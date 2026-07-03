Guía para usar ClickHouse Connector Sink totalmente gestionado en Confluent Cloud

Integración de Confluent Cloud con ClickHouse

​ Requisitos previos

Suponemos que estás familiarizado con:

ClickHouse Connector Sink

Confluent Cloud

​ El conector oficial de ClickHouse para Kafka con Confluent Cloud

​ Crear un topic

Crear un topic en Confluent Cloud es bastante sencillo y encontrarás instrucciones detalladas aquí

​ Notas importantes

El nombre del topic de Kafka debe ser el mismo que el de la tabla de ClickHouse. Esto se puede ajustar mediante un transformador (por ejemplo, ExtractTopic ).

). Tener más particiones no siempre implica un mayor rendimiento; consulta nuestra próxima guía para obtener más detalles y consejos de rendimiento.

​ Recopila los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

​ Instalar el conector

Instala el ClickHouse Sink Connector completamente gestionado en Confluent Cloud siguiendo la documentación oficial

​ Configurar el conector

Durante la configuración del ClickHouse Sink Connector, deberás proporcionar los siguientes datos:

hostname de tu servidor de ClickHouse

puerto de tu servidor de ClickHouse (el valor predeterminado es 8443)

nombre de usuario y contraseña de tu servidor de ClickHouse

nombre de la base de datos en ClickHouse donde se escribirán los datos

nombre del topic de Kafka que se usará para escribir datos en ClickHouse

La UI de Confluent Cloud admite opciones avanzadas de configuración para ajustar los intervalos de sondeo, los tamaños de lote y otros parámetros a fin de optimizar el rendimiento.

En Confluent Cloud, para ajustar determinadas opciones, como la configuración de fetch y la configuración de sondeo , es necesario abrir un caso de soporte en Confluent Cloud.

​ Limitaciones conocidas