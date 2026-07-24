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Esta página explica cómo usar el motor de tabla MySQL para leer desde una tabla de MySQL.
Para ClickHouse Cloud, también puede usar ClickPipe para MySQL (actualmente en beta pública) para mover fácilmente datos desde sus tablas de MySQL a ClickHouse.

Conectar ClickHouse con MySQL usando el motor de tabla MySQL

El motor de tabla MySQL le permite conectar ClickHouse con MySQL. Las sentencias SELECT e INSERT se pueden ejecutar tanto en ClickHouse como en la tabla de MySQL. En este artículo se muestran los métodos básicos para usar el motor de tabla MySQL.
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Configurar MySQL

  1. Cree una base de datos en MySQL:
  1. Cree una tabla:
  1. Inserte filas de ejemplo:
  1. Cree un usuario para conectarse desde ClickHouse:
  1. Conceda los privilegios necesarios. (Con fines de demostración, al usuario mysql_clickhouse se le conceden privilegios de administrador).
Si está utilizando esta función en ClickHouse Cloud, es posible que deba permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a su instancia de MySQL. Consulte la Cloud Endpoints API de ClickHouse para obtener detalles sobre el tráfico de salida.
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Definir una tabla en ClickHouse

  1. Ahora, creemos una tabla de ClickHouse que use el motor de tabla MySQL:
Los parámetros mínimos son:
Consulte la página de documentación del motor de tabla MySQL para obtener una lista completa de parámetros.
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Pruebe la integración

  1. En MySQL, inserte una fila de muestra:
  1. Observe que las filas existentes de la tabla de MySQL están en la tabla de ClickHouse, junto con la nueva fila que acaba de añadir:
Deberías ver 4 filas:
  1. Añadamos una fila a la tabla de ClickHouse:
  1. Observa que la nueva fila aparece en MySQL:
Deberías ver la nueva fila:

Resumen

El motor de tabla MySQL le permite conectar ClickHouse a MySQL para intercambiar datos en ambos sentidos. Para obtener más información, consulte la página de documentación del motor de tabla MySQL.
Última modificación el 24 de julio de 2026