compatibles más abajo
|repeated T (where T is not a map entry)
|ARRAY
|Array(T)
|✅
map<K, V>
|MAP
|Map(K, V)
|✅
|oneof
|STRUCT
|Tuple / Variant
|⚠️
|Consulta la sección siguiente sobre cómo traducir oneof al esquema de ClickHouse
|google.protobuf.DoubleValue
|FLOAT64
|Nullable(Float64)
|✅
|google.protobuf.FloatValue
|FLOAT32
|Nullable(Float32)
|✅
|google.protobuf.Int64Value
|INT64
|Nullable(Int64)
|✅
|google.protobuf.UInt64Value
|INT64
|Nullable(UInt64)
|✅
|google.protobuf.UInt32Value
|INT64
|Nullable(UInt32)
|✅
|google.protobuf.Int32Value
|INT32
|Nullable(Int32)
|✅
|google.protobuf.BoolValue
|BOOLEAN
|Nullable(Bool)
|✅
|google.protobuf.StringValue
|STRING
|Nullable(String)
|✅
|google.protobuf.BytesValue
|BYTES
|Nullable(String)
|✅
|google.protobuf.Timestamp
|org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
|DateTime64(3)
|✅
|google.type.Date
|org.apache.kafka.connect.data.Date
|Date
|✅
|google.type.TimeOfDay
|org.apache.kafka.connect.data.Time
|Int32 / Int64
|✅
|google.protobuf.Duration
|STRUCT
|Tuple(
seconds Int64,
nano Nullable(Int32))
|✅
|google.protobuf.Any
|N/A
|N/A
|❌
|google.protobuf.Empty
|N/A
|N/A
|❌
El conector no admite convertir uniones de Protobuf (
Nota sobre la conversión de campos
Nota sobre la conversión de campos
oneof en columnas de ClickHouse
oneof) al tipo Variant de ClickHouse. En su lugar, enumera los campos
oneof como campos anulables individuales en el esquema de tu tabla de ClickHouse.
Por ejemplo:
se traduce como la siguiente definición de tabla de ClickHouse:
syntax = "proto3";
package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test;
message StringIntUnion {
oneof mixed {
string mixed_string = 2;
int32 mixed_int = 3;
}
}
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StringIntUnion`
(
mixed_string Nullable(String),
mixed_int Nullable(Int32)
) ENGINE = ...;
Los siguientes esquemas Protobuf no son compatibles con el conector:
Esquemas Protobuf no compatibles
- uniones de varios mensajes (antes de la versión 26.1 de CH)
Desde la versión 26.1 de CH, se admite este esquema cuando
syntax = "proto3";
package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test;
message TwoRecords {
oneof payload {
TypeA type_a = 2;
TypeB type_b = 3;
}
// translates to Nullable(Tuple(label String)) in ClickHouse, which is unsupported
message TypeA {
string label = 1;
}
// translates to Nullable(Tuple(count Int32)) in ClickHouse, which is unsupported
message TypeB {
int32 count = 1;
}
}
allow_experimental_nullable_tuple_type=1 (consulta esta página de la documentación).
Compatibilidad con esquemas JSON
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
}
}
El conector admite el convertidor String en diferentes formatos de ClickHouse: JSON, CSV y TSV.
Compatibilidad con el convertidor String
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
"customInsertFormat": "true",
"insertFormat": "CSV"
}
}
El almacenamiento en búfer interno permite que la tarea del sink acumule registros de varias llamadas a
Almacenamiento en búfer interno
poll() y los vuelque a ClickHouse en lotes más grandes. Esto puede mejorar el throughput en cargas de trabajo donde cada sondeo produce muchos lotes pequeños por partición.
Comportamiento clave:
bufferCountcontrola cuántos registros se almacenan en el búfer antes de volcarse.
bufferFlushTimeestablece un tiempo máximo de espera (en milisegundos) antes de volcar los registros almacenados en el búfer.
bufferFlushTimesolo surte efecto cuando
bufferCount > 0.
bufferCount=0y
bufferFlushTime=0mantienen el almacenamiento en búfer deshabilitado (comportamiento predeterminado).
- El almacenamiento en búfer no es compatible cuando
exactlyOnce=true.
exactlyOnce=false en la configuración de tu conector, o deshabilita el almacenamiento en búfer con
bufferCount=0.
