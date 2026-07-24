Página que describe la integración con MySQL

Integración de MySQL con ClickHouse

Esta página explica cómo usar el motor de tabla MySQL para leer desde una tabla de MySQL.

Para ClickHouse Cloud, también puede usar ClickPipe para MySQL (actualmente en beta pública) para mover fácilmente datos desde sus tablas de MySQL a ClickHouse.

​ Conectar ClickHouse con MySQL usando el motor de tabla MySQL

El motor de tabla MySQL le permite conectar ClickHouse con MySQL. Las sentencias SELECT e INSERT se pueden ejecutar tanto en ClickHouse como en la tabla de MySQL. En este artículo se muestran los métodos básicos para usar el motor de tabla MySQL .

1 Configurar MySQL Cree una base de datos en MySQL: CREATE DATABASE db1 ; Cree una tabla: CREATE TABLE db1 .table1 ( id INT , column1 VARCHAR ( 255 ) ); Inserte filas de ejemplo: INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ), ( 3 , 'ghi' ); Cree un usuario para conectarse desde ClickHouse: CREATE USER ' mysql_clickhouse '@ '%' IDENTIFIED BY 'Password123!' ; Conceda los privilegios necesarios. (Con fines de demostración, al usuario mysql_clickhouse se le conceden privilegios de administrador). GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'mysql_clickhouse' @ '%' ; Si está utilizando esta función en ClickHouse Cloud, es posible que deba permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a su instancia de MySQL. Consulte la Cloud Endpoints API de ClickHouse para obtener detalles sobre el tráfico de salida. 2 Definir una tabla en ClickHouse Ahora, creemos una tabla de ClickHouse que use el motor de tabla MySQL : CREATE TABLE mysql_table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = MySQL( 'mysql-host.domain.com' , 'db1' , 'table1' , 'mysql_clickhouse' , 'Password123!' ) Los parámetros mínimos son: parámetro Descripción ejemplo host nombre de host o IP mysql-host.domain.com database nombre de la base de datos de MySQL db1 table nombre de la tabla de MySQL table1 user nombre de usuario para conectarse a MySQL mysql_clickhouse password contraseña para conectarse a MySQL Password123! Consulte la página de documentación del motor de tabla MySQL para obtener una lista completa de parámetros. 3 Pruebe la integración En MySQL, inserte una fila de muestra: INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 4 , 'jkl' ); Observe que las filas existentes de la tabla de MySQL están en la tabla de ClickHouse, junto con la nueva fila que acaba de añadir: SELECT id, column1 FROM mysql_table1 Deberías ver 4 filas: Query id: 6d590083-841e-4e95-8715-ef37d3e95197 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.044 sec. Añadamos una fila a la tabla de ClickHouse: INSERT INTO mysql_table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ) Observa que la nueva fila aparece en MySQL: mysql > select id,column1 from db1.table1 ; Deberías ver la nueva fila: +------+---------+ | id | column1 | +------+---------+ | 1 | abc | | 2 | def | | 3 | ghi | | 4 | jkl | | 5 | mno | +------+---------+ 5 rows in set (0.01 sec)