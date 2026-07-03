Suponemos que estás familiarizado con:
Requisitos previos
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Cloud
El conector oficial de ClickHouse para Kafka con Confluent Cloud
Crear un topic en Confluent Cloud es bastante sencillo y encontrarás instrucciones detalladas aquí.
Crear un topic
Notas importantes
- El nombre del topic de Kafka debe ser el mismo que el de la tabla de ClickHouse. Esto se puede ajustar mediante un transformador (por ejemplo,
ExtractTopic).
- Tener más particiones no siempre implica un mayor rendimiento; consulta nuestra próxima guía para obtener más detalles y consejos de rendimiento.
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Recopila los datos de conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
Instala el ClickHouse Sink Connector completamente gestionado en Confluent Cloud siguiendo la documentación oficial.
Instalar el conector
Durante la configuración del ClickHouse Sink Connector, deberás proporcionar los siguientes datos:
Configurar el conector
- hostname de tu servidor de ClickHouse
- puerto de tu servidor de ClickHouse (el valor predeterminado es 8443)
- nombre de usuario y contraseña de tu servidor de ClickHouse
- nombre de la base de datos en ClickHouse donde se escribirán los datos
- nombre del topic de Kafka que se usará para escribir datos en ClickHouse
En Confluent Cloud, para ajustar determinadas opciones, como la configuración de fetch y la configuración de sondeo, es necesario abrir un caso de soporte en Confluent Cloud.
Limitaciones conocidas
- Consulta la lista de limitaciones de los conectores en la documentación oficial