Ejemplo:
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"exactlyOnce": "false",
"bufferCount": "5000",
"bufferFlushTime": "2000"
}
}
La funcionalidad de registro se proporciona automáticamente mediante Kafka Connect Platform. El destino y el formato de los registros se pueden configurar mediante el archivo de configuración de Kafka Connect. Si usa Confluent Platform, los registros pueden consultarse ejecutando un comando de la CLI:
Registro
Para obtener más información, consulta el tutorial oficial.
confluent local services connect log
ClickHouse Kafka Connect expone métricas de runtime mediante Java Management Extensions (JMX). JMX está habilitado en Kafka Connector de forma predeterminada.
Monitoreo
El conector expone métricas personalizadas a través del siguiente nombre de MBean:
Métricas específicas de ClickHouse
com.clickhouse:type=ClickHouseKafkaConnector,name=SinkTask{id}
|Nombre de la métrica
|Tipo
|Descripción
receivedRecords
|long
|El número total de registros recibidos.
recordProcessingTime
|long
|Tiempo total en nanosegundos empleado en agrupar y convertir los registros en una estructura unificada.
taskProcessingTime
|long
|Tiempo total en nanosegundos empleado en procesar e insertar datos en ClickHouse.
El conector expone métricas estándar de productor y consumidor de Kafka que proporcionan información sobre el flujo de datos, el throughput y el rendimiento. Métricas a nivel de topic:
Métricas de productor/consumidor de Kafka
records-sent-total: Número total de registros enviados al topic
bytes-sent-total: Número total de bytes enviados al topic
record-send-rate: Tasa promedio de registros enviados por segundo
byte-rate: Promedio de bytes enviados por segundo
compression-rate: Ratio de compresión alcanzado
records-sent-total: Número total de registros enviados a la partición
bytes-sent-total: Número total de bytes enviados a la partición
records-lag: Lag actual de la partición
records-lead: Lead actual de la partición
replica-fetch-lag: Información de lag de las réplicas
connection-creation-total: Número total de conexiones creadas con el nodo de Kafka
connection-close-total: Número total de conexiones cerradas
request-total: Número total de solicitudes enviadas al nodo
response-total: Número total de respuestas recibidas del nodo
request-rate: Tasa promedio de solicitudes por segundo
response-rate: Tasa promedio de respuestas por segundo
- Throughput: Hacer seguimiento de las tasas de ingestión de datos
- Lag: Identificar cuellos de botella y retrasos de procesamiento
- Compresión: Medir la eficiencia de la compresión de datos
- Estado de las conexiones: Supervisar la conectividad y la estabilidad de la red
El conector se integra con Kafka Connect Framework y expone métricas sobre el ciclo de vida de las tareas y el seguimiento de errores. Métricas de estado de las tareas:
Métricas de Kafka Connect Framework
task-count: Número total de tareas en el conector
running-task-count: Número de tareas que se están ejecutando actualmente
paused-task-count: Número de tareas actualmente en pausa
failed-task-count: Número de tareas que han fallado
destroyed-task-count: Número de tareas destruidas
unassigned-task-count: Número de tareas sin asignar
running,
paused,
failed,
destroyed,
unassigned
Métricas de errores:
deadletterqueue-produce-failures: Número de escrituras fallidas en la DLQ
deadletterqueue-produce-requests: Número total de intentos de escritura en la DLQ
last-error-timestamp: Marca temporal del último error
records-skip-total: Número total de registros omitidos debido a errores
records-retry-total: Número total de registros reintentados
errors-total: Número total de errores detectados
offset-commit-failures: Número de commits de offset fallidos
offset-commit-avg-time-ms: Tiempo promedio de los commits de offset
offset-commit-max-time-ms: Tiempo máximo de los commits de offset
put-batch-avg-time-ms: Tiempo promedio para procesar un lote
put-batch-max-time-ms: Tiempo máximo para procesar un lote
source-record-poll-total: Total de registros recuperados
Prácticas recomendadas de monitorización
- Supervise el consumer lag: Controle
records-lagpor partición para identificar cuellos de botella en el procesamiento
- Controle las tasas de error: Observe
errors-totaly
records-skip-totalpara detectar problemas de calidad de los datos
- Observe el estado de las tareas: Supervise las métricas de estado de las tareas para asegurarse de que se ejecutan correctamente
- Mida el rendimiento: Use
records-send-ratey
byte-ratepara controlar el rendimiento de la ingestión
- Supervise el estado de las conexiones: Compruebe las métricas de conexión a nivel de nodo para detectar problemas de red
- Controle la eficiencia de la compresión: Use
compression-ratepara optimizar la transferencia de datos
Limitaciones
- No se admiten eliminaciones.
