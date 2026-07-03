<!-- Colecciones con nombre para la integración con Kafka --> < named_collections > < cluster_1 > <!-- Parámetros del motor Kafka de ClickHouse --> < kafka_broker_list > c1-kafka-1:9094,c1-kafka-2:9094,c1-kafka-3:9094 </ kafka_broker_list > < kafka_topic_list > cluster_1_clickhouse_topic </ kafka_topic_list > < kafka_group_name > cluster_1_clickhouse_consumer </ kafka_group_name > < kafka_format > JSONEachRow </ kafka_format > < kafka_commit_every_batch > 0 </ kafka_commit_every_batch > < kafka_num_consumers > 1 </ kafka_num_consumers > < kafka_thread_per_consumer > 1 </ kafka_thread_per_consumer > <!-- Configuración extendida de Kafka --> < kafka > < security_protocol > SASL_SSL </ security_protocol > < enable_ssl_certificate_verification > false </ enable_ssl_certificate_verification > < sasl_mechanism > PLAIN </ sasl_mechanism > < sasl_username > kafka-client </ sasl_username > < sasl_password > kafkapassword1 </ sasl_password > < debug > all </ debug > < auto_offset_reset > latest </ auto_offset_reset > </ kafka > </ cluster_1 > < cluster_2 > <!-- Parámetros del motor Kafka de ClickHouse --> < kafka_broker_list > c2-kafka-1:29094,c2-kafka-2:29094,c2-kafka-3:29094 </ kafka_broker_list > < kafka_topic_list > cluster_2_clickhouse_topic </ kafka_topic_list > < kafka_group_name > cluster_2_clickhouse_consumer </ kafka_group_name > < kafka_format > JSONEachRow </ kafka_format > < kafka_commit_every_batch > 0 </ kafka_commit_every_batch > < kafka_num_consumers > 1 </ kafka_num_consumers > < kafka_thread_per_consumer > 1 </ kafka_thread_per_consumer > <!-- Configuración extendida de Kafka --> < kafka > < security_protocol > SASL_SSL </ security_protocol > < enable_ssl_certificate_verification > false </ enable_ssl_certificate_verification > < sasl_mechanism > PLAIN </ sasl_mechanism > < sasl_username > kafka-client </ sasl_username > < sasl_password > kafkapassword2 </ sasl_password > < debug > all </ debug > < auto_offset_reset > latest </ auto_offset_reset > </ kafka > </ cluster_2 > </ named_collections >