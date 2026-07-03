En esta guía, veremos cómo conectar ClickHouse a Kafka mediante colecciones con nombre. Usar el archivo de configuración para las colecciones con nombre ofrece varias ventajas:
Introducción
- Gestión centralizada y más sencilla de los ajustes de configuración.
- Los cambios en los ajustes pueden realizarse sin modificar las definiciones de tablas SQL.
- Revisión y solución de problemas de configuración más sencillas al inspeccionar un único archivo de configuración.
Este documento da por hecho que cuentas con:
Supuestos
- Un clúster de Kafka en funcionamiento.
- Un clúster de ClickHouse configurado y en ejecución.
- Conocimientos básicos de SQL y familiaridad con la configuración de ClickHouse y Kafka.
Asegúrese de que el usuario que cree la colección con nombre tenga los permisos de acceso necesarios:
Requisitos previos
Consulta la Guía de gestión de usuarios para obtener más información sobre cómo habilitar el control de acceso.
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
Añade la siguiente sección al archivo
Configuración
config.xml de ClickHouse:
<!-- Colecciones con nombre para la integración con Kafka -->
<named_collections>
<cluster_1>
<!-- Parámetros del motor Kafka de ClickHouse -->
<kafka_broker_list>c1-kafka-1:9094,c1-kafka-2:9094,c1-kafka-3:9094</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>cluster_1_clickhouse_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>cluster_1_clickhouse_consumer</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_commit_every_batch>0</kafka_commit_every_batch>
<kafka_num_consumers>1</kafka_num_consumers>
<kafka_thread_per_consumer>1</kafka_thread_per_consumer>
<!-- Configuración extendida de Kafka -->
<kafka>
<security_protocol>SASL_SSL</security_protocol>
<enable_ssl_certificate_verification>false</enable_ssl_certificate_verification>
<sasl_mechanism>PLAIN</sasl_mechanism>
<sasl_username>kafka-client</sasl_username>
<sasl_password>kafkapassword1</sasl_password>
<debug>all</debug>
<auto_offset_reset>latest</auto_offset_reset>
</kafka>
</cluster_1>
<cluster_2>
<!-- Parámetros del motor Kafka de ClickHouse -->
<kafka_broker_list>c2-kafka-1:29094,c2-kafka-2:29094,c2-kafka-3:29094</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>cluster_2_clickhouse_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>cluster_2_clickhouse_consumer</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_commit_every_batch>0</kafka_commit_every_batch>
<kafka_num_consumers>1</kafka_num_consumers>
<kafka_thread_per_consumer>1</kafka_thread_per_consumer>
<!-- Configuración extendida de Kafka -->
<kafka>
<security_protocol>SASL_SSL</security_protocol>
<enable_ssl_certificate_verification>false</enable_ssl_certificate_verification>
<sasl_mechanism>PLAIN</sasl_mechanism>
<sasl_username>kafka-client</sasl_username>
<sasl_password>kafkapassword2</sasl_password>
<debug>all</debug>
<auto_offset_reset>latest</auto_offset_reset>
</kafka>
</cluster_2>
</named_collections>
Notas de configuración
- Ajusta las direcciones de Kafka y la configuración relacionada según la configuración de tu clúster de Kafka.
- La sección anterior a
<kafka>contiene los parámetros del motor Kafka de ClickHouse. Para ver la lista completa de parámetros, consulta parámetros del motor Kafka .
- La sección dentro de
<kafka>contiene opciones adicionales de configuración de Kafka. Para ver más opciones, consulta la configuración de librdkafka.
- Este ejemplo usa el protocolo de seguridad
SASL_SSLy el mecanismo
PLAIN. Ajusta estos valores según la configuración de tu clúster de Kafka.
Cree las bases de datos y tablas necesarias en su clúster de ClickHouse. Si ejecuta ClickHouse en un solo nodo, omita la parte del clúster en el comando SQL y use cualquier otro motor en lugar de
Creación de tablas y bases de datos
ReplicatedMergeTree.
Crear la base de datos
CREATE DATABASE kafka_testing ON CLUSTER LAB_CLICKHOUSE_CLUSTER;
Cree la primera tabla de Kafka para el primer clúster de Kafka:
Crear tablas de Kafka
Cree la segunda tabla de Kafka para el segundo clúster de Kafka:
CREATE TABLE kafka_testing.first_kafka_table ON CLUSTER LAB_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
)
ENGINE = Kafka(cluster_1);
CREATE TABLE kafka_testing.second_kafka_table ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
)
ENGINE = Kafka(cluster_2);
Cree una tabla para la primera de las tablas de Kafka:
Crear tablas replicadas
Cree una tabla para la segunda tabla de Kafka:
CREATE TABLE kafka_testing.first_replicated_table ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
) ENGINE = ReplicatedMergeTree()
ORDER BY id;
CREATE TABLE kafka_testing.second_replicated_table ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER
(
`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String
) ENGINE = ReplicatedMergeTree()
ORDER BY id;
Cree una vista materializada para insertar datos de la primera tabla de Kafka en la primera tabla replicada:
Crear vistas materializadas
Cree una vista materializada para insertar los datos de la segunda tabla de Kafka en la segunda tabla replicada:
CREATE MATERIALIZED VIEW kafka_testing.cluster_1_mv ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER TO first_replicated_table AS
SELECT
id,
first_name,
last_name
FROM first_kafka_table;
CREATE MATERIALIZED VIEW kafka_testing.cluster_2_mv ON CLUSTER STAGE_CLICKHOUSE_CLUSTER TO second_replicated_table AS
SELECT
id,
first_name,
last_name
FROM second_kafka_table;
Ahora deberías ver los grupos de consumidores correspondientes en tus clústeres de Kafka:
Verificación de la configuración
cluster_1_clickhouse_consumeren
cluster_1
cluster_2_clickhouse_consumeren
cluster_2
SELECT * FROM first_replicated_table LIMIT 10;
SELECT * FROM second_replicated_table LIMIT 10;
En esta guía, los datos que se ingieren en ambos topics de Kafka son los mismos. En su caso, serían distintos. Puede añadir tantos clústeres de Kafka como desee. Salida de ejemplo:
Nota
Esto completa la configuración para integrar ClickHouse con Kafka mediante colecciones con nombre. Al centralizar la configuración de Kafka en el archivo
┌─id─┬─first_name─┬─last_name─┐
│ 0 │ FirstName0 │ LastName0 │
│ 1 │ FirstName1 │ LastName1 │
│ 2 │ FirstName2 │ LastName2 │
└────┴────────────┴───────────┘
config.xml de ClickHouse, puede administrar y ajustar los parámetros con mayor facilidad, lo que garantiza una integración más ágil y eficiente.