- El tamaño del lote se hereda de las propiedades del consumer de Kafka.
- Al usar KeeperMap para exactly-once, si se cambia o se restablece el offset, debe eliminar el contenido de KeeperMap para ese topic concreto. (Consulte la guía de solución de problemas a continuación para obtener más detalles)
En esta sección se describen estrategias de ajuste del rendimiento para ClickHouse Kafka Connect Sink. El ajuste del rendimiento es esencial al trabajar con casos de uso de alto caudal o cuando se necesita optimizar el uso de recursos y minimizar la latencia.
Ajuste del rendimiento y optimización del caudal
El ajuste del rendimiento suele ser necesario en los siguientes escenarios:
¿Cuándo se necesita el ajuste del rendimiento?
- Cargas de trabajo de alto rendimiento: al procesar millones de eventos por segundo desde topics de Kafka
- Consumer lag: cuando el conector no puede seguir el ritmo de producción de datos, lo que provoca un retraso cada vez mayor
- Restricciones de recursos: cuando necesitas optimizar el uso de CPU, memoria o red
- Múltiples topics: al consumir simultáneamente de varios topics de gran volumen
- Mensajes pequeños: al trabajar con muchos mensajes pequeños que se beneficiarían del procesamiento por lotes en el servidor
- Procesas volúmenes bajos o moderados (< 10,000 mensajes/segundo)
- El consumer lag es estable y aceptable para tu caso de uso
- La configuración predeterminada del conector ya cumple tus requisitos de rendimiento
- Tu clúster de ClickHouse puede manejar fácilmente la carga entrante
Antes de ajustar la configuración, es importante comprender cómo fluyen los datos a través del conector:
Comprender el flujo de datos
- Kafka Connect Framework recupera mensajes de los topics de Kafka en segundo plano
- El conector sondea mensajes del búfer interno del framework
- El conector agrupa los mensajes en lotes según el tamaño del sondeo
- ClickHouse recibe el insert por lotes mediante HTTP/S
- ClickHouse procesa el insert (de forma síncrona o asíncrona)
El primer nivel de optimización consiste en controlar la cantidad de datos que el conector recibe de Kafka en cada lote.
Ajuste del tamaño del lote en Kafka Connect
Kafka Connect (el framework) recupera mensajes de los topics de Kafka en segundo plano, independientemente del conector:
Configuración de
Configuración de
fetch
fetch.min.bytes: Cantidad mínima de datos antes de que el framework entregue datos al conector (predeterminado: 1 byte)
fetch.max.bytes: Cantidad máxima de datos que se puede recuperar en una sola solicitud (predeterminado: 52428800 / 50 MB)
fetch.max.wait.ms: Tiempo máximo de espera antes de devolver datos si no se alcanza
fetch.min.bytes(predeterminado: 500 ms)
En Confluent Cloud, para ajustar esta configuración es necesario abrir un caso de soporte a través de Confluent Cloud.
El conector sondea mensajes del búfer del framework:
Configuración de sondeo
max.poll.records: Número máximo de registros devueltos en un único sondeo (predeterminado: 500)
max.partition.fetch.bytes: Cantidad máxima de datos por partición (predeterminado: 1048576 / 1 MB)
En Confluent Cloud, para ajustar estos parámetros, es necesario abrir un caso de soporte a través de Confluent Cloud.
Para obtener un rendimiento óptimo con ClickHouse, procure usar lotes de mayor tamaño:
Configuración recomendada para un alto rendimiento
# Aumentar el número de registros por sondeo
consumer.override.max.poll.records=5000
# Aumentar el tamaño de fetch por partición (5 MB)
consumer.override.max.partition.fetch.bytes=5242880
# Opcional: Aumentar el tamaño mínimo de fetch para esperar más datos (1 MB)
consumer.override.fetch.min.bytes=1048576
# Opcional: Reducir el tiempo de espera si la latencia es crítica
consumer.override.fetch.max.wait.ms=300
Importante: Los ajustes de fetch de Kafka Connect representan datos comprimidos, mientras que ClickHouse recibe datos sin comprimir. Equilibra estos ajustes en función de tu ratio de compresión. Compromisos:
Las propiedades anteriores requieren que habilites las anulaciones del cliente en la configuración de tu worker mediante
connector.client.config.override.policy=All. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener más información.
