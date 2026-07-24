MySQL para leer desde una tabla de MySQL.
Para ClickHouse Cloud, también puede usar ClickPipe para MySQL (actualmente en beta pública) para mover fácilmente datos desde sus tablas de MySQL a ClickHouse.
El motor de tabla
Conectar ClickHouse con MySQL usando el motor de tabla MySQL
MySQL le permite conectar ClickHouse con MySQL. Las sentencias SELECT e INSERT se pueden ejecutar tanto en ClickHouse como en la tabla de MySQL. En este artículo se muestran los métodos básicos para usar el motor de tabla
MySQL.
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Configurar MySQL
- Cree una base de datos en MySQL:
CREATE DATABASE db1;
- Cree una tabla:
CREATE TABLE db1.table1 (
id INT,
column1 VARCHAR(255)
);
- Inserte filas de ejemplo:
INSERT INTO db1.table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def'),
(3, 'ghi');
- Cree un usuario para conectarse desde ClickHouse:
CREATE USER 'mysql_clickhouse'@'%' IDENTIFIED BY 'Password123!';
- Conceda los privilegios necesarios. (Con fines de demostración, al usuario
mysql_clickhousese le conceden privilegios de administrador).
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mysql_clickhouse'@'%';
Si está utilizando esta función en ClickHouse Cloud, es posible que deba permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a su instancia de MySQL. Consulte la Cloud Endpoints API de ClickHouse para obtener detalles sobre el tráfico de salida.
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Definir una tabla en ClickHouse
- Ahora, creemos una tabla de ClickHouse que use el motor de tabla
MySQL:
Los parámetros mínimos son:
CREATE TABLE mysql_table1 (
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = MySQL('mysql-host.domain.com','db1','table1','mysql_clickhouse','Password123!')
|parámetro
|Descripción
|ejemplo
|host
|nombre de host o IP
|mysql-host.domain.com
|database
|nombre de la base de datos de MySQL
|db1
|table
|nombre de la tabla de MySQL
|table1
|user
|nombre de usuario para conectarse a MySQL
|mysql_clickhouse
|password
|contraseña para conectarse a MySQL
|Password123!
Consulte la página de documentación del motor de tabla MySQL para obtener una lista completa de parámetros.
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Pruebe la integración
- En MySQL, inserte una fila de muestra:
INSERT INTO db1.table1
(id, column1)
VALUES
(4, 'jkl');
- Observe que las filas existentes de la tabla de MySQL están en la tabla de ClickHouse, junto con la nueva fila que acaba de añadir:
Deberías ver 4 filas:
SELECT
id,
column1
FROM mysql_table1
Query id: 6d590083-841e-4e95-8715-ef37d3e95197
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.044 sec.
- Añadamos una fila a la tabla de ClickHouse:
INSERT INTO mysql_table1
(id, column1)
VALUES
(5,'mno')
- Observa que la nueva fila aparece en MySQL:
Deberías ver la nueva fila:
mysql> select id,column1 from db1.table1;
+------+---------+
| id | column1 |
+------+---------+
| 1 | abc |
| 2 | def |
| 3 | ghi |
| 4 | jkl |
| 5 | mno |
+------+---------+
5 rows in set (0.01 sec)
El motor de tabla
Resumen
MySQL le permite conectar ClickHouse a MySQL para intercambiar datos en ambos sentidos. Para obtener más información, consulte la página de documentación del motor de tabla MySQL.