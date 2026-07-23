El conector HTTP Sink es independiente del tipo de datos, por lo que no necesita un esquema de Kafka y, además, admite tipos de datos específicos de ClickHouse, como Maps y Arrays. Esta flexibilidad adicional conlleva un ligero aumento de la complejidad de la configuración.

A continuación describimos una instalación sencilla que extrae mensajes de un único topic de Kafka e inserta filas en una tabla de ClickHouse.

El HTTP Connector se distribuye bajo la Licencia Enterprise de Confluent

​ Pasos de inicio rápido

1 Reúna sus datos de conexión Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información: Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso. Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect: Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo. Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. 2 Ejecute Kafka Connect y el conector HTTP Sink Tiene dos opciones: Autogestionado: Descargue el paquete de Confluent e instálelo localmente. Siga las instrucciones de instalación del conector que se documentan Descargue el paquete de Confluent e instálelo localmente. Siga las instrucciones de instalación del conector que se documentan aquí . Si utiliza el método de instalación de confluent-hub, sus archivos de configuración locales se actualizarán.

Confluent Cloud: Hay disponible una versión totalmente gestionada de HTTP Sink para quienes usan Confluent Cloud para alojar Kafka. Esto requiere que su entorno de ClickHouse sea accesible desde Confluent Cloud. Los siguientes ejemplos utilizan Confluent Cloud. 3 Crear la tabla de destino en ClickHouse Antes de la prueba de conectividad, comencemos creando una tabla de prueba en ClickHouse Cloud; esta tabla recibirá los datos de Kafka: CREATE TABLE default .my_table ( `side` String, `quantity` Int32, `symbol` String, `price` Int32, `account` String, `userid` String ) ORDER BY tuple() 4 Configurar HTTP Sink Cree un topic de Kafka y una instancia de conector HTTP Sink:

Configure el conector HTTP Sink: Indique el nombre del topic que creó

Autenticación HTTP Url - URL de ClickHouse Cloud con una consulta INSERT especificada: <protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow . Nota : la consulta debe estar codificada. Endpoint Authentication type - BASIC Auth username - nombre de usuario de ClickHouse Auth password - contraseña de ClickHouse

Esta HTTP Url es propensa a errores. Asegúrese de que el escaping sea preciso para evitar problemas.

Configuración Input Kafka record value format Depende de los datos de origen, pero en la mayoría de los casos será JSON o Avro. En la siguiente configuración asumimos JSON . En la sección advanced configurations : HTTP Request Method - Establézcalo en POST Request Body Format - json Batch batch size - Según las recomendaciones de ClickHouse, establézcalo en al menos 1000 . Batch json as array - true Retry on HTTP codes - 400-500, pero adáptelo según sea necesario; por ejemplo, esto puede cambiar si tiene un proxy HTTP delante de ClickHouse. Maximum Reties - el valor predeterminado (10) es adecuado, pero no dude en ajustarlo para lograr reintentos más robustos.

5 Probar la conectividad Cree un mensaje en un topic configurado por su HTTP Sink

y verifique que el mensaje creado se haya escrito en su instancia de ClickHouse.

​ Solución de problemas

​ HTTP Sink no agrupa los mensajes en lotes

El conector HTTP Sink no agrupa solicitudes de mensajes que contienen valores de cabecera de Kafka diferentes.

Verifique que sus registros de Kafka tengan la misma clave. Cuando agrega parámetros a la URL de la API HTTP, cada registro puede generar una URL única. Por este motivo, la agrupación en lotes se desactiva cuando se usan parámetros de URL adicionales.

​ 400 solicitud incorrecta

CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING

Si HTTP Sink falla y muestra el siguiente mensaje al insertar un objeto JSON en una columna String :

Code: 26. DB::ParsingException: Cannot parse JSON string: expected opening quote: (while reading the value of key key_name): While executing JSONEachRowRowInputFormat: (at row 1). (CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING)

Defina la configuración input_format_json_read_objects_as_strings=1 en la URL como una cadena codificada: SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1

​ Cargar el conjunto de datos de GitHub (opcional)

github vacío para este ejemplo y que usa Tenga en cuenta que este ejemplo conserva los campos Array del conjunto de datos de GitHub. Suponemos que dispone de un topicvacío para este ejemplo y que usa kcat para insertar mensajes en Kafka.