- Lotes más grandes = Mejor rendimiento de ingestión en ClickHouse, menos partes y menor sobrecarga
- Lotes más grandes = Mayor uso de memoria y posible aumento de la latencia de extremo a extremo
- Lotes demasiado grandes = Riesgo de timeouts, errores OutOfMemory o de exceder
max.poll.interval.ms
Las inserciones asíncronas son una característica muy útil cuando el conector envía lotes relativamente pequeños o cuando desea optimizar aún más la ingestión trasladando a ClickHouse la responsabilidad del procesamiento por lotes.
Inserciones asíncronas
Considera habilitar la inserción asíncrona cuando:
Cuándo usar inserción asíncrona
- Muchos lotes pequeños: Tu conector envía lotes pequeños con frecuencia (< 1000 filas por lote)
- Alta concurrencia: Varias tareas del conector escriben en la misma tabla
- Implementación distribuida: Ejecutas muchas instancias del conector en distintos hosts
- Sobrecarga por creación de partes: Estás experimentando errores de “too many parts”
- Carga de trabajo mixta: Combinas la ingestión en tiempo real con cargas de trabajo de consultas
- Ya estás enviando lotes grandes (> 10,000 filas por lote) con una frecuencia controlada
- Necesitas visibilidad inmediata de los datos (las consultas deben ver los datos al instante)
- La semántica exactly-once con
wait_for_async_insert=0entra en conflicto con tus requisitos
- Tu caso de uso puede beneficiarse más de mejoras en la agrupación en lotes del lado del cliente
Con las inserciones asíncronas habilitadas, ClickHouse:
Cómo funcionan las inserciones asíncronas
- Recibe la consulta de inserción del conector
- Escribe los datos en un búfer en memoria (en lugar de escribirlos inmediatamente en disco)
- Devuelve una respuesta de éxito al conector (si
wait_for_async_insert=0)
- Vuelca el búfer a disco cuando se cumple una de estas condiciones:
- El búfer alcanza
async_insert_max_data_size(valor predeterminado: 100 MB)
- Han transcurrido
async_insert_busy_timeout_msmilisegundos desde la primera inserción (valor predeterminado: 1000 ms)
- Se alcanza el número máximo de consultas acumuladas (
async_insert_max_query_number, valor predeterminado: 100)
- El búfer alcanza
Añada la configuración de
Habilitar inserción asíncrona
async insert al parámetro de configuración
clickhouseSettings:
Configuraciones clave:
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1"
}
}
async_insert=1: Habilita las inserciones asíncronas
wait_for_async_insert=1(recomendado): El conector espera a que los datos se escriban en el almacenamiento de ClickHouse antes de confirmar la recepción. Proporciona garantías de entrega.
wait_for_async_insert=0: El conector confirma la recepción inmediatamente después de almacenarlos en búfer. Ofrece mejor rendimiento, pero los datos pueden perderse si el servidor falla antes de que se escriban en disco.
Puede afinar el comportamiento de vaciado de
Ajuste del comportamiento de
Ajuste del comportamiento de
async insert
async insert:
Parámetros de ajuste comunes:
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=104857600,async_insert_busy_timeout_ms=1000"
async_insert_max_data_size(valor predeterminado: 104857600 / 100 MB): Tamaño máximo del búfer antes del vaciado
async_insert_busy_timeout_ms(valor predeterminado: 1000): Tiempo máximo (ms) antes del vaciado
async_insert_stale_timeout_ms(valor predeterminado: 0): Tiempo (ms) desde la última inserción antes del vaciado
async_insert_max_query_number(valor predeterminado: 100): Número máximo de consultas antes del vaciado
- Beneficios: Menos partes, mejor rendimiento de las fusiones, menor sobrecarga de CPU, mayor rendimiento con alta concurrencia
- Consideraciones: Los datos no se pueden consultar de inmediato, latencia de extremo a extremo ligeramente mayor
- Riesgos: Pérdida de datos si el servidor falla y
wait_for_async_insert=0, posible presión de memoria con búferes grandes
Cuando se usa
Inserciones asíncronas con semántica de exactamente una vez
exactlyOnce=true con inserciones asíncronas:
Importante: Usa siempre
{
"config": {
"exactlyOnce": "true",
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1"
}
}
wait_for_async_insert=1 con exactly-once para garantizar que las confirmaciones de offsets solo se produzcan después de que los datos se hayan guardado de forma persistente.
Para obtener más información sobre la inserción asíncrona, consulta la documentación de inserción asíncrona de ClickHouse.
