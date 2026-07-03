Todas las funciones y tablas de S3 son compatibles con MinIO. Puede obtener un mayor rendimiento en implementaciones autogestionadas de MinIO, especialmente si la proximidad de red es óptima. La configuración de MergeTree con respaldo también es compatible, con algunos cambios menores de configuración:
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. La funcionalidad documentada aquí no está disponible en los servicios de ClickHouse Cloud. Consulta la guía de ClickHouse sobre compatibilidad con Cloud para obtener más información.
<clickhouse>
<storage_configuration>
...
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://min.io/tables//</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
<region></region>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/s3/</metadata_path>
</s3>
<s3_cache>
<type>cache</type>
<disk>s3</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</s3_cache>
</disks>
...
</storage_configuration>
</clickhouse>