Aumente el paralelismo para mejorar el caudal:
Paralelismo del conector
Tareas por conector
Cada tarea procesa un subconjunto de particiones del topic. Más tareas = más paralelismo, pero:
"tasks.max": "4"
- El número máximo de tareas efectivas = número de particiones del topic
- Cada tarea mantiene su propia conexión a ClickHouse
- Más tareas = más sobrecarga y posible contención de recursos
tasks.max igual al número de particiones del topic y luego ajústalo en función de la CPU y las métricas de caudal.
De forma predeterminada, el conector agrupa los mensajes por partición. Para obtener un mayor caudal, puede agruparlos entre particiones:
Ignorar las particiones al agrupar en lotes
** Advertencia**: Úselo solo cuando
"ignorePartitionsWhenBatching": "true"
exactlyOnce=false. Esta configuración puede mejorar el caudal al crear lotes más grandes, pero se pierden las garantías de orden dentro de cada partición.
Si el conector está configurado para suscribirse a varios topics, se utiliza
Varios topics de alto caudal
topic2TableMap para asignar topics a tablas y se está produciendo un cuello de botella en la inserción que provoca consumer lag, considere crear un conector por topic en su lugar.
La razón principal es que, actualmente, los lotes se insertan en cada tabla en serie.
Recomendación: Para varios topics de alto volumen, implemente una instancia de conector por topic para maximizar el caudal de inserción en paralelo.
Elige el motor de tabla de ClickHouse adecuado para tu caso de uso:
Consideraciones sobre el motor de tabla de ClickHouse
MergeTree: La mejor opción para la mayoría de los casos de uso; equilibra el rendimiento de las consultas y las inserciones
ReplicatedMergeTree: Requerido para alta disponibilidad; añade sobrecarga de replicación
*MergeTreecon un
ORDER BYadecuado: Optimiza según tus patrones de consulta
Para la configuración de inserción a nivel de conector:
CREATE TABLE my_table (...)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (timestamp, id)
SETTINGS
-- Aumentar el máximo de hilos de inserción para escritura paralela de partes
max_insert_threads = 4,
-- Permitir inserciones con quórum para mayor confiabilidad (ReplicatedMergeTree)
insert_quorum = 2
"clickhouseSettings": "insert_quorum=2,insert_quorum_timeout=60000"
El conector mantiene conexiones HTTP con ClickHouse. Ajuste los tiempos de espera para redes de alta latencia:
Pool de conexiones y tiempos de espera
"clickhouseSettings": "socket_timeout=300000,connection_timeout=30000"
socket_timeout(predeterminado: 30000 ms): Tiempo máximo para las operaciones de lectura
connection_timeout(predeterminado: 10000 ms): Tiempo máximo para establecer la conexión
Supervise estas métricas clave:
Supervisión y solución de problemas de rendimiento
- Consumer lag: Use las herramientas de supervisión de Kafka para seguir el retraso por partición
- Métricas del conector: Supervise
receivedRecords,
recordProcessingTime,
taskProcessingTimemediante JMX (consulte Monitoring)
- Métricas de ClickHouse:
system.asynchronous_inserts: Supervise el uso del búfer de inserción asíncrona
system.parts: Supervise el número de partes para detectar problemas de fusiones
system.merges: Supervise las fusiones activas
system.events: Siga
InsertedRows,
InsertedBytes,
FailedInsertQuery
-
|Síntoma
|Posible causa
|Solución
|Consumer lag alto
|Lotes demasiado pequeños
|Aumente
max.poll.records, habilite la inserción asíncrona
|Errores “Too many parts”
|Inserts pequeños y frecuentes
|Habilite la inserción asíncrona, aumente el tamaño del lote
|Errores de timeout
|Tamaño de lote grande, red lenta
|Reduzca el tamaño del lote, aumente
socket_timeout, compruebe la red
|Uso elevado de CPU
|Demasiadas partes pequeñas
|Habilite la inserción asíncrona, aumente la configuración de fusiones
|Errores OutOfMemory
|Tamaño de lote demasiado grande
|Reduzca
max.poll.records,
max.partition.fetch.bytes
|Carga desigual de tareas
|Distribución desigual de particiones
|Reequilibre las particiones o ajuste
tasks.max
Resumen de prácticas recomendadas
- Empieza con los valores predeterminados y luego mide y ajusta en función del rendimiento real
- Prefiere lotes más grandes: apunta a 10,000-100,000 filas por inserción cuando sea posible
- Usa inserción asíncrona cuando envíes muchos lotes pequeños o haya alta concurrencia
- Usa siempre
wait_for_async_insert=1con semántica exactly-once
- Escala horizontalmente: aumenta
tasks.maxhasta el número de particiones
- Un conector por topic de alto volumen para obtener el máximo caudal
- Supervisa continuamente: controla el consumer lag, la cantidad de partes y la actividad de fusión
- Haz pruebas exhaustivas: prueba siempre los cambios de configuración con una carga realista antes de la implementación en producción
A continuación se muestra un ejemplo completo optimizado para alto caudal:
Ejemplo: Configuración de alto caudal
{
"name": "clickhouse-high-throughput",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
"tasks.max": "8",
"topics": "high_volume_topic",
"hostname": "my-clickhouse-host.cloud",
"port": "8443",
"database": "default",
"username": "default",
"password": "<PASSWORD>",
"ssl": "true",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false",
"exactlyOnce": "false",
"ignorePartitionsWhenBatching": "true",
"consumer.override.max.poll.records": "10000",
"consumer.override.max.partition.fetch.bytes": "5242880",
"consumer.override.fetch.min.bytes": "1048576",
"consumer.override.fetch.max.wait.ms": "500",
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=16777216,async_insert_busy_timeout_ms=1000,socket_timeout=300000"
}
}
Esta configuración:
La configuración del conector anterior requiere que habilites las anulaciones de cliente en la configuración de tu worker mediante
connector.client.config.override.policy=All. Consulta la documentación de Kafka Connect para obtener más información.
- Procesa hasta 10.000 registros por ciclo de sondeo
- Agrupa en lotes entre particiones para inserciones más grandes
- Usa inserción asíncrona con un búfer de 16 MB
- Ejecuta 8 tareas en paralelo (haz que coincida con tu número de particiones)
- Está optimizada para el caudal por encima del orden estricto
Solución de problemas
Esto ocurre cuando el offset almacenado en KeeperMap es distinto del offset almacenado en Kafka, normalmente cuando se ha eliminado un topic o el offset se ha ajustado manualmente. Para solucionarlo, debes eliminar los valores antiguos almacenados para ese topic + partición:
”Incongruencia de estado para el topic
”Incongruencia de estado para el topic
[someTopic] partición
[0]”
-- Primero, identifica la base de datos utilizada para almacenar los datos.
SELECT * FROM [database].connect_state
-- Identifica la clave que coincide con el topic y la partición.
ALTER TABLE [database].connect_state DELETE WHERE key = [keyname]
Este ajuste puede afectar las garantías exactly-once.
Ahora mismo, el objetivo es identificar errores transitorios que puedan reintentarse, entre ellos:
”¿Qué errores reintentará el conector?”
ClickHouseException- Esta es una excepción genérica que puede lanzar ClickHouse. Suele producirse cuando el server está sobrecargado, y los siguientes códigos de error se consideran especialmente transitorios:
- 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE
- 107 - FILE_DOESNT_EXIST
- 159 - TIMEOUT_EXCEEDED
- 164 - READONLY
- 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES
- 203 - NO_FREE_CONNECTION
- 209 - SOCKET_TIMEOUT
- 210 - NETWORK_ERROR
- 241 - MEMORY_LIMIT_EXCEEDED
- 242 - TABLE_IS_READ_ONLY
- 252 - TOO_MANY_PARTS
- 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS
- 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT
- 425 - SYSTEM_ERROR
- 999 - KEEPER_EXCEPTION
SocketTimeoutException- Se lanza cuando el socket agota el tiempo de espera.
UnknownHostException- Se lanza cuando no se puede resolver el host.
IOException- Se lanza cuando hay un problema con la red.
Es probable que los campos de sus datos no coincidan con los campos de la tabla; esto es especialmente común con CDC (y el formato Debezium). Una solución habitual es añadir la transformación flatten a la configuración de su conector:
”Todos mis datos están en blanco o en cero”
Esto transformará tus datos de un JSON anidado a un JSON plano (usando
transforms=flatten
transforms.flatten.type=org.apache.kafka.connect.transforms.Flatten$Value
transforms.flatten.delimiter=_
_ como delimitador). Los campos de la tabla seguirán entonces el formato “field1_field2_field3” (es decir, “before_id”, “after_id”, etc.).
De forma predeterminada, las claves de Kafka no se almacenan en el campo
”Quiero usar las claves de Kafka en ClickHouse”
value, pero puedes usar la transformación
KeyToValue para mover la clave al campo
value (con el nuevo nombre de campo
_key):
transforms=keyToValue
transforms.keyToValue.type=com.clickhouse.kafka.connect.transforms.KeyToValue
transforms.keyToValue.field=_key